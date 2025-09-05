Деньги полетят на экологию: новая инициатива авиаперевозчика и банка

вчера в 17:37

Крошечные комнаты, которые изменили города: как капсулы стали символом Японии

Капсульные отели в Японии стали символом практичности и уюта в мегаполисах. Узнайте, как они появились и какие возможности предлагают путешественникам.

вчера в 16:34

Шри-Ланка на вкус: где блинчики пахнут кокосом, а ужин прячут в банановых листьях

Шри-Ланка — рай для гурманов с уникальной кухней: откройте для себя 10 блюд, от хопперов до морепродуктов, которые поражают своими вкусами.

вчера в 15:04

Шесть дней в Палермо за 785 евро: реальный бюджет поездки по шагам

Как провести незабываемые 6 дней в Палермо: от знаменитых достопримечательностей до уникальной еды и неподдельного местного духа. Узнайте всё из личного опыта.

вчера в 14:31

Путешествие без неловких ситуаций: что нужно знать о дагестанских традициях

В Дагестане важна культура и традиции, вот 7 ключевых правил поведения, которые помогут избежать неловких ситуаций и сделают вашу поездку комфортной.

вчера в 13:27

Картины Левитана оживают: какие уголки России станут живыми полотнами этой осенью

Подготовьтесь к осенним приключениям в России: 10 самых ярких мест для путешествий в сентябре и октябре 2025 года. Природа порадует красками.

вчера в 12:25

Что скрывают турецкие базары и чем они покоряют туристов

Турецкие рынки — это не только торговля, но и культура общения. Здесь встречаются традиции, гостеприимство и атмосфера, которая удивляет туристов.

вчера в 11:24

Турция за стаканом чая: лучшие места для погружения

Турецкий чай — символ страны. Его пьют не спеша, в садах и чайханах, где встречаются традиция, общение и особая атмосфера.

вчера в 10:58

Как не попасться на замануху и попробовать подлинный кофе в Турции

Турецкий кофе — символ страны, но туристам часто подают "замануху". Рассказываем, где искать подлинный вкус и как отличить настоящую традицию.

