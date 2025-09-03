Карди Би вышла из суда победительницей: чем обернулось дело о нападении на охранницу

В Лос-Анджелесе завершилось громкое судебное разбирательство с участием Карди Би. Присяжные оправдали известную рэпершу по делу о нападении на охранницу медицинского центра. История началась ещё несколько лет назад, но лишь теперь получила финальную точку в суде.

Конфликт у кабинета врача

События, положившие начало процессу, произошли в 2018 году. Тогда Карди Би ждала первенца и направлялась на приём к гинекологу. В коридоре клиники она столкнулась с охранницей по имени Эмани Эллис. Между женщинами завязалась перепалка, которая позже переросла в судебное дело.

По утверждению истицы, артистка в ходе конфликта поцарапала её щеку длинным ногтем и несколько раз плюнула. Эти действия, как утверждала Эллис, нанесли ей не только физический, но и моральный ущерб. Позднее она подала иск, требуя компенсации за медицинские расходы и моральные страдания.

Судебная тяжба

Иск был зарегистрирован в 2020 году, однако слушания начались лишь пять лет спустя. Всё это время стороны готовились к процессу. Карди Би настаивала на том, что никакого физического контакта не было, а сама ситуация возникла из-за того, что охранница нарушила её личное пространство, начав снимать происходящее на камеру.

Выступления певицы в суде привлекли внимание не только СМИ, но и широкой аудитории в интернете. Пользователи быстро растащили кадры с её эмоциональными репликами и выразительной мимикой на мемы, сделав судебный процесс объектом обсуждений в социальных сетях.

Решение присяжных

После нескольких дней рассмотрения дела присяжные признали Карди Би невиновной. Решение суда стало для певицы важной победой. Она подчеркнула, что не намерена больше оставлять без ответа необоснованные иски.