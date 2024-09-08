Учёные из России нашли способ прогнозировать успех операций на сердце

Учёные из Сеченовского Университета разработали новую математическую модель, предназначенную для оценки кровообращения в мелких сосудах, что может стать прорывом в диагностике ишемической болезни сердца (ИБС).

ИБС — одна из главных причин смертности по всему миру, и, как правило, она связана с нарушениями в крупных артериях и нарушенной перфузией — процессом движения крови по мелким сосудам. Традиционные методы диагностики часто фокусируются на крупных сосудах, однако новая модель позволяет более точно оценивать состояние малых сосудов, что значительно улучшает прогнозирование долгосрочных результатов лечения, включая операции по стентированию.

В ходе исследований модель протестировали на десяти пациентах, проходивших процедуру стентирования. Результаты её работы сопоставили с инвазивными методами диагностики, такими как измерение давления, что подтвердило её высокую точность. Как заявил старший научный сотрудник института Тимур Гамилов, эта модель предоставляет возможность предсказывать изменения ключевых показателей здоровья пациентов после стентирования и определять необходимость дополнительных обследований, сообщает Научная Россия.

Учёные продолжают работу над внедрением модели в клиническую практику, стремясь улучшить качество диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: flickr.com/Navy Medicine