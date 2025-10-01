Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сердце
Сердце
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:45

Инфаркт и инсульт — не приговор: простые шаги снижают риск в разы

Кардиолог Сафонов назвал основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности во всем мире. Однако большинство факторов риска можно контролировать, если уделять внимание образу жизни и регулярно проходить обследования. Кардиолог Сафонов напомнил, что правильная профилактика играет ключевую роль в сохранении здоровья сердца.

"Если же какие-либо жалобы присутствуют, то важно не заниматься самолечением, не ждать, пока "само пройдет", а обратиться к врачу как можно скорее", — отметил кардиолог Сафонов.

Модифицируемые факторы риска

Врачи выделяют ряд факторов, на которые человек способен влиять сам:

  • избыточный вес;

  • курение и злоупотребление алкоголем;

  • неправильное питание;

  • малоподвижный образ жизни;

  • нарушение сна.

Сюда же относятся и сопутствующие болезни: гипертония, диабет, инсулинорезистентность, дислипидемия, аритмия. Их контроль помогает значительно снизить вероятность инфаркта и инсульта.

Фибрилляция предсердий и ее опасность

Особое внимание врачи уделяют аритмиям. По словам специалистов, 29,2% смертей от инфаркта связаны именно с фибрилляцией предсердий. Это нарушение ритма сердца может долго протекать скрыто, но в итоге приводит к тяжелым осложнениям.

Если заболевание выявить вовремя, его можно успешно лечить медикаментами и малоинвазивными процедурами, не дожидаясь критических последствий.

Сравнение факторов риска

Фактор Как проявляется Последствия без лечения
Лишний вес Усталость, одышка Гипертония, диабет, атеросклероз
Курение Кашель, слабость Инфаркт, рак легких, инсульт
Алкоголь Нарушение сна, давление Поражение печени, аритмии
Малоподвижность Снижение выносливости Ожирение, тромбозы
Нарушения сна Усталость, раздражительность Гипертония, снижение иммунитета
Фибрилляция предсердий Перебои, учащенный пульс Инсульт, сердечная недостаточность

Советы шаг за шагом: профилактика после 35 лет

  1. Делать ЭКГ и УЗИ сердца хотя бы раз в год.

  2. Измерять давление, пульс и частоту сердечных сокращений.

  3. Сдавать анализ крови на липидный профиль, уровень глюкозы и ТТГ.

  4. Следить за весом: индекс массы тела должен быть в пределах нормы.

  5. Включать в рацион овощи, рыбу, цельнозерновые продукты.

  6. Минимизировать стресс и обеспечивать полноценный сон не менее 7 часов.

  7. Отказаться от курения и ограничить алкоголь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование высокого давления → инсульт → регулярные измерения и терапия.

  • Курение "всего несколько сигарет" → хронические болезни легких и сердца → полный отказ от табака.

  • Отказ от обследований → поздняя диагностика болезней → профилактические визиты к врачу.

А что если симптомов нет?

Даже если человек чувствует себя хорошо, это не означает полного здоровья сердца. Многие болезни протекают скрыто и проявляются только при осложнениях. Поэтому профилактика нужна всем, а не только людям с жалобами.

FAQ

Как часто нужно делать ЭКГ?
Рекомендуется раз в год после 35 лет, а при жалобах — чаще.

Сколько стоит базовый кардиологический скрининг?
Комплекс обследований (ЭКГ, УЗИ, анализы) стоит от 5 до 10 тысяч рублей.

Что лучше для сердца: спорт или лекарства?
Физическая активность является базовой профилактикой, а лекарства назначает врач при наличии заболеваний.

