Инфаркт и инсульт — не приговор: простые шаги снижают риск в разы

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности во всем мире. Однако большинство факторов риска можно контролировать, если уделять внимание образу жизни и регулярно проходить обследования. Кардиолог Сафонов напомнил, что правильная профилактика играет ключевую роль в сохранении здоровья сердца.

"Если же какие-либо жалобы присутствуют, то важно не заниматься самолечением, не ждать, пока "само пройдет", а обратиться к врачу как можно скорее", — отметил кардиолог Сафонов.

Модифицируемые факторы риска

Врачи выделяют ряд факторов, на которые человек способен влиять сам:

избыточный вес;

курение и злоупотребление алкоголем;

неправильное питание;

малоподвижный образ жизни;

нарушение сна.

Сюда же относятся и сопутствующие болезни: гипертония, диабет, инсулинорезистентность, дислипидемия, аритмия. Их контроль помогает значительно снизить вероятность инфаркта и инсульта.

Фибрилляция предсердий и ее опасность

Особое внимание врачи уделяют аритмиям. По словам специалистов, 29,2% смертей от инфаркта связаны именно с фибрилляцией предсердий. Это нарушение ритма сердца может долго протекать скрыто, но в итоге приводит к тяжелым осложнениям.

Если заболевание выявить вовремя, его можно успешно лечить медикаментами и малоинвазивными процедурами, не дожидаясь критических последствий.

Сравнение факторов риска