То, что раньше пугало, стало рутиной: как изменилась хирургия сердца

Кардиохирургия в России за последние годы заметно изменилась, и ключевую роль в этом сыграли технологии. То, что ещё недавно считалось высокорисковым вмешательством, сегодня всё чаще становится стандартной и контролируемой процедурой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оценку ведущего специалиста в области сердечно-сосудистой хирургии.

Точность как основа безопасности

Главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ имени А. Н. Бакулева и президент Лиги здоровья нации академик РАН Лео Бокерия отметил, что современные операции на сердце стали значительно безопаснее. Определяющим фактором он назвал развитие и внедрение высокоточной медицинской аппаратуры, которая позволяет врачам действовать максимально аккуратно и прогнозируемо.

"Конечно, [операции на сердце в России за последние годы] стали намного безопаснее, потому что аппаратура невероятно точная, и что немаловажно, доступная врачу", — сказал академик РАН Лео Бокерия.

По его словам, именно технологическая составляющая во многом изменила подход к сложным хирургическим вмешательствам.

Распространение технологий по стране

Отдельно специалист подчеркнул, что современное оборудование давно перестало быть привилегией отдельных федеральных центров. Аппаратура активно используется в медицинских учреждениях по всей стране, а врачи хорошо знакомы с принципами работы с ней и применяют их в повседневной практике.

Лео Бокерия обратил внимание на то, что накопленный опыт и единые стандарты позволяют говорить не о точечных успехах, а о системных изменениях. Это снижает зависимость результата операции от географии и повышает общий уровень оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Очевидный прогресс кардиохирургии

По оценке академика, сочетание точных технологий и подготовленных специалистов делает прогресс в кардиохирургии очевидным. Улучшение безопасности операций отражается как на прогнозах лечения, так и на доверии пациентов к высокотехнологичной медицинской помощи.

Эксперты отмечают, что подобные изменения формируют основу для дальнейшего развития отрасли. Повышение безопасности вмешательств позволяет расширять показания к операциям и применять современные методы лечения всё более широко.