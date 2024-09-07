Как правильно обеспечить вейгеле комфортную зимовку

Главные правила ухода за вейгелой осенью, чтобы она радовала вас цветением

Вейгела - это невероятно красивый цветущий кустарник, который радует глаз обильными и яркими цветками весной и летом. Однако, чтобы ваша вейгела благополучно пережила зимние холода и порадовала цветением в следующем сезоне, за ней необходимо правильно ухаживать осенью. Предлагаем пошаговую инструкцию подготовки вейгелы к зиме.

Шаг 1. Обрезка

Первым делом вейгелу нужно обрезать. Сделать это лучше в середине или конце осени, после того, как растение сбросило листву. Обрезку проводят на высоте 30-40 см от земли, удаляя все засохшие, слабые и поврежденные побеги. Это позволит кусту лучше перенести зиму и обеспечит мощный прирост новых ветвей весной.

Шаг 2. Мульчирование

Для дополнительной защиты корневой системы от переохлаждения вейгелу мульчируют. Для этого вокруг куста насыпают слой органического мульчирующего материала толщиной 10-15 см. Подойдут опилки, древесная кора, перегной или измельченные листья. Мульча сохранит тепло и влагу, предотвратит вымерзание корней.

Шаг 3. Укрытие

Особенно важно укрыть вейгелу, если она высажена в регионах с суровыми зимами. Для этого куст окучивают землей или опилками на высоту 20-30 см. Затем вокруг обвязывают плотную ткань или агроволокно, надежно фиксируя ее на земле. Это защитит основание и нижние побеги от заморозков.

Шаг 4. Полив

За 2-3 недели до предполагаемого наступления холодов вейгелу обильно поливают, чтобы почва была влажной перед зимовкой. Это повысит ее шансы успешно перезимовать. Далее до весны полив не требуется.