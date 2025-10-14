Враг оказался союзником: как углеводы спасают тело от самоуничтожения

Многие считают, что углеводы — враг спортивного тела. Их боятся, сокращают до минимума и заменяют белками. Но если цель — нарастить мышцы, полностью отказываться от углеводов нельзя. Они играют ключевую роль в восстановлении после нагрузок и влияют на баланс гормонов, без которых рост мышечной массы замедляется.

Как растут мышцы

Во время тренировки волокна мышц получают микротравмы. После этого организм начинает активный процесс восстановления — использует аминокислоты, чтобы "залатать" повреждения и заодно укрепить структуру ткани. Это состояние называют анаболизмом — фазой роста и восстановления. Параллельно идёт катаболизм — разрушение белков. Чтобы мышцы увеличивались, важно, чтобы анаболизм преобладал над катаболизмом.

Почему углеводы важны

Белок — строительный материал, но углеводы — источник энергии, который помогает этому процессу. Если организм не получает достаточного количества глюкозы, он начинает искать её внутри себя — в том числе разрушая собственные мышцы. Углеводы же не усиливают синтез белка напрямую, но обеспечивают условия, при которых белки усваиваются лучше, а распад мышечных волокон уменьшается.

Роль гликогена: топливо для тренировок

Когда вы едите продукты с углеводами, они превращаются в глюкозу. Часть этой глюкозы используется сразу, а остальное откладывается в запас — в печени и мышцах, в виде гликогена. Именно гликоген является основным источником энергии во время силовой или кардио-нагрузки.

Запасов гликогена хватает примерно на одну интенсивную тренировку. После этого тело стремится восстановить их, и если не получает углеводов, запускает процесс глюконеогенеза — синтеза глюкозы из аминокислот. А это значит, что организм буквально разбирает собственные мышцы на части ради энергии. В результате рост мышечной массы замедляется, даже если вы употребляете много белка.

Поэтому важно восполнять запасы гликогена в течение часа после тренировки. В этот момент метаболизм работает активнее, и мышцы охотнее поглощают питательные вещества.

Гормоны и углеводы: химия роста

Углеводы — это не только энергия, но и стимулятор выработки гормонов, отвечающих за восстановление и рост тканей.

Инсулин. Его выброс повышается, когда в кровь поступает глюкоза. Инсулин помогает аминокислотам проникать в клетки, ускоряя процесс "ремонта" мышц. Без углеводов уровень инсулина остаётся низким, и усвоение белка замедляется.

Гормон роста. После тренировки уровень этого гормона увеличивается, если организм получает одновременно белки и углеводы. Такой "коктейль" способствует ускоренному восстановлению и накоплению мышечной массы.

Кортизол. Это главный враг спортсменов: гормон стресса, который разрушает мышцы ради энергии. Углеводы снижают уровень кортизола, помогая телу переключиться с режима "разрушения" на "строительство".

Сколько углеводов нужно

Количество углеводов зависит от цели — сжигать жир или набирать массу.

Если вы стремитесь похудеть, допускается минимизация углеводов, но нужно понимать, что мышцы будут расти медленнее.

Если цель — набор массы, без углеводов не обойтись. Оптимальная формула: 0,8 грамма углеводов на килограмм веса и около 20 граммов белка сразу после тренировки. Например, спортсмену весом 70 кг понадобится 56-84 г углеводов и 20 г белка. Это примерно 300-400 ккал, которые желательно употребить в течение часа после занятий.

Какие продукты подойдут

После интенсивной нагрузки лучше выбирать продукты с высоким гликемическим индексом — они быстро повышают уровень сахара в крови и запускают восстановительные процессы.

сладкие напитки без жира (сок, лимонад, спортивные напитки);

мармелад, зефир, мёд;

белковые коктейли с добавлением сахара или мальтодекстрина.

Фрукты, овощи и каши с большим количеством клетчатки в этот период менее эффективны: они усваиваются медленно. Шоколад и фастфуд тоже не подойдут — в них слишком много жиров, которые мешают быстрому усвоению углеводов.

Советы шаг за шагом

После тренировки выпейте белково-углеводный коктейль или съешьте лёгкий десерт с мёдом. Если нет возможности поесть сразу, сделайте это в течение 60 минут — позже эффективность восстановления снизится. Используйте простые углеводы в сочетании с протеином. Например, смешайте протеиновый порошок с водой и добавьте немного мёда. Для удобства можно взять готовый гейнер: в нём обычно около 75 г углеводов и 15 г белка на 100 г порошка.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: пропустить приём пищи после тренировки.

Последствие: организм начнёт расщеплять мышцы ради энергии.

Альтернатива: выпейте коктейль с протеином и быстрыми углеводами, даже если нет аппетита.

Ошибка: полностью исключить углеводы ради сушки тела.

Последствие: снизится уровень тестостерона и гормона роста, появится усталость и апатия.

Альтернатива: оставьте хотя бы 100-150 г углеводов в день из круп, риса или бананов.

Ошибка: выбирать сладости с высоким содержанием жира.

Последствие: лишние калории превратятся в жир, а не в энергию.

Альтернатива: используйте мёд, пастилу, изотоники или гейнеры без жира.

А что если отказаться от углеводов полностью?

Тело перейдёт в режим выживания и начнёт расщеплять белки мышц для поддержания уровня глюкозы. Это приводит к потере силы, ухудшению концентрации и снижению спортивных результатов. Даже если вы стремитесь похудеть, лучше использовать умеренный дефицит калорий, чем полное исключение углеводов.

Плюсы и минусы углеводов после тренировки

Плюсы:

ускоряют восстановление запасов гликогена;

снижают катаболизм;

повышают уровень инсулина и гормона роста;

восстанавливают энергию.

Минусы:

избыток может привести к набору жира;

неэффективны без достаточного количества белка;

могут вызывать сонливость при чрезмерном употреблении.

Оптимальный баланс достигается, когда углеводы составляют 45-55% дневного рациона у активных людей и употребляются преимущественно после тренировок.

Мифы и правда

Миф: углеводы мешают набору мышц.

Правда: без них мышцы растут медленнее из-за нехватки гликогена и гормонального дисбаланса.

Миф: достаточно только белка.

Правда: белок не усвоится без достаточного уровня инсулина, который повышают углеводы.

Миф: сладкое после тренировки превращается в жир.

Правда: при активных тренировках сахар идёт на восстановление гликогена, а не в жировые запасы.

FAQ

Какой продукт лучший после тренировки?

Подойдёт белково-углеводный коктейль, банан с протеином или гейнер — главное, чтобы сочетание включало быстрые углеводы и белок.

Сколько стоит гейнер?

Качественный гейнер можно купить за 1200-2500 ₽ за упаковку в 1-2 кг.

Что лучше — натуральные продукты или добавки?

Если есть возможность поесть, выбирайте натуральные продукты. Добавки удобны для тех, кто тренируется вне дома.

3 интересных факта

Мозг потребляет до 120 г глюкозы в сутки — примерно столько же, сколько нужно для одной часовой тренировки.

Гликоген в мышцах весом 500 г способен удерживать около 1,5 л воды.

Недостаток углеводов может снижать выработку серотонина, из-за чего ухудшается настроение и качество сна.

Мышцы растут не только от белка, но и от правильного баланса энергии и восстановления. Углеводы — это не враг, а союзник, если использовать их грамотно и вовремя.