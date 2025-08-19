Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Геометрия молекул
Геометрия молекул
© https://commons.wikimedia.org by WorldAI is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:14

Углеродные молекулы, которые могут сделать электронику эффективнее: узнайте, как

Учёные впервые стабилизировали циклоуглерод — потенциальный материал для квантовых технологий

Учёные впервые стабилизировали хрупкую углеродную молекулу при комнатной температуре — всего второй подобный случай за последние 35 лет после открытия бакиболов. Это достижение может привести к революции в электронике и квантовых технологиях.

Почему циклические углероды так важны?

Циклические углероды — это кольца из атомов углерода, способные проводить ток необычным образом, подобно графену или углеродным нанотрубкам. Однако до сих пор их изучение было почти невозможным: молекулы либо распадались, либо взрывались до того, как их успевали исследовать.

"Циклические углероды — это интересные молекулы, и мы уже давно пытаемся их получить", — говорит Гарри Андерсон из Оксфордского университета.

Как удалось стабилизировать неуловимую молекулу?

Команда Андерсона модифицировала цикло[48]углерод (C₄₈), добавив к нему три защитных кольца. Эти "амортизаторы" предотвращали разрушение структуры, позволив учёным впервые детально изучить её свойства.

"Здесь нет никаких лишних украшений, — отмечает Макс фон Делиус из Ульмского университета.

Молекула оставалась стабильной около двух дней — рекордный срок для таких структур. Но самое удивительное: атомы вели себя так, будто были частью бесконечной цепи, что открывает перспективы для сверхэффективной передачи заряда.

Если гипотеза подтвердится, циклические углероды могут стать основой для:

  • сверхбыстрых транзисторов,
  • высокоэффективных солнечных элементов,
  • квантовых устройств.

Но главное — этот метод может вдохновить учёных на создание других экзотических углеродных структур.

"Думаю, теперь, возможно, начнётся гонка. Представьте себе это длинное кольцо как ступеньку к созданию бесконечной цепи", — говорит фон Делиус.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

200 миллионов лет истории: окаменелость древнейшего *Nujalikodon* обнаружена в Гренландии сегодня в 12:27

Зубы-головоломка: окаменелость изменила представление об эволюции млекопитающих

В Гренландии найдена сенсационная окаменелость древнейшего млекопитающего *Nujalikodon cassiopeiae*. Находка проливает свет на эволюцию млекопитающих и эпоху динозавров.

Читать полностью » Новые данные: эволюция приматов началась в холодном климате Северного полушария сегодня в 12:24

Шокирующая правда о колыбели человечества: что скрывали тропики 55 миллионов лет

Учёные Университета Рединга доказали: первые приматы эволюционировали в холодном климате, преодолевая до 560 км сезонных миграций. Открытие, опубликованное в PNAS, опровергает теорию тропического происхождения человека.

Читать полностью » Античный город Акра: декрет свидетельствует о высоком статусе поселения сегодня в 11:27

Акра говорит из-под воды: расшифруют ли ученые послание древнего полиса

В Керчи найден обломок мраморной плиты с древнегреческим декретом! Находка в античном городе Акра может свидетельствовать о его высоком статусе и значимости в древности. Ученые надеются расшифровать текст и приблизиться к разгадке тайн Крымской Атлантиды.

Читать полностью » Учёные нашли древнейшие следы человека на Сулавеси: артефакты возрастом до 1,48 млн лет сегодня в 11:24

Неожиданная находка в речной гальке: артефакты, перевернувшие историю миграции человечества

Учёные Университета Гриффита обнаружили на Сулавеси каменные артефакты возрастом до 1,5 млн лет, переписывая историю миграции древних гоминид через линию Уоллеса.

Читать полностью » В Китае создали робота, маскирующегося под антилопу сегодня в 10:02

Китайцы внедрили робота в стадо антилоп: что произошло дальше, поразило учёных

Китайские ученые внедрили робота, замаскированного под тибетскую антилопу, в стадо животных для наблюдения. Узнайте, как инновация помогает изучать поведение и сохранить редкий вид.

Читать полностью » Yeutherium pressor: крошечное существо меняет историю млекопитающих сегодня в 9:02

Маленький герой древнего мира: 74 миллиона лет назад млекопитающее бросило вызов динозаврам

В Патагонии найдена окаменелость Yeutherium pressor, древнего млекопитающего размером с мышь, жившего 74 млн лет назад. Открытие расширит знания об эволюции жизни на Земле.

Читать полностью » Удивительная находка в Австралии: обнаружен окаменелый кит возрастом 25 млн лет сегодня в 8:02

Зубастый предок современных китов: австралийская находка раскрывает тайны эволюции

В Австралии обнаружены останки древнего кита Janjucetus dullardi, жившего 25 млн лет назад. Находка проливает свет на эволюцию китов, его образ жизни и особенности строения черепа. Подробности о Janjucetus dullardi.

Читать полностью » Археологи РАН обнаружили свидетельства торгового пути VIII века: где нашли арабские монеты сегодня в 7:02

Прорыв в археологии: затонувшие сокровища Оки рассказали о торговых связях тысячелетней давности

В верховьях Оки найдены свидетельства древнего торгового пути! Арабские монеты VIII-IX вв. подтверждают торговые связи.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Клинический психолог рассказала, как помочь детям мягко войти в учебный год
Еда

Гренки с творогом и корицей превращаются в сладкий десерт к чаю
Туризм

Тревел-блогеры рассказали о необычных традициях и привычках во Вьетнаме
Красота и здоровье

Ультрафиолет разрушает коллаген и визуально увеличивает размер пор
Дом

Советы по организации хранения косметики и украшений для ежедневного использования
Питомцы

Почему кошки перестают кормить потомство: мнение специалистов
Питомцы

Рептилии: как выбрать подходящего домашнего питомца для квартиры
Садоводство

В Карелии жители украшают входные зоны хвойными и камнем
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru