Утренняя зарядка в спальне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:29

Спорт может навредить сердцу: когда тренировки превращаются в риск

Кардиохирург Сергей Волков предупредил о риске сердечных проблем при перегрузках в спорте

Занятия спортом на свежем воздухе приносят огромную пользу организму, но важно помнить: чрезмерные нагрузки или игнорирование сигналов тела могут обернуться проблемами с сердцем. Как подчеркнул кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург Сергей Волков, тренировки должны укреплять организм, а не разрушать его.

На что обратить внимание перед тренировками

Проблемы с сердечно-сосудистой системой — главная причина внезапных случаев на соревнованиях, в том числе любительских. Итальянские исследования показывают: чаще всего к трагедиям приводят врожденные патологии — гипертрофическая кардиомиопатия, аномалии сосудов, стеноз, ишемическая болезнь сердца. В некоторых случаях спорт противопоказан без наблюдения врача.

Опасность таят и перенесённые инфекции. Воспаление сердечной мышцы после гриппа или пневмонии делает нагрузки крайне опасными: сердце может не выдержать.

"Если во время занятий появляются боль или тяжесть в груди, одышка, скачки давления или обморок — это весомый повод обратиться к врачу", — отметил Сергей Волков.

Зачем тренировать сердце

Сердце — мышца, и ему нужны регулярные тренировки. Умеренные нагрузки помогают:
• нормализовать вес;
• снизить уровень сахара;
• предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Нетренированное сердце быстрее устает: пульс подскакивает, отдых между сокращениями сокращается, а это ведет к сбоям ритма. У людей с подготовленной сердечной мышцей подобные осложнения встречаются реже, так как сердце адаптировано к нагрузкам.

Где и как заниматься

Лучше тренироваться в экологически чистых зонах: загрязненный воздух мегаполисов содержит мелкодисперсные частицы, которые вызывают воспаления сосудов и способствуют развитию атеросклероза. Если выбраться на природу нет возможности, стоит заниматься в зале с хорошей системой вентиляции.

К полезным кардионагрузкам относятся бег, плавание, велосипед, йога, танцы, прыжки на скакалке. Даже в повседневной жизни можно тренировать сердце — подниматься по лестнице, чаще ходить пешком.

Как контролировать нагрузку

Тем, кто тренируется регулярно, рекомендуется следить за пульсом. Для этого подойдут фитнес-браслеты или встроенные датчики на тренажёрах. Важно соблюдать баланс:
• кардионагрузки — не более 60 минут;
• при наличии заболеваний — около 30 минут с последующим отдыхом.

Сигналы перегрузки

Признаки перетренированности нельзя игнорировать: помутнение в глазах, тошнота, шаткость походки, головокружение. В таких случаях необходимо сразу прекратить тренировку и восстановить силы.

Регулярные, но умеренные занятия спортом делают сердце выносливым и защищают его от болезней. Главное — слушать себя и помнить, что здоровье важнее рекордов.

