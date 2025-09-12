Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:50

Доверенность на груз: ключевые ошибки, которые дорого обходятся предпринимателям

Доверенности на грузоперевозки требуют указания маршрута — Минтранс РФ

Представьте: вы только начинаете бизнес с перевозками, и вдруг — штраф или задержка груза из-за неправильно оформленной доверенности. Кошмар для любого предпринимателя! Но не волнуйтесь, автоюрист поделился простыми советами, как составить этот документ без ошибок. Давайте разберёмся шаг за шагом, чтобы ваши грузы всегда были в безопасности.

Какие виды доверенностей бывают для водителей?

В мире грузоперевозок доверенности делятся на два основных типа:

  • разовая доверенность: идеальна для одноразовых задач. Она позволяет водителю забрать или сдать груз в течение одного дня или короткого периода. Это удобно для срочных доставок.
  • генеральная доверенность: даёт водителю больше свободы — он может распоряжаться грузом как угодно. Срок действия — от года до трёх лет, в зависимости от ваших нужд.

Выбирайте тип в зависимости от объёма работ: для регулярных перевозок подойдёт генеральная, для разовых — простая разовая.

Миф о доверенности для ГАИ: правда ли, что она нужна инспекторам?

Многие думают, что доверенность обязательно предъявлять сотрудникам ГАИ при проверке. Но это заблуждение! Всё, что требуется от водителя, — это сопроводительные документы на груз, например, транспортные накладные. Они подтверждают, что товар принадлежит вашей компании.

Если груз запрещённый или опасный, ответственность несёт не водитель, а владелец бизнеса или организация. Водителя могут наказать только за нарушения в перевозке, но не за отсутствие доверенности в кармане инспектора.

Что обязательно указать в доверенности?

Чтобы документ был действительным, не забудьте внести ключевые детали. Вот список обязательных элементов:

  • реквизиты компании (название, адрес, ИНН).
  • сведения о перевозчике (паспортные данные водителя).
  • полномочия водителя: что он может делать с грузом (забирать, передавать, доставлять).
  • для разовой доверенности — организация, куда направляется водитель.
  • печать и подпись ответственного лица от компании.
  • роспись водителя с его личными данными.
  • срок действия (минимум один день, максимум — по закону, но обычно до трёх лет).
  • все незаполненные поля перечеркните, чтобы избежать недоразумений.

Этот документ всегда должен быть у водителя при себе — без него он теряет право на любые действия с грузом.

Срок действия и аннулирование: что важно знать?

Доверенность действует ровно до указанной даты. После истечения срока она автоматически аннулируется, и водитель больше не имеет полномочий. Закон не предписывает строгую форму бланка — каждая компания может разработать свой вариант, но главное — внести всю необходимую информацию.

Помните: паспортные данные водителя обязательны. Без них документ недействителен. Следуйте этим правилам, и грузоперевозки пройдут гладко.

