В первом полугодии были замечены два пика спроса на кредитные карты среди россиян — в январе и июне, согласно данным платформы "Банки.ру". Число заявок начинало расти с 3 января и продолжало увеличиваться в течение месяца, сообщает Газета.Ру.

Это связано с тем, что к началу января многие уже потратили зарплаты и новогодние премии, и до следующего поступления денег оставался почти месяц. В июне спрос на кредитки также усилился, поскольку многие россияне рассматривают возможность использования кредитных карт для оплаты отпусков, а также для финансирования расходов на дачу и ремонт, которые становятся более актуальными летом.

Фото: flickr.com/Hloom Templates (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)