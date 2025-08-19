Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Адам Скотт
Адам Скотт
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:58

Ушёл бы навсегда: роль, которая едва не лишила Адама Скотта карьеры

Адам Скотт рассказал, как едва не завершил карьеру после провала на кастинге "Клиент всегда мертв"

Он мог уйти из профессии, так и не сыграв своих главных ролей. В начале 2000-х Адам Скотт, будущая звезда сериала "Разделение", оказался на грани завершения актерской карьеры. Причиной стала неудача на кастинге: он претендовал на ключевую роль в драме "Клиент всегда мертв", но выбор продюсеров пал на Майкла С. Холла.

Решение, которое могло всё изменить

Скотт вспоминает, что тогда оказался в критической точке.

"Это был тот момент, когда я подумал: "Пожалуй, я перестану это делать. Думаю, мне пора погадать на чайных листьях и уйти"", — рассказал актер в подкасте Good Hang.

Неудача стала болезненным опытом: сериал приобрел культовый статус, а Скотту приходилось снова и снова сталкиваться с напоминаниями о том, какой шанс он упустил.

"Да, это был удар. Это было тяжело. Но важно также получать такой опыт", — признается артист.

Взгляд спустя годы

Сегодня актер с улыбкой говорит, что не жалеет о том, что не получил роль. По его словам, Майкл С. Холл оказался абсолютно органичен в образе Дэвида Фишера, а сам Скотт в то время ещё не был готов к такому уровню ответственности.

"Хорошо, что я этого не сделал, потому что, если бы я это сделал, это было бы далеко не так хорошо, ведь он [Холл] идеален и невероятен", — отметил он.

Второй шанс — но в другой роли

Интересно, что позже Скотт всё же появился в "Клиент всегда мертв" — пусть и не в качестве главного героя. Во втором сезоне его пригласили сыграть друга младшего брата персонажа Холла. Это стало для актера своего рода примирением с прошлой неудачей и новым шагом в его карьере.

