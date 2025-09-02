Кардио утром или вечером? Ошибка, из-за которой усилия пропадают даром

Вечный спор о том, когда лучше тренироваться — утром или вечером, волнует многих, кто стремится поддерживать форму. Одни встают с первыми лучами солнца и бегут на пробежку, другие уверены: вечером организм готов к нагрузке гораздо лучше. В действительности выбор времени для кардиотренировок зависит не только от привычек, но и от образа жизни, целей и физиологии.

Почему утренние тренировки так популярны

Главный аргумент сторонников ранних пробежек и зарядки прост: утром гораздо выше шанс не пропустить тренировку. Днём и вечером всегда находятся дела, встречи, пробки или просто усталость, которая мешает собраться. Утренняя тренировка позволяет убрать этот риск и закрепить спорт в распорядке дня.

Кроме того, исследования показывают, что утренние занятия помогают формировать устойчивую привычку. Особенно это важно для людей с лишним весом, которым сложнее выстраивать дисциплину. А ещё утренний бег или плавание заряжают энергией: многие отмечают, что после короткой тренировки появляется бодрость и желание продуктивно провести день.

Есть и ещё один нюанс: если вы готовитесь к забегу или спортивному событию, которое стартует рано утром, тренировки в то же время помогут организму адаптироваться к нагрузкам.

Вечер: лучшее время для силы и выносливости

Сторонники вечерних тренировок уверены, что организм работает эффективнее именно после обеда. К этому времени мышцы уже хорошо прогреты, суставы подвижнее, а риск растяжений и травм снижается. Не приходится тратить много времени на разминку, а значит, можно сосредоточиться на самой тренировке.

К тому же вечером у большинства людей больше сил и энергии благодаря еде, полученной в течение дня. Главное — не переборщить с жирными и тяжёлыми блюдами. Лёгкий обед и перекус обеспечат запас топлива для кардионагрузки.

Долгое время считалось, что активные занятия спортом вечером мешают засыпать. Однако современные исследования показывают: умеренные тренировки вечером не ухудшают сон, а наоборот, помогают быстрее расслабиться и глубже спать. Исключение — высокоинтенсивные интервальные тренировки прямо перед сном: они действительно могут сбить ритм и задержать процесс засыпания.

Золотая середина

Есть и третий вариант — тренироваться днём. Такой график подходит тем, кто работает дома или имеет гибкий рабочий день. В это время организм уже проснулся, а уровень энергии ещё не упал. Кардиотренировка в обеденный перерыв помогает снять стресс и повысить концентрацию.

Что выбрать именно вам

Ответ на вопрос "когда лучше заниматься?" универсален: тогда, когда вы сможете это делать регулярно. Если вам комфортнее вставать на час раньше ради пробежки — прекрасно. Если организм работает на полную мощность вечером — используйте это время.

"Тренировочный стресс сводится к объёму и интенсивности — к тому, сколько и насколько тяжело вы занимаетесь", — сказал глава отдела фитнес-науки Джефф Трипп.

Его слова напоминают, что гораздо важнее не сам час на часах, а то, сколько и как именно вы тренируетесь. Регулярность и баланс нагрузки играют куда большую роль, чем выбор между утром и вечером.

Кардиотренировки полезны в любое время суток. Утро помогает дисциплинировать и зарядиться энергией, вечер даёт больше сил и снижает риск травм, день позволяет встроить спорт в рабочий график. Главное — найти свой ритм и не отказываться от движения.