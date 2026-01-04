Инфаркт в семье — не приговор: какие риски действительно наследуются

Инфаркты и инсульты в одной семье часто заставляют задуматься, насколько велика личная угроза и можно ли её избежать. Одни уверены, что всё "от нервов", другие — что судьба определяется генами. Реальность сложнее и не столь фатальна, как может показаться. Об этом рассказал эндоваскулярный хирург, заведующий отделением рентген-эндоваскулярных методов диагностики и лечения, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян. Об этом сообщает издание aif.ru.

Специалист подчёркивает: сами по себе инфаркт, инсульт или гипертония по наследству не передаются. Однако человек может унаследовать предрасположенность — набор состояний и факторов риска, которые повышают вероятность сердечно-сосудистых катастроф. И значительная часть этих факторов поддаётся коррекции.

Какие риски действительно передаются

По словам врача, чаще всего наследуются не болезни, а фоновые состояния. Одно из них — сахарный диабет. Он не гарантирован даже при семейной истории, но риск выше, чем у людей без такой наследственности. Диабет ускоряет развитие атеросклероза, поражая в том числе коронарные артерии и сосуды ног, что напрямую связано с инфарктами и ампутациями.

Ещё одно состояние — семейная гиперхолестеринемия, при которой высокий уровень холестерина может наблюдаться уже в молодом возрасте даже без курения и лишнего веса. Также наследственной бывает склонность к тромбозам, связанная с врождённой тромбофилией и генетическими мутациями, влияющими на свёртываемость крови.

Когда нужно обследоваться

Если у близких родственников инфаркты и инсульты случались рано, врач рекомендует не игнорировать профилактику. Начать стоит с диспансеризации: анализа крови на глюкозу, гликированный гемоглобин, холестерин и липопротеиды. При неблагоприятном семейном анамнезе важно рассмотреть и генетическое обследование для оценки риска тромбозов.

При выявлении отклонений может потребоваться длительная или пожизненная терапия. Но даже нормальные показатели не означают полной безопасности — большинство сердечно-сосудистых катастроф связано не с генами, а с образом жизни.

Образ жизни важнее наследственности

Григорьян подчёркивает, что ключевая роль принадлежит повседневным привычкам. Регулярная физическая активность, отказ от гиподинамии, контроль питания и сахара — основа профилактики. Особое внимание врач советует уделять рациону, снижая долю животных жиров и быстрых углеводов.

"Ни в коем случае не следует злоупотреблять продуктами, богатыми животными жирами, в частности жирными сортами мяса и рыбы, а также жирными молочными продуктами", — пояснил Ашот Григорьян.

Он также предостерегает от энергетиков и сладких газированных напитков: они могут спровоцировать резкое учащение сердцебиения и дестабилизацию атеросклеротических бляшек, что повышает риск инфаркта.

В итоге, даже при неблагоприятной наследственности риск сердечно-сосудистых заболеваний не является приговором. Осознанный контроль здоровья и образа жизни способен существенно изменить сценарий.