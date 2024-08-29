Готовим туи к зиме: названы ключевые процедуры по уходу в начале осеннего сезона

Начало осени - важное время для ухода за хвойными растениями, в том числе за туями. Именно в этот период следует провести ряд мероприятий, которые подготовят эти вечнозелёные кусты к предстоящей зиме.
ОбрезкаПервая и самая важная процедура - это осенняя обрезка туй. Она позволит придать им аккуратную форму и предотвратить повреждение веток тяжестью снега. Обрезку нужно выполнять аккуратно, срезая только слегка поврежденные или неаккуратные ветви.
Также можно немного "подстричь" туи, чтобы они сохраняли компактность и правильную форму. Обрезку важно закончить до того, как начнутся заморозки, чтобы растение успело "зарубцевать" срезы.
Подкормка
Осенняя подкормка туй также очень важна. Она поможет растениям накопить необходимые питательные вещества перед зимовкой. Лучше всего использовать медленно высвобождающиеся комплексные удобрения.
Внесите их вокруг основания туй, слегка заделав в почву. Это обеспечит доступность питательных веществ в течение всего зимнего периода.
Мульчирование
Чтобы защитить корневую систему туй от промерзания, мульчируйте приствольные круги. Для этого используйте древесную щепу, опилки или кору. Слой мульчи должен быть 5-10 см.
Мульча сохранит почву влажной, не позволит ей промерзнуть глубоко, а также придаст опрятный вид участку.
Укрытие
В некоторых регионах с суровыми зимами туи нуждаются в дополнительном укрытии на зиму. Для этого можно использовать специальные укрывные материалы (агроволокно, пленку) или обвязать растения мешковиной.
Укрытие защитит туи от ветра, солнечных ожогов и обледенения в период сильных морозов.
Полив
Перед наступлением холодов важно провести последний осенний полив туй. Это нужно, чтобы растения вошли в зиму с достаточным запасом влаги в почве.
Выполнение этих несложных процедур в начале осени обеспечит отличное состояние туй зимой и их здоровый рост весной.
Фото: MPF.
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