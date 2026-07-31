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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:49

Профессии меняются каждые полгода: на какие направления молодежи стоит сделать ставку сейчас

Выбор будущей специальности сегодня требует от молодежи ориентации на реальные потребности экономики и личные склонности, заявил кадровый эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Илья Варакин в беседе с NewsInfo. Он подчеркнул, что в условиях стремительного развития технологий стратегия планирования карьеры должна опираться на гибкость и глубокое понимание рыночных процессов.

Основой для успеха, по мнению специалиста, является сочетание внутреннего интереса к делу и внешней востребованности профессии. При этом соискателям важно осознавать, что работодатели сегодня проверяют кандидатов совсем иначе, чем еще несколько лет назад.

"Отталкиваться всегда надо от двух вещей: от рынка и от себя. От себя — это то, чем горит сердце, что интересно. В любой профессии может быть много специалистов, но мало тех, кто любит по-настоящему свое дело и готов им заниматься даже без зарплаты. Люди могут накопить такие скиллы, что больше и быстрее достигают результата в своем деле", — отметил Варакин.

Эксперт пояснил, что второе важное условие — анализ динамики вакансий и резюме на рынке труда. Примечательно, что сейчас эксперты фиксируют дефицит многих профессий, что вынуждает компании менять подходы к найму и обучению.

Варакин убежден, что даже в эпоху тотальной автоматизации ниши, связанные с физической и эмоциональной помощью человеку, останутся наиболее устойчивыми к изменениям. Речь идет о медицине, педагогике, психологической поддержке и ассистировании. Хотя технологии проникают и в эти сферы, живое взаимодействие остается незаменимым фактором.

"Сколько бы ни внедряли искусственный интеллект и робототехнику, в любом случае профессии, связанные с физической помощью человеку, останутся. Лечение, обучение, психологическая помощь. Понятно, что и в эти профессии придет искусственный интеллект и робототехника. Но ничто для живого человека не заменит общение или профессиональная работа с другим живым человеком", — полагает эксперт.

При этом стабильность профессий относительна, так как технологический прогресс идет нелинейно. Сегодня многие сотрудники опасаются, что нейросети меняют рынок вакансий, и некоторые специалисты уже сталкиваются с замещением труда алгоритмами. Например, эксперт напомнил, что еще недавно рентгенология казалась незыблемой дисциплиной, однако сегодня искусственный интеллект уже справляется с чтением снимков и подготовкой заключений.

Специалисты отмечают, что текущая ситуация на рынке труда характеризуется высокой турбулентностью, где бизнесу стало тяжелее нанимать людей даже при низкой безработице. В таких реалиях молодежи стоит смотреть не на десятилетние прогнозы, а на актуальные тенденции, обновляющиеся каждые полгода.

В условиях, когда крупные предприятия самостоятельно решают проблему нехватки кадров, эксперты советуют постоянно следить за аналитикой рынка труда, чтобы своевременно адаптировать профессиональный путь под запросы экономики.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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