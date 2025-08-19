Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

Две недели без кардио — и тело начинает терять главную защиту

Грейсон Уикхэм, физиотерапевт: снижение VO₂ max до 20% происходит за месяц без кардио

Представьте, что вы регулярно занимаетесь бегом или плаванием, и вдруг — пауза: травма, болезнь или просто завал на работе. Что будет с вашей выносливостью? И главное — как быстро организм "забывает" все тренировки?

Когда начинается потеря кардиоформы

Кардиофитнес — это способность сердца, лёгких и сосудов снабжать мышцы кислородом во время нагрузки. Чем выше уровень тренированности, тем выше показатель VO₂ max — количество кислорода, которое организм может использовать в минуту.

По словам физиотерапевта Грейсона Уикхэма, скорость утраты выносливости зависит от целого ряда факторов:

  • насколько высоким был уровень подготовки до перерыва,
  • как долго вы занимались регулярно,
  • в каком состоянии здоровье, сон и уровень стресса,
  • насколько активен ваш образ жизни даже без тренировок.

Интересный факт: первые изменения начинают проявляться уже через две недели отсутствия кардионагрузок. Падает объём плазмы крови и снижается VO₂ max. К четвёртой неделе вы можете потерять до 20% выносливости. Через восемь недель сердце реально "сжимается": уменьшается толщина его стенок и объём крови, который оно способно прокачать.

Что показывают исследования

  • В 2018 году учёные из Journal of Applied Physiology изучали бегунов, которые бросили тренировки на два месяца. Уже через месяц сердце начало работать хуже.
  • В 2021 году исследование в Topics in Stroke Rehabilitation показало: даже у людей после инсульта, которые прекратили упражнения всего на 4 недели, отмечалось резкое ухудшение состояния.
  • CDC сообщает: первые изменения фиксируются через 14 дней без кардио.

Вывод прост: не стоит устраивать долгие паузы, иначе организм быстро "откатит" вас назад.

Как быстро можно вернуть форму

Хорошая новость — восстановление идёт быстрее, чем потеря. При правильном подходе уже за 3-4 недели можно вернуть прежний уровень, если перерыв длился не слишком долго. Но после полугода без кардио процесс растянется на месяцы.

Возраст тоже имеет значение: после 30 лет VO₂ max естественным образом снижается примерно на 2% в год. Но регулярные тренировки позволяют замедлить этот процесс.

Что работает лучше всего

По словам Уикхэма, есть два проверенных пути:

  • длительные тренировки средней интенсивности (30-60 минут),
  • короткие, но интенсивные нагрузки (10-30 минут).
  • Подойдут бег, велосипед, плавание, быстрая ходьба, гребля или интервальные тренировки (HIIT). Главное — последовательность и грамотный план.

Перерывы без ущерба

Короткие паузы допустимы: неделю можно снизить интенсивность или даже отдохнуть. Но не стоит делать это чаще, чем раз в несколько месяцев. Лучше уменьшить объём тренировок на 40-60%, чем полностью прекращать.

Важно помнить: сила мышц падает заметно медленнее, чем выносливость. Поэтому именно кардионагрузки должны быть в приоритете, если не хотите потерять форму.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-эксперт назвала комплекс из четырех упражнений для пресса вчера в 20:11

Кубики за минуты: простой комплекс для пресса каждый день

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, как натренировать пресс за 5 минут в день: комплекс из 4 упражнений и правильное питание ускорят путь к кубикам.

Читать полностью » Ученые Американского колледжа спортивной медицины назвали лучшие упражнения с гантелями для плеч вчера в 19:50

Эти упражнения спасут суставы от боли и преждевременного износа

Хотите улучшить осанку и укрепить плечи всего за 20 минут? Узнайте о пяти лучших упражнениях с гантелями, которые подойдут даже дома.

Читать полностью » Шаги Basic Step, V-Step и другие: техника базовых элементов танцевальной аэробики вчера в 19:10

Танцевальная аэробика: шесть движений, без которых не выжить на первом занятии

Хотите не потеряться на первом занятии по аэробике? Разберём 6 базовых шагов, которые сделают вашу тренировку лёгкой и уверенной.

Читать полностью » Американский тренер Ридж Дэвис показал комплекс упражнений с резиновой лентой вчера в 18:50

20 минут, которые могут заменить спортзал и тренера

Мини-бэнды способны заменить полноценный спортзал. Узнайте, как всего за 20 минут проработать всё тело с помощью этих компактных эспандеров.

Читать полностью » Врач Кали Чанг назвал упражнения для снятия боли в верхней части спины вчера в 18:10

Секрет осанки, о котором забывают даже те, кто тренируется каждый день

Долгие часы за компьютером и телефоном могут незаметно испортить осанку и вызвать боль в верхней части спины. Узнайте, как её победить и предотвратить.

Читать полностью » Грейсон Уикхэм: главная цель HIIT — максимальная нагрузка с паузами на восстановление вчера в 17:50

Интервальные тренировки: короткие паузы, которые решают судьбу всего тела

Почему всего 10 минут интервальной тренировки могут заменить час в спортзале и как найти свой идеальный ритм нагрузки и отдыха?

Читать полностью » Лавров высказался о возможном использовании допинга Леброном Джеймсом вчера в 17:16

Главное — зрелище: в России намекнули на допинг у Леброна Джеймса

Российский тренер Роман Лавров заявил, что Леброн Джеймс мог использовать запрещённые препараты, ведь в НБА важнее зрелищность, чем честность.

Читать полностью » Грейсон Уикхэм назвал упражнения из Movement Vault для снижения боли и повышения мобильности вчера в 17:10

Эта ошибка в тренировках разрушает суставы — и большинство даже не догадывается

Программа Movement Vault помогает улучшить подвижность суставов, снизить риск травм и избавиться от зажимов — даже если вы далеки от спорта.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперты показали, как выполнять подъёмы на грудь каждую минуту до отказа
Спорт и фитнес

Полные тренировки каждый день повышают риск травм — заявил спортивный физиолог Джейсон Уайт
Еда

Как приготовить яблочное желе с желатином
Еда

Как приготовить хворост в виде цветочков
Дом

Настурция, алиссум и календула украсят балкон до первых морозов
Культура и шоу-бизнес

Джош Холлоуэй сыграет главную роль в фильме по роману "Одной секундой позже" Уильяма Форстена
Авто и мото

Автоэлектрик: аккумулятор почти не заряжается на холостом ходу двигателя
Питомцы

Ветеринары рассказали, что чаще всего собаки пугаются громких звуков и фейерверков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru