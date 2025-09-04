Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гребной тренажер
Гребной тренажер
© freepik is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:50

Тренировки, которые сжигают жир даже во сне — секрет кардио

Лучшие виды кардио для похудения зависят от уровня подготовки — диетолог Раутенстайн

Похудение — задача непростая, особенно когда вокруг звучат десятки советов и мнений о том, какой метод "самый правильный". Однако проверенный временем способ остаётся неизменным: сочетание питания и регулярной физической активности. Одним из ключевых направлений здесь является кардиотренировка.

Как кардио помогает похудеть

Кардионагрузка ускоряет сердцебиение, заставляет дышать чаще и помогает расходовать энергию. При дефиците калорий, когда организм получает меньше энергии с пищей, чем тратит, начинает снижаться вес.

"Кардио помогает создать дефицит калорий, что является основным условием для похудения", — сказала диетолог Мишель Раутенстайн.

Индивидуальный уровень дефицита зависит от веса, возраста, активности и здоровья. Чтобы правильно рассчитать потребности, лучше проконсультироваться с врачом или диетологом.

Кардио или силовые тренировки?

Существует миф, что только бег или велосипед ведут к похудению. На деле важна комбинация.

"Кардио сжигает больше калорий во время занятия, а силовые формируют мышечную массу, что повышает обмен веществ и помогает удерживать вес", — отметила Раутенстайн.

Сочетание нагрузок эффективнее: сердце получает стимул, мышцы укрепляются, метаболизм ускоряется.

Какой вид кардио выбрать

Универсального рецепта не существует. Главное — регулярность и соответствие уровню подготовки.

"Лучшее кардио для похудения — то, которое вы сможете выполнять систематически и безопасно", — пояснила Раутенстайн.

Интенсивные интервальные тренировки подойдут не всем: при проблемах с суставами или низкой подготовке они могут больше навредить. Постоянные занятия умеренной интенсивности дают устойчивый результат.

Важно помнить: ни один вид кардио не убирает жир локально. Однако общее снижение жировой массы приводит и к уменьшению объёма живота.

Кардиотренажёры в зале

Популярны беговые дорожки, велотренажёры, эллипсоиды. Но эффективность зависит от удобства и личных предпочтений.

"Вы можете получить результат на любом тренажёре, главное — подобрать нагрузку под себя", — сказал врач Макс Фицджеральд.

Людям с проблемами суставов он рекомендует отказаться от бега по дорожке и выбрать быструю ходьбу с наклоном.

Сколько кардио нужно

Американские рекомендации: не менее 150 минут умеренной активности или 75 минут интенсивной в неделю плюс два занятия силовыми. Это можно разделить на пять получасовых прогулок или другие привычные активности.

Фицджеральд напоминает:

"Физическая нагрузка — лишь часть стратегии похудения. Важны также питание, сон и контроль стресса".

Низкоударные варианты

Кардио не обязательно должно быть изнурительным. Альтернативы бегу:

• ходьба
• плавание
• велосипед
• водная аэробика
• танцы
• садовые работы
• эллипсоид
• гребля
• йога

Исследования показывают, что регулярная ходьба даёт сопоставимые результаты для здоровья с бегом.

Можно ли худеть без кардио

Ответ — да. Снижение веса возможно за счёт питания и силовых нагрузок.

"Хотя кардио ускоряет процесс, похудеть можно и без него, главное — поддерживать дефицит калорий", — сказала Раутенстайн.

Но отказываться полностью не стоит: кардионагрузки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, улучшают настроение и качество жизни.

Кардио помогает сбросить вес и укрепить здоровье, но это лишь часть системы. Чтобы похудение было устойчивым, необходимо сочетать физическую активность с рациональным питанием, полноценным сном и управлением стрессом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Йошуа Киньонес: регулярная ходьба улучшает пищеварение и работу суставов сегодня в 2:10

10 минут прогулки в день — и организм начинает работать совсем иначе

Ходьба — это больше, чем способ передвижения. Узнайте, как простая привычка способна укрепить тело и разум, а также защитить от болезней.

Читать полностью » Инструктор Мириам Шестак объяснила, как пилатес помогает задействовать пресс сегодня в 1:50

20 минут, которые меняют осанку: простая тренировка на коврике

Пилатес укрепляет пресс и спину, помогает держать осанку и щадит суставы. Узнайте, как начать с простого 20-минутного комплекса.

Читать полностью » Упражнения для грудных мышц: названы лучшие варианты для массы и рельефа сегодня в 1:22

Новички срывают тренировки: три ошибки, из-за которых грудь остаётся плоской

Правильный тренинг груди — это не только жим штанги. Разбираем лучшие упражнения, программу и ошибки, которые мешают росту мышц.

Читать полностью » Дженнифер Ханкенсон из Йеля перечислила лучшие упражнения с гантелями для укрепления рук сегодня в 1:10

Тайное оружие для рук: простые движения с гантелями меняют тело

Простые, но эффективные упражнения с гантелями помогут укрепить руки, улучшить метаболизм и защитить организм от возрастных изменений.

Читать полностью » Фабиан Траугутт назвал пользу коротких силовых упражнений для рук и спины сегодня в 0:50

Упражнения, о которых молчат фитнес-гуру: хватит и пары гантелей

Всего десять минут — и ваше тело получит заряд энергии, а мышцы рук и плеч ощутимую нагрузку. Простая тренировка, которую можно сделать в любой день.

Читать полностью » Базовый комплекс поз йоги от инструктора Келли Смит из Миннеаполиса сегодня в 0:10

13 движений, которые открывают дверь к телу без боли и стрессов

Узнайте, как простая последовательность из 13 поз йоги поможет укрепить тело, улучшить гибкость и снизить стресс без сложных тренировок.

Читать полностью » Пять малоизвестных боевых искусств мира: от бокатора в Камбодже до окичито индейцев вчера в 23:33

Боевые искусства, о которых вы даже не слышали: от Индии до Америки

Бокатор, калари пайату, силат и другие редкие стили: 5 боевых искусств с уникальной историей, о которых вы, скорее всего, не слышали.

Читать полностью » Врачи назвали восемь самых доступных видов спорта для начинающих без подготовки вчера в 22:29

Спорт для ленивых и занятых: минимум усилий — максимум здоровья

Ходьба, плавание, бадминтон и ещё пять дисциплин: 8 видов спорта, которые легко освоить с нуля и получить пользу для здоровья и энергии.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Джин Ли назвала комплекс пилатеса для укрепления бицепсов и трицепсов
Авто и мото

Subaru возглавила рейтинг надёжности автомобилей 2025 года по версии Consumer Reports
Туризм

Курильское озеро Камчатки: медведи, нерка и бирюзовые воды
Еда

Домашние конфеты из какао приготовьте с орехами и семенами по рецепту кулинарных экспертов
Садоводство

Как навсегда избавиться от голубей: натуральные средства для защиты вашего балкона
Культура и шоу-бизнес

Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за 12 миллионов долларов — The Post
Красота и здоровье

Диетолог Елена Соломатина назвала маринованные грибы самым опасным видом заготовок
Еда

Баклажаны на углях: пошаговый рецепт приготовления для пикника
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet