Пациентка у кардиолога
Пациентка у кардиолога
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:20

Сердечные болезни сдают позиции: в российской медицине наметился переломный момент

Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РФ улучшается — академик Бокерия

Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России сегодня развивается в позитивном ключе, а уровень взаимодействия между врачами и пациентами заметно укрепился. Такой вывод сделал один из ведущих специалистов страны, оценивая текущее состояние отрасли и изменения, произошедшие в медицинской практике. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Оценка текущей ситуации в здравоохранении

Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ имени А. Н. Бакулева и президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия отметил, что обстановка в сфере лечения сердечно-сосудистых заболеваний в целом является благоприятной. По его словам, пациенты стали чаще доверять врачам, а медицинское сообщество последовательно наращивает профессиональный уровень.

Эксперт подчеркнул, что рост доверия во многом связан с системной работой врачей и повышением их квалификации.

"В целом ситуация [по сердечно-сосудистым заболеваниям в РФ] благоприятная, потому что больные все больше и больше доверяют врачебному персоналу, который, безусловно, повышает свой запас знаний", — сказал академик Лео Бокерия.

Роль профессионального сообщества врачей

Бокерия обратил внимание на важность регулярного обмена опытом внутри медицинского сообщества. Как президент ассоциации сердечно-сосудистой хирургии России, он отметил, что ежегодно проводятся масштабные мероприятия, в которых участвует большинство специалистов, выполняющих операции на сердце. На таких встречах врачи представляют доклады, обсуждают сложные клинические случаи и делятся практическими наработками.

По его словам, участие в конференциях важно не только для тех, кто выступает, но и для слушателей. Даже без доклада врачи получают возможность перенять опыт коллег и увидеть современные подходы к лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Аналогичная работа, как отметил специалист, активно ведётся и на региональном уровне.

Перспективы и дальнейшее развитие

Академик подчеркнул, что подобные профессиональные контакты способствуют выравниванию уровня медицинской помощи по стране. Региональные конференции и обучающие мероприятия позволяют внедрять современные методы лечения за пределами крупных федеральных центров.

Подводя итог, Лео Бокерия выразил уверенность в выбранном направлении развития системы. "Мне кажется, что мы на правильном пути", — резюмировал он, оценивая совместные усилия врачей, научных центров и профессиональных объединений.

