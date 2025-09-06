Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
иллюминатор на самолёте
иллюминатор на самолёте
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:22

Самолёты станут чище деревьев? В Америке строят завод будущего

Во Франции разработали технологию BioTfueL, первые заводы по производству топлива построят в США в 2026 году

В авиационном секторе назревает тихая, но крайне значимая революция. На юге США готовятся к запуску производства нового вида авиационного топлива, которое не просто сокращает выбросы, а фактически очищает атмосферу.

В июле американская компания Natural State Renewables заключила стратегическое соглашение с французской группой Axens, известной своими разработками в сфере переработки биомассы. Их цель — выпуск экологически чистого авиационного топлива (SAF) с отрицательным углеродным балансом, получаемого из лесных отходов.

Как работает технология BioTfueL

В основе проекта лежит французская технология BioTfueL, разработанная консорциумом Avril, Axens, CEA, IFPEN, TotalEnergies и Thyssenkrupp Uhde.

Сырьём служат древесные остатки — отходы лесопользования, непригодные для дальнейшей переработки. Эти материалы проходят термохимическую обработку: сначала газификацию, затем синтез Фишера-Тропша. В итоге получается топливо, полностью совместимое с современными авиационными двигателями.

Процесс устроен так, что энергия для производства поступает из самой биомассы, а выбрасываемый CO2 улавливается и хранится на месте. В результате жизненный цикл топлива имеет отрицательный баланс выбросов: каждый литр, произведённый на заводе, убирает углекислый газ из атмосферы.

Вызов для авиакомпаний

По данным МГЭИК, на авиацию приходится от 1 до 2% мировых выбросов. Под давлением новых правил — CORSIA и Fit for 55 — авиакомпании вынуждены искать радикальные решения.

Уже существующие SAF из пищевых отходов и масел снижают эмиссии на 60-80%. Новый вариант, основанный на BioTfueL, опускает показатели ниже нуля. Для перевозчиков это означает возможность компенсировать углеродный след даже на земле — без сомнительных схем покупки углеродных кредитов.

Такое топливо становится реальным инструментом, чтобы сохранить дальнемагистральные перелёты и при этом очистить атмосферу.

Французские корни, американский старт

Технология BioTfueL появилась во Франции, но теперь получает развитие за океаном. Для США это не просто импорт идей: за проектом стоит опытный управленец — Рубен С. Мартин III, человек с более чем сорокалетней карьерой в энергетике и оборонной сфере.

Производственная площадка в южных штатах должна заработать в 2026 году. Начальные объёмы будут сравнительно скромными — несколько сотен тысяч тонн в год. Но этот старт станет первой промышленной вехой для углеродно-отрицательного топлива.

И если проект удастся масштабировать, авиационная отрасль получит шанс на кардинальное изменение своего имиджа: от источника загрязнений к движущей силе климатической нейтральности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные зафиксировали нейтрино от блазара PKS 1424+240, что подтверждает активность джета 03.09.2025 в 20:25

Нейтрино из глубин Вселенной: как один блазар меняет правила игры

Астрономы разгадали тайну "Ока Саурона" — блазара, чей джет направлен на Землю. Может ли это быть ключом к источникам нейтрино? Узнайте, как радиотелескопы раскрыли секрет космического гиганта.

Читать полностью » NASA запускает мини-зонды для исследования мезосферы на солнечной энергии вчера в 19:16

Загадочный слой атмосферы, который прячется от всех — и теперь его можно изучать

Исследование мезосферы — самой загадочной части атмосферы — получило новый импульс благодаря идее зондов, которые будут удерживаться на высоте солнечным светом. Узнайте, как это работает и почему важно для понимания климата.

Читать полностью » Карликовая планета Квавар обзавелась кольцами и луной вчера в 19:05

Квавар прячет второй мир: кольца и луны таят неожиданный поворот в космосе

Яйцевидная планета Квавар с кольцами не на месте: астрономы нашли следы тайного спутника. Что скрывает этот далёкий мир?

Читать полностью » Палеонтологи нашли останки Huashanosaurus qini в формации Ванмэнь, возрастом 180 млн лет вчера в 18:56

Юрский монстр длиной 12 метров: открытие, которое потрясло мир динозавров

Палеонтологи нашли нового гигантского эузавропода Huashanosaurus qini из юрского периода в Китае. Открытие помогает понять эволюцию зауроподов и возраст формации Ванмэнь.

Читать полностью » Ледники Памира тают из-за снижения осадков с 2018 года — климатологи вчера в 18:47

Вода уходит с гор: загадка стремительного таяния ледников Средней Азии

Ледники Памира тают быстрее: климатологи раскрыли шокирующие данные о снижении осадков с 2018 года. Что это значит для водного баланса рек и миллионов людей?

Читать полностью » Археологи обнаружили череп с искусственной деформацией возрастом 12 тысяч лет вчера в 17:58

Как искусственная форма черепа в Италии ставит под вопрос нашу человеческую сущность

Учёные обнаружили в Италии самый древний в Европе череп с искусственной деформацией — возраст находки превышает 12 тысяч лет. Что заставляло древних людей менять форму головы?

Читать полностью » Учёные утверждают, что вода на Земле пришла от планеты Тейя вчера в 17:08

Тайна Мирового океана: как влажная планета подарила Земле жизнь

Новое исследование швейцарских ученых показывает, что вода на Земле могла прийти с другой планеты, а не с комет, раскрывая тайну происхождения Мирового океана.

Читать полностью » Ученые объяснили роль алкоголя в развитии цивилизаций вчера в 16:47

Пиво как древний ключ: что оно открыло в эволюции цивилизаций

Антропологи исследуют связь пива и вина с развитием сложных обществ. Гипотеза "пиво до хлеба" под сомнением, но алкоголь мог сыграть позитивную роль. Что показало новое исследование?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Монте-Верде в горах Мантикейра предлагает туристам тропы, фондю и смотровые площадки
Еда

Рецепт боула из фасоли и киноа от EatingWell: полезный обед без мяса
Авто и мото

Робот-гуманоид София начал консультировать покупателей в автосалоне Exeed в Химках
Садоводство

Секреты выращивания годжи и гуми: советы для богатого урожая в средней полосе
Авто и мото

"Автодор": каждое второе ДТП происходит в пределах 10 км от начала движения
Дом

Эксперт Мария Золотарева назвала причины появления плесени в ванной
Питомцы

Учёные: собаки кружатся перед туалетом из-за магнитного поля Земли
Красота и здоровье

Врач-иммунолог Ирина Ярцева напомнила о важности вакцинации против гриппа осенью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet