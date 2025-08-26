Клиническая смерть длилась почти 3 часа: шанс на спасение казался невозможным

Почти три часа врачи скорой помощи Ленинградской области сражались за жизнь мужчины, у которого случился инфаркт и наступила клиническая смерть. Всё происходило под палящим солнцем, при температуре около +30 градусов.

Длительная реанимация

Пресс-служба Станции скорой медицинской помощи сообщила, что комплекс реанимационных мероприятий продолжался 2 часа 43 минуты. За это время врачи израсходовали большой баллон кислорода и множество препаратов. Чтобы поддерживать процесс, дополнительные растворы подвозили другие фельдшерские бригады.

Итог борьбы

Несмотря на экстремальные условия и огромную нагрузку, медики не остановились. После многочасового закрытого массажа сердца удалось восстановить у пациента синусовый ритм и самостоятельное дыхание.

Медбрат-анестезист Всеволожской подстанции скорой помощи Максим Овчинников сообщил, что мужчину удалось спасти.