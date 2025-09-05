Деньги полетят на экологию: новая инициатива авиаперевозчика и банка
На Восточном экономическом форуме "Аэрофлот" и Газпромбанк заключили соглашение о развитии программ добровольной компенсации углеродного следа пассажиров.
Документ подписали:
-
от Газпромбанка — заместитель председателя правления Дмитрий Зауэрс,
-
от "Аэрофлота" — первый заместитель гендиректора по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.
Цели сотрудничества
-
поддержка низкоуглеродных технологий российских предприятий,
-
финансирование проектов по сохранению и восстановлению экосистем,
-
развитие добровольных механизмов компенсации парниковых выбросов через климатические проекты,
-
повышение осведомлённости общества о климатических проблемах.
Комментарии сторон
Дмитрий Зауэрс (Газпромбанк):
"Совместный проект позволит не только предложить рынку инновационные решения, но и направить средства на поддержку реальных проектов в России, направленных на развитие эффективных технологий, сохранение и восстановление экосистем".
Андрей Чиханчин ("Аэрофлот"):
"Взаимодействие с банком позволит объединить экспертизу обеих сторон для разработки инновационных проектов по защите климата. Это будет способствовать снижению воздействия авиационной отрасли на окружающую среду и стимулировать развитие экологичных отечественных технологий".
Итог
Сотрудничество "Аэрофлота" и Газпромбанка станет вкладом в борьбу с климатическими изменениями и примером того, как крупные компании могут совместно развивать экологические инициативы в России.
