Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:39

Молодые специалисты теряют позиции: вот какие навыки спасут от выгорания и безработицы

HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, какие навыки станут ключевыми для молодых специалистов

Молодым специалистам всё сложнее удерживать позиции на рынке труда, который меняется быстрее, чем когда-либо. Технологии, новые подходы к управлению и развитие искусственного интеллекта диктуют новые правила игры. О том, какие навыки помогут не потеряться в этих переменах, рассказал в интервью Pravda.Ru HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян.

"Навык работы с любыми нейросетями станет основой, потому что искусственный интеллект все больше интегрируется в любые профессии", — отметил HR-эксперт Гарри Мурадян.

Основные компетенции будущего

Мурадян подчеркнул, что для современного специалиста важно не просто накапливать знания, а уметь ими управлять. В эпоху избытка информации ключевым становится критическое мышление и способность быстро отделять факты от шумов. Эксперт добавил, что умение анализировать данные, визуализировать идеи и чётко формулировать мысли помогает специалистам эффективно взаимодействовать внутри команды и с клиентами.

"Сегодня ценится не столько количество информации, сколько её качество и скорость передачи. Навыки менеджмента, постановки задач, контроля и тайм-менеджмента позволяют сохранять продуктивность и результативность в работе", — пояснил Мурадян.

Среди базовых навыков, по словам эксперта, стоит выделить умение использовать инструменты искусственного интеллекта, проектное мышление, коммуникацию и цифровую грамотность. Всё это становится основой конкурентоспособности на рынке.

Сравнение направлений развития

Направление Ключевые компетенции Перспективы
Технические специальности Аналитика данных, программирование, инженерия Стабильный рост спроса на специалистов
Гуманитарные профессии Коммуникация, критическое мышление, адаптивность Умеренный рост, востребованы в медиа и образовании
Управленческие направления Лидерство, организация процессов, работа с ИИ Повышение роли стратегического управления

Как развивать навыки шаг за шагом

  1. Начните с анализа собственных сильных сторон и слабых мест.

  2. Освойте хотя бы одну платформу искусственного интеллекта — ChatGPT, Midjourney, Claude или аналоги.

  3. Развивайте навык визуализации идей — от простых схем до презентаций.

  4. Уделяйте внимание тайм-менеджменту: используйте планировщики, приложения для фокусировки.

  5. Регулярно обновляйте знания — онлайн-курсы, вебинары, профильные сообщества.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: ограничиваться только одной профессиональной областью.
    Последствие: потеря гибкости на рынке.
    Альтернатива: осваивать смежные дисциплины и пробовать новые инструменты, включая AI-сервисы.

  • Ошибка: игнорировать развитие "мягких навыков".
    Последствие: сложности в коммуникации и управлении.
    Альтернатива: тренинги по публичным выступлениям, коучинг, курсы по эмоциональному интеллекту.

  • Ошибка: работать без системы самоанализа.
    Последствие: отсутствие карьерного роста.
    Альтернатива: использовать карьерные трекеры, ежемесячно пересматривать цели.

А что если рынок снова изменится?

Если технологии продолжат развиваться с текущей скоростью, то ценность "гибких специалистов" вырастет. Это значит, что через 5-10 лет востребованными станут те, кто умеет совмещать несколько ролей — аналитика, стратега, коммуникатора. ИИ станет не заменой, а инструментом, ускоряющим процессы и повышающим эффективность.

Плюсы и минусы цифровой трансформации

Плюсы Минусы
Повышение производительности и качества решений Риск зависимости от технологий
Упрощение рутинных задач Сокращение рабочих мест в базовых специальностях
Новые возможности для роста и обучения Необходимость постоянного обновления навыков

FAQ

Как выбрать направление развития?
Опирайтесь на интерес и востребованность. Комбинируйте технические и креативные компетенции.

Сколько времени нужно, чтобы освоить нейросети?
Базовые навыки можно получить за 2-3 месяца, а для уверенного владения требуется полгода постоянной практики.

Что лучше: курсы или самостоятельное обучение?
Комбинация даёт лучший результат — курсы структурируют знания, а самостоятельная практика закрепляет их.

Мифы и правда

  • Миф: нейросети заменят людей.
    Правда: они становятся помощниками, снимающими рутину, а не конкурентами.

  • Миф: развивать навыки нужно только в начале карьеры.
    Правда: постоянное обучение остаётся обязательным на любом этапе.

  • Миф: гуманитариям не нужен ИИ.
    Правда: цифровые инструменты активно применяются и в журналистике, и в маркетинге, и в психологии.

Интересные факты

  • В 2024 году более 60% компаний включили навыки работы с ИИ в требования к кандидатам.

  • Около 70% молодых специалистов считают, что ИИ облегчает их ежедневные задачи.

  • По данным AMAЛКО, больше половины выпускников технических вузов планируют работать в Data Science.

Исторический контекст

Развитие искусственного интеллекта началось с простых алгоритмов в 1950-х. За семьдесят лет технологии прошли путь от первых вычислительных моделей до сложных нейросетей, способных создавать тексты, изображения и код. Сегодня ИИ стал не просто инструментом, а неотъемлемой частью профессиональной среды, где человеческое мышление дополняется машинным.

Мурадян уверен, что в ближайшие годы ИТ и технические направления останутся самыми перспективными. Специалисты, умеющие работать с данными и управлять проектами на стыке технологий и аналитики, будут востребованы в любой отрасли.

