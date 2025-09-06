Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дуэт кардио и силовой
Дуэт кардио и силовой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Восемь движений, после которых руки выглядят так, будто вы занимались с гантелями

Ридж Дэвис представил программу кардио-тренировки для укрепления мышц рук

Иногда кажется, что в сутках катастрофически не хватает времени. Но есть способ совместить кардио и силовую тренировку для рук в одном комплексе, сэкономив драгоценные минуты. Такой вариант предлагает фитнес-тренер Ридж Дэвис, создатель программы Ridgid Bootcamp.

По его словам, чем больше мышц задействовано одновременно, тем выше частота сердечных сокращений и тем быстрее организм выходит в "зону сжигания жира".

"Полноценные тренировки особенно полезны, когда мало времени: они позволяют расходовать максимум калорий и параллельно развивать силу", — отметил тренер Ридж Дэвис.

Кроме того, укрепление всех основных групп мышц снижает риск травм и дисбаланса в теле.

Как построена тренировка

Комплекс включает восемь упражнений, которые можно выполнять дома без снаряжения. Перед началом обязательно сделать разминку — бег на месте, круги руками, высокие колени. Затем переходите к основным движениям: каждое выполняется по времени или количеству повторов без пауз между ними. После одного круга допустим короткий отдых (20-30 секунд), всего — три раунда.

Упражнения

1. "Альпинист"

Планка на прямых руках с подтягиванием коленей к груди. Работают руки, плечи, пресс и стабилизаторы. Старайтесь "вкручивать" ладони в пол, будто открываете крышку банки, чтобы защитить плечи.

2. "Морской Джек"

Вариация прыжков "джампинг джек", только руки не вверх, а в стороны и вперед. Отлично нагружает грудные мышцы, плечи и руки.

3. Круги руками

Классическое упражнение из школьной разминки: прямые руки вытянуты в стороны, ладони вверх, вращение назад-вперед. Быстро разогревает плечевой пояс.

4. Удар крестом

Боксёрская стойка, корпус слегка согнут, руки у груди. Поворот корпуса и мощный прямой удар рукой через центр. Включаются бицепсы, трицепсы, косые мышцы живота и ноги.

5. "Удар коленом"

Стоя, шаг назад одной ногой, руки вытянуты вперед. Резко подтяните колено к груди и одновременно опустите руки к бедрам. Элемент напоминает движения в кикбоксинге, нагружает пресс и руки.

6. Тяга для широчайших стоя

Подъем рук над головой и одновременное подтягивание колена вверх с движением рук вниз. Задействует широчайшие мышцы, плечи и пресс, заменяя тренажер для тяги.

7. "Планка в движении"

Начало — упор лежа, затем переход на предплечья и боковое "шагание" руками и ногами. Работают пресс, трицепсы, плечи и ягодицы.

8. Присед с вытягиванием рук вверх

Глубокий присед с разведенными коленями и руками между ног, затем подъем с вытягиванием рук к потолку. Включает и нижнюю часть тела, и верх, повышая пульс.

Почему это эффективно

Все восемь упражнений нагружают одновременно несколько мышечных групп. Такой подход ускоряет метаболизм, развивает выносливость и дает красивый рельеф рук. При этом не нужны гантели, эспандеры или тренажеры — только собственное тело и немного свободного пространства.

Этот комплекс можно делать как отдельную тренировку или заменять им обычный день для рук 1-2 раза в неделю. Уже через пару недель регулярных занятий вы почувствуете больше энергии и силы, а также заметите, как подтянулись руки и плечи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Борис Игнатьев оценил игру сборной России в матче с Иорданией сегодня в 10:17

Сборная России могла проиграть Иордании: первый тайм стал тревожным сигналом

Борис Игнатьев объяснил, почему первый тайм против Иордании стал провальным, а после замен сборная России заиграла иначе.

Читать полностью » Польза йоги для здоровья: исследователи перечислили основные эффекты практики сегодня в 5:50

Йога, которая меняет тело и мозг: неожиданный эффект простых поз

Йога укрепляет тело и ум, помогает снизить стресс и улучшает привычки. Узнайте, какие простые позы можно освоить уже сегодня.

Читать полностью » Врачи объяснили, как йога помогает при запорах и вздутии живота сегодня в 5:10

Секрет спокойного живота скрыт в паре простых поз

Йога может стать неожиданным союзником здоровья кишечника. Узнайте, как несколько простых асан снимают стресс и улучшают пищеварение.

Читать полностью » Тренер Джони Джонсон объяснила, почему не получается сесть на шпагат сегодня в 4:50

Тело хранит тайну: какой зажим мешает сесть на шпагат даже после тренировок

Шпагат не получается даже после регулярных тренировок? Узнайте пять главных причин, которые мешают вам раскрыть тело, и способы преодолеть их.

Читать полностью » Лучшие упражнения для мышц живота: подъёмы ног, велосипед и планка сегодня в 4:15

Секрет кубиков на животе не в скручиваниях — работает другое упражнение

Почему "нижнего пресса" не существует и какие упражнения действительно помогут укрепить живот — разбираем мифы и реальные рабочие техники.

Читать полностью » Врачи объяснили, как сохранить физическую форму во время новогодних праздников сегодня в 4:10

Новогодний марафон дел: почему тело платит цену за каждый пропущенный тренинг

Праздники часто выбивают из привычного ритма, но несколько простых стратегий помогут не потерять форму и сохранить энергию до конца года.

Читать полностью » Советы специалистов: низкоударная тренировка для суставов на стуле сегодня в 3:50

Самая тихая гимнастика: упражнения для ног, о которых знают немногие

Простые упражнения на стуле помогут укрепить ноги и вернуть подвижность без перегрузки суставов. Узнайте, как превратить стул в спортивный инвентарь.

Читать полностью » Базовые упражнения для бицепса и трицепса дома без тренажёров сегодня в 3:22

Всего пара гантелей и правильный приём — мышцы рук становятся больше за месяц

Как накачать руки дома без спортзала и лишних часов тренировок? Простая программа с гантелями и собственным весом поможет укрепить бицепсы и трицепсы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Панорама УАЗ: новые двигатели мощностью 150 л.с. поступят на машины завода этой осенью
Дом

Сравнение материалов подушек и одеял: пух, синтетика, бамбук
Еда

Греческий салат с брынзой и маслинами готовится из свежих овощей и оливкового масла
Авто и мото

Автостат: высокая стоимость ограничит популярность российского электромобиля "Атом"
Красота и здоровье

Министр здравоохранения: онкология остаётся главной задачей медицины будущего
Питомцы

Фелинологи назвали признаки страха у кошек — дрожь, отказ от еды, агрессия
Садоводство

Как увеличить урожай: секрет в привлечении дикой фауны в ваш сад – пошаговое руководство
Авто и мото

Эксперт Балашов: перекраска кузова из-за царапин может снизить стоимость авто
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet