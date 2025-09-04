Тренировки, которые сжигают жир даже во сне — секрет кардио

Похудение — задача непростая, особенно когда вокруг звучат десятки советов и мнений о том, какой метод "самый правильный". Однако проверенный временем способ остаётся неизменным: сочетание питания и регулярной физической активности. Одним из ключевых направлений здесь является кардиотренировка.

Как кардио помогает похудеть

Кардионагрузка ускоряет сердцебиение, заставляет дышать чаще и помогает расходовать энергию. При дефиците калорий, когда организм получает меньше энергии с пищей, чем тратит, начинает снижаться вес.

"Кардио помогает создать дефицит калорий, что является основным условием для похудения", — сказала диетолог Мишель Раутенстайн.

Индивидуальный уровень дефицита зависит от веса, возраста, активности и здоровья. Чтобы правильно рассчитать потребности, лучше проконсультироваться с врачом или диетологом.

Кардио или силовые тренировки?

Существует миф, что только бег или велосипед ведут к похудению. На деле важна комбинация.

"Кардио сжигает больше калорий во время занятия, а силовые формируют мышечную массу, что повышает обмен веществ и помогает удерживать вес", — отметила Раутенстайн.

Сочетание нагрузок эффективнее: сердце получает стимул, мышцы укрепляются, метаболизм ускоряется.

Какой вид кардио выбрать

Универсального рецепта не существует. Главное — регулярность и соответствие уровню подготовки.

"Лучшее кардио для похудения — то, которое вы сможете выполнять систематически и безопасно", — пояснила Раутенстайн.

Интенсивные интервальные тренировки подойдут не всем: при проблемах с суставами или низкой подготовке они могут больше навредить. Постоянные занятия умеренной интенсивности дают устойчивый результат.

Важно помнить: ни один вид кардио не убирает жир локально. Однако общее снижение жировой массы приводит и к уменьшению объёма живота.

Кардиотренажёры в зале

Популярны беговые дорожки, велотренажёры, эллипсоиды. Но эффективность зависит от удобства и личных предпочтений.

"Вы можете получить результат на любом тренажёре, главное — подобрать нагрузку под себя", — сказал врач Макс Фицджеральд.

Людям с проблемами суставов он рекомендует отказаться от бега по дорожке и выбрать быструю ходьбу с наклоном.

Сколько кардио нужно

Американские рекомендации: не менее 150 минут умеренной активности или 75 минут интенсивной в неделю плюс два занятия силовыми. Это можно разделить на пять получасовых прогулок или другие привычные активности.

Фицджеральд напоминает:

"Физическая нагрузка — лишь часть стратегии похудения. Важны также питание, сон и контроль стресса".

Низкоударные варианты

Кардио не обязательно должно быть изнурительным. Альтернативы бегу:

• ходьба

• плавание

• велосипед

• водная аэробика

• танцы

• садовые работы

• эллипсоид

• гребля

• йога

Исследования показывают, что регулярная ходьба даёт сопоставимые результаты для здоровья с бегом.

Можно ли худеть без кардио

Ответ — да. Снижение веса возможно за счёт питания и силовых нагрузок.

"Хотя кардио ускоряет процесс, похудеть можно и без него, главное — поддерживать дефицит калорий", — сказала Раутенстайн.

Но отказываться полностью не стоит: кардионагрузки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, улучшают настроение и качество жизни.

Кардио помогает сбросить вес и укрепить здоровье, но это лишь часть системы. Чтобы похудение было устойчивым, необходимо сочетать физическую активность с рациональным питанием, полноценным сном и управлением стрессом.