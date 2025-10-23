Самара проснулась: почему осенью все вдруг кинулись искать работу
Самарцы этой осенью заметно активизировались на рынке труда. По данным исследования МегаФона и hh.ru, посещаемость сайтов с вакансиями выросла на 30% по сравнению с летом, а число размещённых и обновлённых резюме достигло 163,2 тысячи - на 7% больше, чем в августе, и на 30% выше прошлогоднего уровня.
Директор hh. ru в Поволжье Альбина Султанова объясняет:
"Для соискателей идеальная ситуация — когда вакансий много, а кандидатов мало. Это обычно происходит в феврале и августе. А вот осенью конкуренция возрастает, и если вы хотите больше возможностей, искать работу лучше с марта по апрель или с августа по октябрь".
Кто ищет работу в Самарской области
Самыми активными соискателями стали новички без опыта - они подали 28% всех резюме. Ещё 20% пришлись на специалистов с опытом более 15 лет. Остальные распределились так:
-
13% — кандидаты с опытом 3-6 лет;
-
10% — со стажем 1-3 года;
-
8% — с опытом 9-12 лет;
-
по 7% — со стажем 6-9 и 12-15 лет;
-
6% — соискатели с практикой до года.
Почти половина жителей региона (49%) при выборе новой работы ставят во главу угла карьерный рост и уровень дохода. Но как достичь этого на практике — особенно в быстро меняющемся технологическом мире?
Как развиваться в технологичной индустрии: советы от эксперта
Руководитель по развитию персонала макрорегионов Поволжье, Юг и Кавказ компании "МегаФон" Станислав Иванов выделил пять ключевых принципов профессионального роста:
-
Определите цель. Понимание направления развития помогает выбрать нужные навыки и проекты.
-
Развивайте мультикомпетентность. Умение работать в разных направлениях и с различными командами делает специалиста более ценным.
-
Следите за инновациями. Искусственный интеллект и новые технологии не заменяют человека, а усиливают его эффективность.
-
Участвуйте в проектах. Особенно полезны инициативы по автоматизации и технологическим улучшениям — они открывают путь к новым ролям.
-
Используйте возможности внутри компании. Следите за внутренними вакансиями, участвуйте в конкурсах на новые позиции и не бойтесь использовать обратную связь после собеседований для роста.
