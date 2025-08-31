Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Две тренировки в день: простая схема, о которой молчат

Кардио лучше выполнять утром, а силовые тренировки вечером — данные исследований

Если вы совмещаете кардионагрузку и силовые упражнения, наверняка задавались вопросом: лучше ли разделять их по времени или выполнять в одном занятии? Ответ зависит не столько от правил, сколько от ваших целей и особенностей организма.

Когда делать кардио, а когда — силовые

Многие спортсмены отмечают, что кардио легче даётся утром, а силовые тренировки — вечером. Исследования это подтверждают: кардио в первой половине дня помогает "разогнать" метаболизм, зарядить энергией и настроиться на активность. А вот сила и выносливость мышц обычно достигают пика во второй половине дня, поэтому именно тогда организм лучше справляется с нагрузкой от тяжёлых весов.

Две тренировки в день: стоит ли пробовать

Разделение кардио и силовых на разные сессии имеет плюсы: вы работаете на максимум в каждом виде нагрузки и даёте мышцам время для восстановления. Особенно удобно, если у вас стандартный рабочий день: утром пробежка, вечером зал. Но такой режим требует внимательного отношения к питанию и отдыху. Если же у вас нет времени или энергии на "двухразовые" тренировки, это не проблема — совмещённое занятие тоже даст результат.

Как выбрать приоритет

Не все могут позволить себе тренироваться дважды в день, поэтому важно расставить акценты.
• Если цель — общее движение и поддержание формы, выбирайте тот вариант, что вам нравится больше.
• Хотите нарастить силу? Сначала выполняйте силовые упражнения, а потом добавляйте немного кардио.
• Работаете над выносливостью? Тогда лучше начать с кардио, а силовую нагрузку оставить на вторую часть занятия.

Можно чередовать: один день — бег или велосипед, другой — гантели или тренажёры. Такой подход поможет сохранить баланс и избежать перегрузок.

Оптимальная схема выглядит так: кардио утром, силовые вечером. Но это лишь рекомендация. Главное — подобрать режим, который будет сочетаться с вашим образом жизни и приносить удовольствие. Постоянство и комфорт важнее строгих правил: только так тренировки станут привычкой, а не обязанностью.

