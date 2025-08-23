Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кофейный напиток с вареньем из сосновых шишек
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:29

Секрет крепких сосудов: что нужно исключить из рациона прямо сейчас

Кардиолог Тарасова назвала продукты, повышающие давление при гипертонии

Многие привычные продукты, которые россияне считают безобидными, могут значительно повысить риски для здоровья сердца и сосудов. Кардиолог "СМ-Клиника" Ирина Тарасова рассказала, от чего особенно стоит отказаться людям с гипертонией и проблемами давления.

Чай, кофе и энергетики
Главные "враги" — напитки с высоким содержанием кофеина.

"В крепком чае, кофе и энергетиках содержится большое количество кофеина. Его избыток в организме повышает тонус сосудов, учащает сердцебиение и может спровоцировать сильные скачки давления, особенно у людей с гипертонией или склонностью к тахикардии", — подчеркнула врач.

Даже одна-две чашки слишком крепкого кофе могут вызвать головную боль, учащённое сердцебиение или внезапный скачок давления.

Опасность мясных гастрономических продуктов
Не менее вредны для сосудов копчености и колбасы.

В этих продуктах много соли и насыщенных жиров. Они ухудшают эластичность сосудов и провоцируют развитие атеросклероза. В результате сосуды становятся более чувствительными к перепадам давления и хуже справляются с нагрузкой.

Алкоголь и резкие перепады давления
Даже малые дозы спиртного могут оказаться опасными.

После употребления алкоголя сосуды сначала расширяются, создавая иллюзию расслабления, но спустя несколько часов резко сужаются. "Если человек употребляет алкоголь регулярно, это приводит к хроническому повышению давления и риску гипертонических кризов", — отметила Тарасова.

Соль — скрытый фактор риска
Кардиолог отдельно подчеркнула опасность избытка соли в рационе.

"Наверняка вы замечали отеки после употребления соленой пищи? Это происходит из-за того, что соль задерживает жидкость в организме. При ее избытке в рационе повышается нагрузка на сосуды и, как следствие, растет давление", — пояснила специалист.

Избыточное количество соли — одна из самых частых причин ухудшения состояния у гипертоников.

Вывод
Главные продукты, которых стоит избегать при гипертонии:

  • крепкий чай, кофе и энергетики;
  • копчености и колбасы;
  • алкоголь;
  • блюда с большим количеством соли.

Снижение их потребления поможет снизить риск скачков давления и поддержать здоровье сердца.

