Инфаркт и инсульт — не приговор: простые шаги снижают риск в разы
Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности во всем мире. Однако большинство факторов риска можно контролировать, если уделять внимание образу жизни и регулярно проходить обследования. Кардиолог Сафонов напомнил, что правильная профилактика играет ключевую роль в сохранении здоровья сердца.
"Если же какие-либо жалобы присутствуют, то важно не заниматься самолечением, не ждать, пока "само пройдет", а обратиться к врачу как можно скорее", — отметил кардиолог Сафонов.
Модифицируемые факторы риска
Врачи выделяют ряд факторов, на которые человек способен влиять сам:
-
избыточный вес;
-
курение и злоупотребление алкоголем;
-
неправильное питание;
-
малоподвижный образ жизни;
-
нарушение сна.
Сюда же относятся и сопутствующие болезни: гипертония, диабет, инсулинорезистентность, дислипидемия, аритмия. Их контроль помогает значительно снизить вероятность инфаркта и инсульта.
Фибрилляция предсердий и ее опасность
Особое внимание врачи уделяют аритмиям. По словам специалистов, 29,2% смертей от инфаркта связаны именно с фибрилляцией предсердий. Это нарушение ритма сердца может долго протекать скрыто, но в итоге приводит к тяжелым осложнениям.
Если заболевание выявить вовремя, его можно успешно лечить медикаментами и малоинвазивными процедурами, не дожидаясь критических последствий.
Сравнение факторов риска
|Фактор
|Как проявляется
|Последствия без лечения
|Лишний вес
|Усталость, одышка
|Гипертония, диабет, атеросклероз
|Курение
|Кашель, слабость
|Инфаркт, рак легких, инсульт
|Алкоголь
|Нарушение сна, давление
|Поражение печени, аритмии
|Малоподвижность
|Снижение выносливости
|Ожирение, тромбозы
|Нарушения сна
|Усталость, раздражительность
|Гипертония, снижение иммунитета
|Фибрилляция предсердий
|Перебои, учащенный пульс
|Инсульт, сердечная недостаточность
Советы шаг за шагом: профилактика после 35 лет
-
Делать ЭКГ и УЗИ сердца хотя бы раз в год.
-
Измерять давление, пульс и частоту сердечных сокращений.
-
Сдавать анализ крови на липидный профиль, уровень глюкозы и ТТГ.
-
Следить за весом: индекс массы тела должен быть в пределах нормы.
-
Включать в рацион овощи, рыбу, цельнозерновые продукты.
-
Минимизировать стресс и обеспечивать полноценный сон не менее 7 часов.
-
Отказаться от курения и ограничить алкоголь.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование высокого давления → инсульт → регулярные измерения и терапия.
-
Курение "всего несколько сигарет" → хронические болезни легких и сердца → полный отказ от табака.
-
Отказ от обследований → поздняя диагностика болезней → профилактические визиты к врачу.
А что если симптомов нет?
Даже если человек чувствует себя хорошо, это не означает полного здоровья сердца. Многие болезни протекают скрыто и проявляются только при осложнениях. Поэтому профилактика нужна всем, а не только людям с жалобами.
FAQ
Как часто нужно делать ЭКГ?
Рекомендуется раз в год после 35 лет, а при жалобах — чаще.
Сколько стоит базовый кардиологический скрининг?
Комплекс обследований (ЭКГ, УЗИ, анализы) стоит от 5 до 10 тысяч рублей.
Что лучше для сердца: спорт или лекарства?
Физическая активность является базовой профилактикой, а лекарства назначает врач при наличии заболеваний.
