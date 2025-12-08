Работаете идеально, но стоите на месте? Возможно, вы застряли в уютной ловушке

Игнорирование личностного роста и хаотичные карьерные шаги нередко становятся причинами профессиональных застойных периодов. Об этом рассказала хедхантер, руководитель проектов в сфере Executive search Дарья Кантемирова в комментарии изданию "MosTimes". По её словам, именно отсутствие стратегии и неумение выстраивать отношения с коллегами и работодателями способны надолго замедлить развитие карьеры.

Ошибки без цели и направления

Специалист отмечает, что одна из самых частых ошибок — движение "вслепую", без осознанного понимания собственных целей. По её мнению, коммуникация и умение договариваться нередко оказываются важнее опыта.

"Не идти вслепую, когда ты просто стоишь на месте и топчешься. Лучше понимать, куда ты хочешь прийти, к чему и зачем. Коммуникации, умение договариваться и выстраивать правильный диалог действительно иногда важнее, чем собственный опыт за плечами", — отметила Кантемирова.

Отсутствие системного подхода к развитию навыков делает карьеру непредсказуемой. При этом важно не только совершенствовать профессиональные компетенции, но и работать над личностными качествами — настойчивостью, стрессоустойчивостью, гибкостью мышления.

Репутация и уход без конфликта

Хедхантер подчёркивает, что негативные высказывания после увольнения могут обернуться серьёзными репутационными рисками. По её словам, уходить из компании стоит спокойно и корректно, даже если есть поводы для недовольства.

"Я бы этот пункт выделила в приоритет, поскольку репутация очень тонкая вещь, мир достаточно тесный, любой комментарий, высказывание за пределами компании, либо новому работодателю всегда ставит достаточно большой жирный красный крестик… лучше уходить на позитивной ноте несмотря ни на что", — пояснила эксперт.

Рынок труда, по словам Кантемировой, быстро реагирует на информацию, и любое проявление эмоциональности может закрыть путь к новым предложениям.

Зона комфорта и резюме без цифр

Ещё одна типичная ошибка — долгое пребывание в зоне комфорта. Когда работа перестаёт вызывать интерес и не требует усилий, развитие останавливается. По мнению специалиста, важно периодически менять сферу или компанию, чтобы поддерживать профессиональный рост.

Она добавляет, что работодатели обращают внимание на конкретные достижения кандидата. "Описывать резюме со стороны того, что ты делал, результаты, факты, цифры. Тогда опыт кандидата становится более заметен, более реален", — уточнила Кантемирова. Частые переходы без логики, напротив, создают впечатление нестабильности и снижают доверие.

Нетворкинг и постоянное обучение

Эксперт подчёркивает, что активное обучение и развитие профессиональных контактов сегодня становятся ключевыми факторами успеха. Карьерные возможности часто открываются через рекомендации и неформальные связи.

"Рынок меняется быстро… Нетворкинг — это не про продажи, а про нормальную рабочую практику, когда мы выстраиваем доверительные отношения с людьми и можем к ним обратиться", — подчеркнула специалист.

По её словам, обновление знаний и поддержка профессионального круга общения позволяют оставаться востребованным и конкурентоспособным в стремительно меняющемся мире.