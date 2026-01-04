Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ореховая тарелка в виде сердца
Ореховая тарелка в виде сердца
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:09

Инфаркт в семье — не приговор: какие риски действительно наследуются

Сахарный диабет повышает риск инфаркта и инсульта — хирург Григорьян

Инфаркты и инсульты в одной семье часто заставляют задуматься, насколько велика личная угроза и можно ли её избежать. Одни уверены, что всё "от нервов", другие — что судьба определяется генами. Реальность сложнее и не столь фатальна, как может показаться. Об этом рассказал эндоваскулярный хирург, заведующий отделением рентген-эндоваскулярных методов диагностики и лечения, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян. Об этом сообщает издание aif.ru.

Специалист подчёркивает: сами по себе инфаркт, инсульт или гипертония по наследству не передаются. Однако человек может унаследовать предрасположенность — набор состояний и факторов риска, которые повышают вероятность сердечно-сосудистых катастроф. И значительная часть этих факторов поддаётся коррекции.

Какие риски действительно передаются

По словам врача, чаще всего наследуются не болезни, а фоновые состояния. Одно из них — сахарный диабет. Он не гарантирован даже при семейной истории, но риск выше, чем у людей без такой наследственности. Диабет ускоряет развитие атеросклероза, поражая в том числе коронарные артерии и сосуды ног, что напрямую связано с инфарктами и ампутациями.

Ещё одно состояние — семейная гиперхолестеринемия, при которой высокий уровень холестерина может наблюдаться уже в молодом возрасте даже без курения и лишнего веса. Также наследственной бывает склонность к тромбозам, связанная с врождённой тромбофилией и генетическими мутациями, влияющими на свёртываемость крови.

Когда нужно обследоваться

Если у близких родственников инфаркты и инсульты случались рано, врач рекомендует не игнорировать профилактику. Начать стоит с диспансеризации: анализа крови на глюкозу, гликированный гемоглобин, холестерин и липопротеиды. При неблагоприятном семейном анамнезе важно рассмотреть и генетическое обследование для оценки риска тромбозов.

При выявлении отклонений может потребоваться длительная или пожизненная терапия. Но даже нормальные показатели не означают полной безопасности — большинство сердечно-сосудистых катастроф связано не с генами, а с образом жизни.

Образ жизни важнее наследственности

Григорьян подчёркивает, что ключевая роль принадлежит повседневным привычкам. Регулярная физическая активность, отказ от гиподинамии, контроль питания и сахара — основа профилактики. Особое внимание врач советует уделять рациону, снижая долю животных жиров и быстрых углеводов.

"Ни в коем случае не следует злоупотреблять продуктами, богатыми животными жирами, в частности жирными сортами мяса и рыбы, а также жирными молочными продуктами", — пояснил Ашот Григорьян.

Он также предостерегает от энергетиков и сладких газированных напитков: они могут спровоцировать резкое учащение сердцебиения и дестабилизацию атеросклеротических бляшек, что повышает риск инфаркта.

В итоге, даже при неблагоприятной наследственности риск сердечно-сосудистых заболеваний не является приговором. Осознанный контроль здоровья и образа жизни способен существенно изменить сценарий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Один коричневый карандаш заменил полный макияж лица — Vogue сегодня в 8:03
Минимум косметики, максимум эффекта: предмет, на котором держится новая эстетика

Один коричневый карандаш вместо десятков средств: как минималистичный тренд меняет макияж, подчёркивает черты лица и вписывается в эстетику.

Читать полностью » Диетолог Оксана Михалева предупредила о риске отёков из-за икры — Life.ru сегодня в 4:58
Красная икра повышает риск лишнего веса: маленькая порция решает всё — но мало кто знает норму

Красная икра остаётся символом праздника, но её избыток может навредить здоровью. Врач объяснила, сколько деликатеса можно есть без последствий для организма.

Читать полностью » Сладкий завтрак ускоряет износ поджелудочной — хирург Марк Гадзиян сегодня в 0:45
Привычный завтрак запускает опасный процесс — ошибка, которую совершают почти все

Утренний кофе и сладкий завтрак могут вредить поджелудочной сильнее, чем кажется. Врач объяснил, какие привычки ускоряют её износ и как этого избежать.

Читать полностью » Похудение в среднем возрасте усиливает воспаление гипоталамуса вчера в 23:54
Была уверена, что снижение веса улучшает всё — но у мозга, похоже, есть своя "оговорка"

Новое исследование показало, что похудение в среднем возрасте вызывает неожиданные реакции мозга. Узнайте, как ваше здоровье может пострадать!

Читать полностью » Чтобы сбросить 1 килограмм, нужно пройти 154 тысячи шагов — медсестра Коноплёва вчера в 21:07
Минус килограмм — шаг за шагом: сколько нужно пройти, чтобы вес действительно ушёл

Медики Карелии объяснили, сколько шагов нужно пройти, чтобы похудеть на один килограмм, и почему важна продолжительность прогулок.

Читать полностью » У детей выявляют тяжёлые сердечно-сосудистые болезни — ректор СПбГПМУ Иванов вчера в 20:35
Граница между детством и взрослыми диагнозами стирается: что пугает врачей всё чаще

Врачи фиксируют у детей инсульты, инфаркты и хронические заболевания, которые раньше считались исключительно взрослыми.

Читать полностью » Домашний уход с пилингами и масками улучшает состояние кожи — косметологи вчера в 19:56
Салон больше не нужен: три средства, которые заставляют кожу сиять даже дома

Домашний уход может дать эффект, сравнимый с салонным. Какие средства помогают обновить кожу, усилить увлажнение и добиться естественного сияния.

Читать полностью » Специалист порекомендовал заменить колбасу в оливье на курицу — Газета.ru вчера в 15:57
Оливье становится легче за 2 замены — вкус остаётся прежним, а тяжесть исчезает: многие делают иначе

Врач рассказал, как сделать новогодний салат оливье полезнее, заменив некоторые ингредиенты, и какие напитки лучше всего сочетаются с этим блюдом.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Качество российского зерна высоко оценивается на мировом рынке — министр Лут
Экономика
Драгметаллы плохо подходят для долгосрочных вложений — эксперт Смирнов
Спорт и фитнес
Краткосрочные цели помогли сохранить регулярные тренировки — учёные
Наука
Вулкан Тамбора 1815 года стал причиной глобального похолодания — Смитсоновский институт
Общество
Русский язык назвали сложным для носителей английского — профессор Брумфилд
Мир
Блохин связал Венесуэлу с сокращением вовлечённости США в Европе — Лента.ру
Садоводство
Кротон сбрасывает листья при смене условий — цветоводы
Мир
В Каракасе возник дефицит продуктов и медикаментов — Shot
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet