Бабушка снова передает пирожки и соленья: это не всегда говорит о желании угостить

Чрезмерная опека со стороны старшего поколения, проявляющаяся в навязчивом желании накормить или передать продукты, является скрытым сигналом о дефиците внимания, рассказала семейный системный психолог Алена Леонова. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, что через бытовую заботу пожилые люди пытаются преодолеть чувство собственной бесполезности и сохранить связь с семьей.

По словам специалиста, возрастные родственники часто отходят от привычных социальных условностей и начинают выражать свои чувства максимально доступными способами. Для женщин наиболее характерным поведением становится стремление одарить детей и внуков, приготовить еду или передать домашние заготовки, даже если в них нет реальной необходимости. Такая активность свидетельствует о желании принимать полноценное участие в жизни младших членов семьи и чувствовать свою значимость.

Зачастую молодые люди воспринимают подобные жесты буквально и отказываются от провизии, ссылаясь на отсутствие потребности в еде. Однако для старшего поколения такой отказ считывается как личное отвержение. Леонова подчеркнула, что за пирожками и банками с консервацией стоит не гастрономический интерес, а крик о нехватке душевного тепла.

"Это забота, которую проявляют старшие родственники по отношению к своим младшим. Это говорит о том, что они чувствуют себя бесполезными и хотят принимать более активное участие в жизни своих детей. Даже и говорят, что я скучаю. Есть, конечно, с обвинениями, но в целом, говорят открытым текстом", — отметила Леонова.

Психолог добавила, что иногда нехватка внимания может проявляться и в демонстративной обиде или замыкании в себе. Тем не менее, эксперт призывает молодежь проявлять инициативу в общении, не дожидаясь крайних проявлений со стороны стариков. При этом важно помнить, что умение корректно реагировать на любые знаки внимания сохраняет мир в доме.

Отсутствие интереса к жизни родителей и бабушек со стороны выросших детей Леонова назвала серьезной этической ошибкой. Даже те люди, которые по натуре не склонны к активному социуму, в преклонном возрасте остро нуждаются в родственных узах. В условиях мегаполиса дружба на расстоянии и семейные контакты часто отходят на второй план из-за высокой занятости, что негативно сказывается на психологическом климате всего рода.

"Дети выросли, погрузились в свои заботы и забыли о социальном общении со своими родными — это плохо. Все дела очень важные, суперважные, которые есть в вашей голове, не стоят того, чтобы забывать про маму, папу, бабушку и дедушку", — пояснила специалист.

Психологи напоминают, что длительное социальное отчуждение пагубно влияет не только на психику, но и на физическое состояние человека. Установлено, что одинокая жизнь запускает опасный процесс в организме, ослабляя иммунитет и провоцируя развитие болезней.

Поэтому своевременный звонок или теплые слова любви важны для обеих сторон, ведь они создают необходимую эмоциональную опору в нестабильном мире. На государственном уровне также признается важность поддержки старшего поколения: власти утвердили план по борьбе с дискриминацией пенсионеров, направленный на укрепление семейных ценностей.

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