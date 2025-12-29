Платежный ландшафт меняется: что скрывается за снижением операций по картам на 3%

Россияне стали заметно осторожнее в привычных способах оплаты: банковские карты, еще недавно доминировавшие в розничных расчетах, в 2025 году начали терять часть активности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллу Бакину. По ее словам, в третьем квартале 2025 года число операций по картам снизилось на 3%, а объем платежей — на 8%, что стало одним из признаков изменения потребительского поведения.

Что показала статистика третьего квартала

Алла Бакина уточнила, что снижение зафиксировано при сравнении показателей третьего квартала 2025 года с аналогичным периодом прошлого года. По данным Банка России, россияне стали реже расплачиваться картами: количество операций сократилось на 3%. Одновременно снизился и общий объем платежей, который, по словам представителя регулятора, упал на 8%.

В ведомстве обращают внимание, что это не разовый эпизод, а тенденция: темпы роста операций по картам замедляются. Бакина подчеркнула, что такие изменения видны уже по динамике в сравнении квартальных данных. Сдвиг в статистике может указывать на перераспределение платежной активности между различными инструментами, которые сегодня представлены на рынке.

Почему карты стали использоваться реже

В Банке России не называют конкретную причину снижения активности по картам, однако дают понять, что рынок платежей становится более разнообразным. На этом фоне часть пользователей может выбирать иные способы расчетов или менять структуру своих покупок. В комментарии ТАСС Бакина сделала акцент на том, что платежная инфраструктура развивается в разных направлениях и конкуренция не означает вытеснение одного инструмента другим.

"Уже видно, что темпы роста операций по картам снижаются. Если сравнить показатели по итогам третьих кварталов этого года и предыдущего, то снижение составило 3% и 6% по количеству и объему соответственно. Места хватит всем платежным инструментам, так как у всех людей свои предпочтения", — заверила Бакина.

Ее заявление подчеркивает позицию регулятора: уменьшение карточной активности не трактуется как кризис, а воспринимается как часть нормального процесса изменения привычек пользователей.

Что это значит для платежного рынка

Слова представителя Банка России фактически фиксируют переход к более гибкой модели, когда карта не остается единственным доминирующим инструментом. При этом в регуляторе считают, что платежная система способна вместить несколько форматов, поскольку люди выбирают то, что удобнее в конкретной ситуации. Бакина отметила, что у разных пользователей могут быть разные предпочтения, поэтому "места хватит всем" платежным решениям.

Таким образом, статистика третьего квартала 2025 года показывает снижение операций и объемов платежей по картам, но Банк России не рассматривает это как угрозу. Напротив, тенденция отражает изменения поведения граждан и постепенное расширение палитры способов оплаты, доступных на рынке.