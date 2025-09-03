Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Cardi B
Cardi B
© commons.wikimedia.org by Frank Schwichtenberg is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:56

Карди Би вышла из суда победительницей: чем обернулось дело о нападении на охранницу

Карди Би оправдана в Лос-Анджелесе по делу о нападении на охранницу клиники

В Лос-Анджелесе завершилось громкое судебное разбирательство с участием Карди Би. Присяжные оправдали известную рэпершу по делу о нападении на охранницу медицинского центра. История началась ещё несколько лет назад, но лишь теперь получила финальную точку в суде.

Конфликт у кабинета врача

События, положившие начало процессу, произошли в 2018 году. Тогда Карди Би ждала первенца и направлялась на приём к гинекологу. В коридоре клиники она столкнулась с охранницей по имени Эмани Эллис. Между женщинами завязалась перепалка, которая позже переросла в судебное дело.

По утверждению истицы, артистка в ходе конфликта поцарапала её щеку длинным ногтем и несколько раз плюнула. Эти действия, как утверждала Эллис, нанесли ей не только физический, но и моральный ущерб. Позднее она подала иск, требуя компенсации за медицинские расходы и моральные страдания.

Судебная тяжба

Иск был зарегистрирован в 2020 году, однако слушания начались лишь пять лет спустя. Всё это время стороны готовились к процессу. Карди Би настаивала на том, что никакого физического контакта не было, а сама ситуация возникла из-за того, что охранница нарушила её личное пространство, начав снимать происходящее на камеру.

Выступления певицы в суде привлекли внимание не только СМИ, но и широкой аудитории в интернете. Пользователи быстро растащили кадры с её эмоциональными репликами и выразительной мимикой на мемы, сделав судебный процесс объектом обсуждений в социальных сетях.

Решение присяжных

После нескольких дней рассмотрения дела присяжные признали Карди Би невиновной. Решение суда стало для певицы важной победой. Она подчеркнула, что не намерена больше оставлять без ответа необоснованные иски.

"Следующий, кто попытается подать против меня необоснованный иск, получит встречный. Я заставлю его заплатить, потому что это недопустимо. Я не та знаменитость, против которой можно подать иск и думать, что она быстро уладит дело. Такого не будет. Особенно в случае, когда я совершенно невиновна", — заявила Карди Би.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Орландо Блум заявил о планах получить ирландский паспорт сегодня в 3:19

Орландо Блум меняет Голливуд на Европу: что скрыто за новым паспортом

Орландо Блум готовится к важным переменам: актёр оформляет ирландский паспорт и планирует переезд. Что стоит за этим решением?

Читать полностью » Пушкинский музей представил считавшееся утраченным полотно Гверчино сегодня в 1:59

Пушкинский музей представил шедевр, который исчез почти на сто лет

В Пушкинском музее вновь представили картину, которую почти век считали утерянной. Уникальный шедевр вернулся к публике после долгого пути.

Читать полностью » Элизабет Хёрли отметила 60-летие в кругу семьи и друзей сегодня в 0:48

Элизабет Херли после 60-летия удивила признанием: "Я впервые по-настоящему счастлива"

Элизабет Хёрли в 60 лет чувствует себя счастливой, окружённой любовью и новыми проектами. Как актриса и бизнесвумен находит вдохновение в каждой мелочи?

Читать полностью » Киркоров назвал Люсю Чеботину будущей Примадонной России вчера в 23:58

Взгляд в будущее: кого Филипп Киркоров видит на троне российской эстрады

Филипп Киркоров сделал громкое заявление о будущей звезде сцены. Его слова о Люсе Чеботиной стали поводом для жарких дискуссий.

Читать полностью » Тейлор Свифт и Трэвис Келси проведут свадьбу в узком кругу — Page Six вчера в 22:55

Свадьба без блеска и папарацци: Тейлор Свифт и Трэвис Келси готовят неожиданный формат

Тейлор Свифт и Трэвис Келси готовят свадьбу, но формат праздника удивит поклонников. Чем обернется одно из самых ожидаемых событий года?

Читать полностью » Джуди Рейес вернётся в роль Карлы Эспиносы в перезапуске сериала вчера в 21:58

"Клиника" оживает снова: кого зрители увидят спустя 20 лет

Джуди Рейес возвращается в перезапуск "Клиники" вместе с коллегами по оригиналу, а зрителей ждёт новая история о дружбе и медицине.

Читать полностью » Младший сын Алена Делона потребовал признать недействительным завещание 2022 года вчера в 20:56

Завещание Алена Делона грозит расколоть семью: младший сын идёт ва-банк

Младший сын Алена Делона требует пересмотра завещания отца. Почему наследство актёра стало причиной громкого судебного конфликта во Франции?

Читать полностью » Стивен Кинг представит собственную версию сказки вчера в 19:32

Детская сказка глазами короля ужасов: странный эксперимент Стивена Кинга

Стивен Кинг представит новую версию "Гензеля и Гретель". Автор обещает сохранить мрачный тон оригинала, но добавить неожиданные штрихи.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эмоциональная поддержка собак помогает при тревоге
Авто и мото

Москва и Подмосковье лидируют по числу машин для выкупа в первой половине 2025 года — Известия
Авто и мото

ТАСС: водителям в России грозит лишение прав до года за непропуск машин со спецсигналами
Садоводство

Осенняя обработка сада в Орловской области снижает риск болезней деревьев
Питомцы

Стачивание зубов грызунов: ветеринары рекомендуют использовать сено и веточки
Спорт и фитнес

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пожаловался на задержку рейса и потерю багажа
Садоводство

Садоводы: яблони Антоновка, Имрус и Жигулёвское подходят для осенней посадки в Брянской области
Еда

Как испечь медовик без раскатки: рецепт с заварным кремом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet