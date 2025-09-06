Самолёты станут чище деревьев? В Америке строят завод будущего

В авиационном секторе назревает тихая, но крайне значимая революция. На юге США готовятся к запуску производства нового вида авиационного топлива, которое не просто сокращает выбросы, а фактически очищает атмосферу.

В июле американская компания Natural State Renewables заключила стратегическое соглашение с французской группой Axens, известной своими разработками в сфере переработки биомассы. Их цель — выпуск экологически чистого авиационного топлива (SAF) с отрицательным углеродным балансом, получаемого из лесных отходов.

Как работает технология BioTfueL

В основе проекта лежит французская технология BioTfueL, разработанная консорциумом Avril, Axens, CEA, IFPEN, TotalEnergies и Thyssenkrupp Uhde.

Сырьём служат древесные остатки — отходы лесопользования, непригодные для дальнейшей переработки. Эти материалы проходят термохимическую обработку: сначала газификацию, затем синтез Фишера-Тропша. В итоге получается топливо, полностью совместимое с современными авиационными двигателями.

Процесс устроен так, что энергия для производства поступает из самой биомассы, а выбрасываемый CO2 улавливается и хранится на месте. В результате жизненный цикл топлива имеет отрицательный баланс выбросов: каждый литр, произведённый на заводе, убирает углекислый газ из атмосферы.

Вызов для авиакомпаний

По данным МГЭИК, на авиацию приходится от 1 до 2% мировых выбросов. Под давлением новых правил — CORSIA и Fit for 55 — авиакомпании вынуждены искать радикальные решения.

Уже существующие SAF из пищевых отходов и масел снижают эмиссии на 60-80%. Новый вариант, основанный на BioTfueL, опускает показатели ниже нуля. Для перевозчиков это означает возможность компенсировать углеродный след даже на земле — без сомнительных схем покупки углеродных кредитов.

Такое топливо становится реальным инструментом, чтобы сохранить дальнемагистральные перелёты и при этом очистить атмосферу.

Французские корни, американский старт

Технология BioTfueL появилась во Франции, но теперь получает развитие за океаном. Для США это не просто импорт идей: за проектом стоит опытный управленец — Рубен С. Мартин III, человек с более чем сорокалетней карьерой в энергетике и оборонной сфере.

Производственная площадка в южных штатах должна заработать в 2026 году. Начальные объёмы будут сравнительно скромными — несколько сотен тысяч тонн в год. Но этот старт станет первой промышленной вехой для углеродно-отрицательного топлива.

И если проект удастся масштабировать, авиационная отрасль получит шанс на кардинальное изменение своего имиджа: от источника загрязнений к движущей силе климатической нейтральности.