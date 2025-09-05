Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Sukhoi Superjet 100-95LR, Gazpromavia, RA-89020. Rear View. 2017-06-02
© commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована вчера в 23:27

Деньги полетят на экологию: новая инициатива авиаперевозчика и банка

"Аэрофлот" и Газпромбанк на ВЭФ подписали соглашение о компенсации углеродного следа пассажиров

На Восточном экономическом форуме "Аэрофлот" и Газпромбанк заключили соглашение о развитии программ добровольной компенсации углеродного следа пассажиров.

Документ подписали:

  • от Газпромбанка — заместитель председателя правления Дмитрий Зауэрс,

  • от "Аэрофлота" — первый заместитель гендиректора по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Цели сотрудничества

  • поддержка низкоуглеродных технологий российских предприятий,

  • финансирование проектов по сохранению и восстановлению экосистем,

  • развитие добровольных механизмов компенсации парниковых выбросов через климатические проекты,

  • повышение осведомлённости общества о климатических проблемах.

Комментарии сторон

Дмитрий Зауэрс (Газпромбанк):

"Совместный проект позволит не только предложить рынку инновационные решения, но и направить средства на поддержку реальных проектов в России, направленных на развитие эффективных технологий, сохранение и восстановление экосистем".

Андрей Чиханчин ("Аэрофлот"):

"Взаимодействие с банком позволит объединить экспертизу обеих сторон для разработки инновационных проектов по защите климата. Это будет способствовать снижению воздействия авиационной отрасли на окружающую среду и стимулировать развитие экологичных отечественных технологий".

Итог

Сотрудничество "Аэрофлота" и Газпромбанка станет вкладом в борьбу с климатическими изменениями и примером того, как крупные компании могут совместно развивать экологические инициативы в России.

