Ида Галич
Ида Галич
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:08

Возвращение через месяц: что скрывает первый день Иды Галич на съёмках

Ида Галич вернулась к работе через месяц после родов

Телеведущая Ида Галич сделала важный шаг, вернувшись к работе всего через месяц после родов. В своем аккаунте в социальных сетях она поделилась подробностями первого рабочего дня, который совпал с ее возвращением на съемочную площадку. Несмотря на столь короткий перерыв, Ида была полна энтузиазма и энергии. В тот день она приехала на съемки с дочерью, которую кормила в перерывах, и рассказала подписчикам, что чувствует себя счастливо возвращаясь к любимому делу.

Возвращение в мир телевидения

Молодая мама с удовольствием поделилась, как прошло ее первое рабочее утро после рождения дочери. Съемки начинались с десяти утра и продолжались до девяти вечера, и Ида отметила, что время пролетело незаметно. В этот день на съемочной площадке ее ждали три интересных гостя и три важные темы. Несмотря на насыщенный график, она чувствовала себя абсолютно комфортно и наслаждалась процессом работы.

"Малышка чувствовала себя хорошо и много гуляла. Я была счастлива вернуться к любимому делу", — поделилась Ида Галич.

Для Иды это был значимый момент, потому что она давно ждала этого возвращения. В ее жизни теперь все изменилось — появилась новая роль, роль матери, но работа всегда была и остается важной частью ее жизни. Уход в декретный отпуск для многих женщин становится временем переосмысления и отдыхом от карьеры, но для Иды, наоборот, это был шанс вернуться к любимому занятию и совместить его с новой ролью.

Новая жизнь после рождения дочери

Не так давно Ида сообщила поклонникам о своей беременности и помолвке с предпринимателем Олегом Ледвичем. В начале 2025 года она подтвердила свою беременность, а уже в конце января сообщила радостную новость о том, что они с Олегом ожидают ребенка. Это событие стало настоящим праздником для семьи, и Ида делилась этим моментом с подписчиками, рассказывая, как важно было для них с Олегом стать родителями.

