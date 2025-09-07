Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Спагетти карбонара со сливками
Спагетти карбонара со сливками
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:18

Быстрый рецепт карбонары: как приготовить шедевр итальянской кухни дома за полчаса

Паста карбонара подходит для простого знакомства с итальянской кухней

Представьте: вы за считанные минуты создаёте настоящий шедевр итальянской кухни, который завоевал сердца гурманов по всему миру. Паста карбонара с беконом и сливочным соусом — это не просто еда, а магия простоты и вкуса. Знаете ли вы, что это блюдо родом из Рима и изначально предназначалось для угольщиков, чьи лица были покрыты сажей? А традиционный рецепт использует гуанчиале, а не бекон, и никаких сливок — кремовая текстура получается только от яиц и сыра. Сегодня мы приготовим версию с беконом, чтобы сделать процесс ещё быстрее и доступнее.

Ингредиенты

Для спагетти:

  • 200 г спагетти
  • 2 л воды
  • 2 ст. л. соли
  • 1 ст. л. оливкового масла

Для соуса:

  • 200 г бекона
  • 150 мл сливок 20%
  • 1 яичный желток
  • 5 г итальянской смеси трав
  • Соль и чёрный перец по вкусу

Для украшения:

  • 50 г пармезана
  • 100 г помидоров черри
  • Свежий базилик по вкусу

Шаги приготовления

В большой кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль и оливковое масло. Опустите спагетти в воду, стараясь не сломать их — нижняя часть размокнет, и вы сможете аккуратно погрузить всю пачку. Варите 6-8 минут до состояния аль денте, когда паста остаётся слегка твёрдой внутри. Слейте воду через дуршлаг, сбрызните оливковым маслом и перемешайте, чтобы не слиплись. Если соус ещё не готов, накройте кастрюлю крышкой.

Пока варится паста, нарежьте бекон на небольшие кусочки. Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте бекон до золотистой корочки на среднем огне, помешивая. Следите, чтобы жир не брызгался — если это происходит, уменьшите огонь. Это займёт около 5 минут.

Влейте сливки в сковороду с беконом, перемешайте и тушите на среднем огне минуту. Добавьте итальянскую смесь трав, соль и чёрный перец по вкусу. Всё тщательно размешайте.

Переложите отваренные спагетти в сковороду с соусом. Осторожно перемешайте и прогрейте вместе на плите около минуты, чтобы ароматы смешались.

Снимите сковороду с огня. Быстро вмешайте сырой яичный желток, энергично помешивая, чтобы он равномерно распределился и придал блюду бархатистую текстуру. Если вы беспокоитесь о сыром желтке, этот шаг можно пропустить — блюдо всё равно получится вкусным.

Подача и интересные факты

Разложите пасту по тарелкам, посыпьте тёртым пармезаном, украсьте свежим базиликом и половинками помидоров черри. Получается сытное, ароматное второе блюдо, идеальное для семейного ужина или быстрого обеда.

Попробуйте этот рецепт дома — он станет вашим фаворитом! Помните, ключ к успеху в свежих продуктах и правильном сочетании. Если варите пасту впервые, ориентируйтесь на время на упаковке, ведь оно зависит от производителя. Для соуса выбирайте сливки средней жирности, чтобы текстура была нежной, но не слишком тяжёлой. Итальянские травы можно заменить сушёным базиликом или розмарином, если нет под рукой специальной смеси. А если бекон слишком жирный, слейте лишний жир перед добавлением сливок. Это блюдо — отличный способ познакомиться с итальянской культурой через еду, где каждый ингредиент играет важную роль.

