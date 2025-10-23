Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:26

Самара проснулась: почему осенью все вдруг кинулись искать работу

Посещаемость сайтов с вакансиями в Самаре осенью выросла на 30% — данные hh.ru

Самарцы этой осенью заметно активизировались на рынке труда. По данным исследования МегаФона и hh.ru, посещаемость сайтов с вакансиями выросла на 30% по сравнению с летом, а число размещённых и обновлённых резюме достигло 163,2 тысячи - на 7% больше, чем в августе, и на 30% выше прошлогоднего уровня.

Директор hh. ru в Поволжье Альбина Султанова объясняет:

"Для соискателей идеальная ситуация — когда вакансий много, а кандидатов мало. Это обычно происходит в феврале и августе. А вот осенью конкуренция возрастает, и если вы хотите больше возможностей, искать работу лучше с марта по апрель или с августа по октябрь".

Кто ищет работу в Самарской области

Самыми активными соискателями стали новички без опыта - они подали 28% всех резюме. Ещё 20% пришлись на специалистов с опытом более 15 лет. Остальные распределились так:

  • 13% — кандидаты с опытом 3-6 лет;

  • 10% — со стажем 1-3 года;

  • 8% — с опытом 9-12 лет;

  • по 7% — со стажем 6-9 и 12-15 лет;

  • 6% — соискатели с практикой до года.

Почти половина жителей региона (49%) при выборе новой работы ставят во главу угла карьерный рост и уровень дохода. Но как достичь этого на практике — особенно в быстро меняющемся технологическом мире?

Как развиваться в технологичной индустрии: советы от эксперта

Руководитель по развитию персонала макрорегионов Поволжье, Юг и Кавказ компании "МегаФон" Станислав Иванов выделил пять ключевых принципов профессионального роста:

  1. Определите цель. Понимание направления развития помогает выбрать нужные навыки и проекты.

  2. Развивайте мультикомпетентность. Умение работать в разных направлениях и с различными командами делает специалиста более ценным.

  3. Следите за инновациями. Искусственный интеллект и новые технологии не заменяют человека, а усиливают его эффективность.

  4. Участвуйте в проектах. Особенно полезны инициативы по автоматизации и технологическим улучшениям — они открывают путь к новым ролям.

  5. Используйте возможности внутри компании. Следите за внутренними вакансиями, участвуйте в конкурсах на новые позиции и не бойтесь использовать обратную связь после собеседований для роста.

