Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Домашняя еда у бабушки
Домашняя еда у бабушки
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:15

Бабушка снова передает пирожки и соленья: это не всегда говорит о желании угостить

Чрезмерная опека со стороны старшего поколения, проявляющаяся в навязчивом желании накормить или передать продукты, является скрытым сигналом о дефиците внимания, рассказала семейный системный психолог Алена Леонова. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, что через бытовую заботу пожилые люди пытаются преодолеть чувство собственной бесполезности и сохранить связь с семьей.

По словам специалиста, возрастные родственники часто отходят от привычных социальных условностей и начинают выражать свои чувства максимально доступными способами. Для женщин наиболее характерным поведением становится стремление одарить детей и внуков, приготовить еду или передать домашние заготовки, даже если в них нет реальной необходимости. Такая активность свидетельствует о желании принимать полноценное участие в жизни младших членов семьи и чувствовать свою значимость.

Зачастую молодые люди воспринимают подобные жесты буквально и отказываются от провизии, ссылаясь на отсутствие потребности в еде. Однако для старшего поколения такой отказ считывается как личное отвержение. Леонова подчеркнула, что за пирожками и банками с консервацией стоит не гастрономический интерес, а крик о нехватке душевного тепла.

"Это забота, которую проявляют старшие родственники по отношению к своим младшим. Это говорит о том, что они чувствуют себя бесполезными и хотят принимать более активное участие в жизни своих детей. Даже и говорят, что я скучаю. Есть, конечно, с обвинениями, но в целом, говорят открытым текстом", — отметила Леонова.

Психолог добавила, что иногда нехватка внимания может проявляться и в демонстративной обиде или замыкании в себе. Тем не менее, эксперт призывает молодежь проявлять инициативу в общении, не дожидаясь крайних проявлений со стороны стариков. При этом важно помнить, что умение корректно реагировать на любые знаки внимания сохраняет мир в доме.

Отсутствие интереса к жизни родителей и бабушек со стороны выросших детей Леонова назвала серьезной этической ошибкой. Даже те люди, которые по натуре не склонны к активному социуму, в преклонном возрасте остро нуждаются в родственных узах. В условиях мегаполиса дружба на расстоянии и семейные контакты часто отходят на второй план из-за высокой занятости, что негативно сказывается на психологическом климате всего рода.

"Дети выросли, погрузились в свои заботы и забыли о социальном общении со своими родными — это плохо. Все дела очень важные, суперважные, которые есть в вашей голове, не стоят того, чтобы забывать про маму, папу, бабушку и дедушку", — пояснила специалист.

Психологи напоминают, что длительное социальное отчуждение пагубно влияет не только на психику, но и на физическое состояние человека. Установлено, что одинокая жизнь запускает опасный процесс в организме, ослабляя иммунитет и провоцируя развитие болезней.

Поэтому своевременный звонок или теплые слова любви важны для обеих сторон, ведь они создают необходимую эмоциональную опору в нестабильном мире. На государственном уровне также признается важность поддержки старшего поколения: власти утвердили план по борьбе с дискриминацией пенсионеров, направленный на укрепление семейных ценностей.

Проверено экспертом: психолог Андрей Покровский

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учителей зовут обратно в школы: почему заманить их бесплатной переподготовкой будет непросто 26.10.2026 в 12:39

Эксперт по образованию Борис Деревягин прокомментировал NewsInfo идею введения специальной программы по возвращению педагогов в школы.

Читать полностью » Вузовские олимпиады предложили сократить до минимума: какую угрозу увидели за массовыми победами школьников 23.10.2026 в 17:51

Эксперт по образованию Сергей Комков прокомментировал NewsInfo сокращение числа вузовских олимпиад.

Читать полностью » Злость и стресс сжигают изнутри: простые упражнения помогают выпустить пар без тяжелых тренировок 23.10.2026 в 17:32

Физиолог Борис Жерлыгин объяснил NewsInfo, что привычные силовые тренировки могут не только не помочь, но и усугубить стресс.

Читать полностью » Мужчины в браке живут дольше не просто так: дело вовсе не в стабильности 23.10.2026 в 16:08

Сексолог Анатолий Некрасов объяснил NewsInfo, почему семейные конфликты могут быть полезны для мужчин.

Читать полностью » Бесплатное ЭКО после 38 лет предлагают отменить: за попыткой повысить рождаемость увидели опасный просчет 23.10.2026 в 13:08

Эксперт по семейной политике Максим Мазуровский прокомментировал NewsInfo инициативы по ограничению доступа к ЭКО для женщин старше 38 лет.

Читать полностью » Одиночество становится новым идеалом: что происходит с людьми, которые отказываются от отношений 23.10.2026 в 11:37

Психолог Татьяна Маремпольская объяснила NewsInfo, как одиночество может скрывать серьезные внутренние дефициты, связанные с потребностью в социальных связях.

Читать полностью » Пенсионную реформу предложили пересмотреть ради внуков: почему новая льгота устроит далеко не всех 22.10.2026 в 15:35

Эксперт по семейной политике Марина Поняхина прокомментировала предложение раннего выхода на пенсию бабушкам и дедушкам.

Читать полностью » Уверенность в собственной неотразимости выдает неожиданную черту: высокий IQ тут не причем 22.10.2026 в 12:22

Психолог Татьяна Потемкина объяснила NewsInfo, как интеллект и семейное воспитание формируют восприятие себя.

Читать полностью »

Новости
Орловская область
Обещали Путину к 2027-му, готово на 15%: власти Орла допускают, что откажутся от реконструкции аэропорта
Авто и мото
Роботы-доставщики могут дорого обойтись автовладельцам: опасность подстерегает даже на парковке
Авто и мото
Нива нашла японского соперника: в России продают короткий рамный внедорожник с автоматом
Нижегородская область
Неожиданный финансовый прорыв Нижнего Новгорода: бюджет получил мощный импульс от гостей города
Экономика
Устроился и через месяц уволился: в России предложили раскрывать неожиданную деталь вакансий
Авто и мото
Иномарки с криминальным прошлым получат шанс на регистрацию в России: есть важная оговорка
Еда
Домашнее яйцо бледнее магазинного: яркий желток не всегда говорит о том, что курица гуляла
Авто и мото
Асфальт выглядит сухим, а машина уже скользит: осенняя погода готовит неприятный сюрприз
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet