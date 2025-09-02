Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка для мозга
Тренировка для мозга
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:50

Кардио обманет ожидания: что скрывается за видимым результатом

Health.gov назвало оптимальную продолжительность кардиотренировок для снижения веса

Физическая активность — важная часть здорового образа жизни, но одних пробежек недостаточно, чтобы тело стало подтянутым и выносливым. Чтобы действительно изменить фигуру и укрепить здоровье, нужно сочетать три составляющие: кардионагрузку, силовые тренировки и правильное питание. Бег помогает сжечь калории, но если рацион остаётся нездоровым, результата будет мало. Даже при регулярном кардио без силовых упражнений тело не получит нужной стабильности и силы для защиты от травм и полноценного функционирования.

Кардионагрузка: основа выносливости

Кардио ускоряет сердечный ритм, заставляет активно двигаться и потеть, а это напрямую связано с расходом калорий и сжиганием жира. Для похудения важно, чтобы тренировка помогала тратить больше энергии, чем человек получает с едой. Подходят разные виды кардио: бег, плавание, танцы, прыжки на скакалке, быстрая ходьба или велосипед.

Эксперты советуют выполнять такие тренировки три-четыре раза в неделю, чтобы расход энергии был стабильным. Для заметного результата необходимо создавать дефицит около 500 калорий в день — это позволяет потерять примерно 0,5 кг в неделю.

Согласно рекомендациям Health. gov, взрослым стоит уделять кардионагрузкам около 150 минут в неделю при умеренной интенсивности или 75 минут — при высокой. Для снижения веса нередко требуется больше, чем эти минимальные нормы.

Силовые тренировки: путь к крепкому телу

Кардио помогает худеть, но только силовые упражнения формируют рельеф и укрепляют мышцы. Они развивают выносливость, делают тело устойчивым и снижают риск травм. В программу можно включать упражнения для всех групп мышц: от планок и приседаний до отжиманий, выпадов и упражнений на пресс.

Чтобы тренировки приносили пользу, достаточно 2-3 занятий в неделю. При этом важно соблюдать правило: не нагружать одну и ту же группу мышц два дня подряд, иначе возрастает риск перенапряжения и растяжений.

Питание: топливо для организма

Ни кардио, ни силовые тренировки не дадут максимального эффекта без сбалансированного рациона. Если меню насыщено фастфудом, сладким и жирным мясом, усилия в спортзале будут сведены к минимуму.

Основные правила просты:
• уменьшить порции и отказаться от переедания вечером;
• включить в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые продукты;
• отдавать предпочтение постным источникам белка;
• ограничить сахар, жареное и жирные молочные продукты.

Регулярный завтрак и дробное питание поддерживают метаболизм на протяжении всего дня. Важны и полезные жиры: мононенасыщенные (растительные масла, орехи, семена) и полиненасыщенные (рыба, морепродукты, добавки с омега-3).

Советы для безопасных тренировок

Перед любыми нагрузками необходимо уделять время разминке, а после — заминке, по 5-10 минут. Это снижает риск травм и помогает восстановлению.

При беге лучше чередовать скорость и интенсивность, а не двигаться в одном темпе. Такой подход активнее разгоняет обмен веществ и способствует более быстрому жиросжиганию.

Важно давать телу время на восстановление: силовые тренировки требуют хотя бы одного дня отдыха. При появлении боли нагрузку нужно снизить и дать мышцам восстановиться. Процесс формирования здорового тела занимает время, и важно не пытаться ускорить его любой ценой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт: прокачать спину можно дома с помощью утяжелителя и эспандера сегодня в 12:04

Два простых упражнения, которые сделают спину крепкой

Как прокачать спину без спортзала? Чемпион мира по самбо показал простые упражнения с бутылкой воды и резиновой лентой.

Читать полностью » Елисеев: для тренировки рук подойдут ведра с водой, пакеты с песком и бутылки сегодня в 11:10

Самые сильные руки можно накачать без единого снаряда

Чем заменить гантели и как усложнить подтягивания? Чемпион мира по самбо рассказал о домашних способах эффективно прокачать руки.

Читать полностью » Тренер Ольга Яблокова назвала правила безопасного бега в жаркую погоду сегодня в 10:15

Бег в жару: как тренировка может обернуться тепловым ударом

Как бегать летом без риска для здоровья? Тренер дала советы по выбору времени, одежды и маршрута для пробежек в жару.

Читать полностью » Физиотерапевт Грейсон Уикхэм объяснил, как правильно выполнять жим ногами в тренажёре сегодня в 9:50

Почему этот тренажёр заставляет приседания выглядеть устаревшими

Жим ногами укрепляет квадрицепсы и ягодицы, снимая нагрузку со спины. Почему он так полезен и как встроить его в тренировки?

Читать полностью » Как укрепить мышцы ног за 3 месяца — данные специалистов по фитнесу сегодня в 9:30

Что произойдёт с телом, если всего дважды в неделю нагружать ноги

Сильные ноги формируются быстрее, чем кажется. Узнайте, как всего за три месяца изменить выносливость и силу по чёткой программе.

Читать полностью » Джулия Стивенс: прирост мышц более 6 фунтов за три месяца маловероятен сегодня в 9:10

Тайный предел роста мышц, о котором молчат соцсети

Быстрый набор мышц звучит заманчиво, но реальность отличается от красивых обещаний. Эксперты рассказали, на какой результат стоит рассчитывать.

Читать полностью » Недосып снижает эффективность похудения: исследование Sleep сегодня в 8:50

Поздние тренировки могут стать врагом фигуры, если забыть об одной детали

Вечерняя тренировка может стать не врагом, а союзником крепкого сна и стройной фигуры. Узнайте, как правильно заниматься спортом перед сном.

Читать полностью » План подготовки к забегу на 5 км от тренера Эндрю Кастора сегодня в 8:30

5 километров без страха: план, который переворачивает представления о беге

Пять недель — и вы готовы пробежать свои первые 5 километров. Узнайте, как тренироваться безопасно и без перегрузки, сохранив удовольствие от бега.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врачи: синдром хронической усталости сопровождается нарушениями сна и когнитивными сбоями
Красота и здоровье

Диетологи: клетчатка в овсянке улучшает работу кишечника
Наука и технологии

Ученые изучили ДНК мамонтов из Мексики для анализа эволюции вида
Культура и шоу-бизнес

Британский эксперт Том Сайкс предположил участие спецслужб в смерти принцессы Дианы
Садоводство

Древесная зола и борная кислота помогают кабачкам плодоносить до заморозков
Еда

Садовод Микаллеф рассказала, как хранить яблоки до зимы с помощью свечи
СФО

Житель Сургута лишился прав из-за поддельного удостоверения и не получил компенсацию за такси — суд
Садоводство

Вредители комнатных растений боятся этого, воткните спички в горшок и забудьте о проблемах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet