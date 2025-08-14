Симптом, который все игнорируют, обернулся клинической смертью

Ночная смена в Югорске едва не закончилась трагедией — 47-летняя женщина вызвала скорую помощь из-за резкой боли в плече, но спустя считанные минуты её сердце остановилось. Медики в течение 32 минут боролись за её жизнь.

"Она боролась вместе с нами — и выжила"

Всё произошло ночью. Женщина находилась дома и почувствовала острую боль в плече. Когда врачи прибыли на вызов, она была в сознании. Однако состояние резко ухудшилось. Диагностика показала: инфаркт миокарда.

Пациентку начали готовить к тромболитической терапии, но внезапно наступила клиническая смерть. Реанимационные мероприятия длились 32 минуты — целая вечность в медицинских реалиях. И усилия бригады не были напрасны: женщину удалось вернуть к жизни.

"Наша работа не допускает безразличия. Она боролась вместе с нами — и выжила. Мы желаем каждому пациенту долгой жизни и крепкого здоровья", — поделилась врач скорой помощи Галина Козырева.

От скорой — в реанимацию, а потом домой

После стабилизации состояния женщину экстренно госпитализировали в реанимационное отделение, а позже перевели в Региональный сосудистый центр города Нягань. Сейчас её жизни ничто не угрожает — она уже дома, под наблюдением специалистов.

История пациентки — напоминание о том, насколько важны быстрое реагирование и профессионализм врачей в критические моменты.