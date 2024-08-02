Стало известно, с помощью каких средств предпочитают расплачиваться российские потребители

Доля безналичных платежей в России достигла исторического максимума в 83,4% в начале 2024 года, причем потребители часто используют такие средства как QR-коды, платежные приложения (Mir Pay, СБПэй), NFC и биометрию, отмечая их доступность, скорость и безопасность. Параллельно развиваются сервисы, позволяющие получать финансовые услуги традиционным способом через оператора, особенно важные в отдаленных и малонаселенных регионах.

Также увеличилось количество точек, предоставляющих услугу "наличные на кассе". Удовлетворенность работой финансовых организаций высока среди граждан (83,1%) и предприятий (почти 90%).

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