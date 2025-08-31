Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стопка старых газет и картона
Стопка старых газет и картона
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:53

Ленивый огород: дачники в шоке от простого способа избавиться от сорняков навсегда – нужен только картон

Умное подавление сорняков: секрет картона и бумаги – советы опытных дачников

Многие дачники тратят немало сил и времени на борьбу с сорняками, перекопку и прополку грядок. Но существует метод, который позволяет почти полностью избавиться от этих хлопот и при этом улучшить качество почвы. Его суть заключается не в традиционной мульче, а в использовании простых материалов и естественных процессов гниения и затемнения.

В основе — картон и бумага

Для такого способа нужны доступные и часто ненужные вещи: картонные коробки без печати и скотча, старые газеты с чёрно-белыми страницами или толстые слои простой бумаги. Эти материалы кладут прямо на почву, создавая плотный барьер для света.

Весной, когда земля прогрелась и готова к посадке, грядку не копают и не рыхлят. Её обильно проливают водой, затем укладывают картон или 5-7 слоёв газет, плотно перекрывая стыки. Это важно, чтобы не оставалось щелей, через которые могли бы пробиться сорняки.

Слой органики сверху

Поверх бумаги насыпают толстый слой органического материала — 10-15 сантиметров. Подойдёт скошенная трава без семян, солома, листовой опад, компост или перепревшие опилки. Такая "шапка" выполняет сразу несколько функций: удерживает влагу, дополнительно придавливает картон, а со временем разлагается и питает почву.

В этом слое делают лунки для посадки. Достаточно раздвинуть органику, прорезать в картоне отверстие или сформировать небольшое углубление лопаткой. В такие лунки высаживают рассаду томатов, перцев, кабачков, капусты или сеют крупные семена — например, фасоль и тыкву. Для культур с мелкими семенами (морковь, укроп) используют небольшие гнёзда с чистой землёй, насыпанной поверх мульчи.

Почему это работает

Эффект достигается за счёт комбинации двух факторов. Картон полностью перекрывает свет, и сорняки под ним не могут прорасти, быстро погибая. Органическая мульча, в свою очередь, не только удерживает влагу, но и постепенно перегнивает, превращаясь в питание для растений.

Важную роль играют и дождевые черви, которые активно обитают под укрытием. Они перерабатывают органику, улучшая структуру почвы и делая её более рыхлой и плодородной.

Результаты и преимущества

Применяя этот метод, можно отказаться от перекопки и регулярной прополки: сорняки просто не пробиваются сквозь барьер. Почва остаётся влажной дольше, растения получают дополнительное питание, а грядки выглядят аккуратно.

К осени картон и бумага почти полностью перегнивают, а земля под ними становится более плодородной. На следующий год достаточно просто добавить новый слой мульчи сверху. Такой способ особенно ценен для запущенных участков и для тех, кто хочет сократить затраты времени на уход за огородом.

Это не борьба с сорняками, а умное их подавление, которое работает на садовода и экономит его силы.

Три интересных факта

  1. Метод посадки через картон и бумагу в Европе называют "ленивым огородом" и активно используют органические фермеры.
  2. Дождевые черви способны переработать до 10 % массы почвы в год, делая её более плодородной.
  3. Солома и скошенная трава при перегнивании выделяют тепло, которое дополнительно согревает корни растений весной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Забудьте о долгоносике: 3 обработки нашатырным спиртом спасут клубнику – секрет опытных дачников сегодня в 7:53

Секретное оружие против долгоносика: почему две ложки нашатыря спасут ваш урожай клубники – проверенный метод

Нашатыpный спирт - универсальное средство от долгоносика. Как безопасно и эффективно обработать клубнику нашатырем для защиты урожая? Проверенный метод.

Читать полностью » Мискантус не требует стрижки и обработки — идеальная альтернатива традиционным изгородям сегодня в 7:48

Зелёный забор, который не боится засухи: изгородь, которая не требует ухода, но привлекает внимание

Выбирая мискантус вместо традиционных живых изгородей, вы получаете структуру, требующую минимального ухода и создающую атмосферу уюта в саду. Узнайте, как это сделать.

Читать полностью » Ботва моркови и свеклы: как приготовить настой для подкормки растений – простой рецепт сегодня в 6:53

Огород в восторге: дачники превращают отходы в эликсир плодородия – ботва раскроет секреты богатого урожая

Узнайте, как использовать ботву моркови и свеклы для подкормки сада и огорода. Рецепт приготовления настоя, применение в качестве мульчи и для компоста.

Читать полностью » Спички в почве комнатных растений действуют как антисептики и помогают от насекомых сегодня в 6:45

Секрет бабушек для борьбы с вредителями: как спички спасают ваши растения

Узнайте, как простой способ с использованием спичек помогает избавиться от вредителей в почве, сохраняя ваши комнатные цветы здоровыми и цветущими.

Читать полностью » Для хостов опасны сырая почва, полуденное солнце и вредители сегодня в 5:41

Когда земля становится врагом: как выбрать место для хост и не ошибиться

Вы хотите, чтобы ваши хосты радовали глаз? Избегайте этих 5 мест для посадки и сохраняйте их здоровье в максимальной форме!

Читать полностью » Опавшая листва в саду: инструкция по укрытию и удобрению на зиму сегодня в 5:37

Осенний мусор станет золотом сада: как правильно использовать опавшую листву

Опавшая листва — не просто мусор, а ценный ресурс для вашего сада! Узнайте, как правильно использовать листья осенью, чтобы улучшить плодородие почвы, защитить растения от морозов и получить богатый урожай весной. Три интересных факта о пользе опавшей листвы.

Читать полностью » Агрономы рекомендуют ограничить полив за 2–3 недели до сбора урожая для ускорения созревания томатов сегодня в 4:38

Зелёные помидоры, которые не ждут своей участи: 8 способов ускорить созревание

Узнайте, как ускорить созревание томатов с помощью простых приемов: правильный полив, контроль температуры и другие советы. Сделайте урожай вкусным и богатым.

Читать полностью » Безопасен для урожая: зубная паста против тли, паутинного клеща и белокрылки сегодня в 4:37

5 см пасты и нет вредителей: секрет защиты растений от опытных огородников

Зубная паста - эффективное средство от тли, паутинного клеща и др. вредителей! Секрет в составе: ментол отпугивает, а кальций и фтор создают плёнку. Как приготовить раствор?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Почему сентябрь делает Гагру особенно привлекательной
Красота и здоровье

Светлана Каневская предупреждает: безконтрольный приём БАДов может привести к серьёзным последствиям
Красота и здоровье

Диетолог рассказала, кому необходимо принимать витамин D круглый год
Авто и мото

Автоэксперты объяснили, что делать при разряженном аккумуляторе и отказе стартера
Авто и мото

Признаки перекупщика: как избежать рисков при покупке автомобиля с рук
Наука и технологии

Кости возрастом 70 млн лет: учёные описали 3,5-метрового родственника крокодилов
Еда

Как приготовить запеченные баклажаны с сыром и чесноком по домашнему рецепту
Спорт и фитнес

Скандал в аэропорту Сингапура: итальянские пловцы обвинены в краже парфюмерии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru