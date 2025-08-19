Углеродные молекулы, которые могут сделать электронику эффективнее: узнайте, как

Учёные впервые стабилизировали хрупкую углеродную молекулу при комнатной температуре — всего второй подобный случай за последние 35 лет после открытия бакиболов. Это достижение может привести к революции в электронике и квантовых технологиях.

Почему циклические углероды так важны?

Циклические углероды — это кольца из атомов углерода, способные проводить ток необычным образом, подобно графену или углеродным нанотрубкам. Однако до сих пор их изучение было почти невозможным: молекулы либо распадались, либо взрывались до того, как их успевали исследовать.

"Циклические углероды — это интересные молекулы, и мы уже давно пытаемся их получить", — говорит Гарри Андерсон из Оксфордского университета.

Как удалось стабилизировать неуловимую молекулу?

Команда Андерсона модифицировала цикло[48]углерод (C₄₈), добавив к нему три защитных кольца. Эти "амортизаторы" предотвращали разрушение структуры, позволив учёным впервые детально изучить её свойства.

"Здесь нет никаких лишних украшений, — отмечает Макс фон Делиус из Ульмского университета.

Молекула оставалась стабильной около двух дней — рекордный срок для таких структур. Но самое удивительное: атомы вели себя так, будто были частью бесконечной цепи, что открывает перспективы для сверхэффективной передачи заряда.

Если гипотеза подтвердится, циклические углероды могут стать основой для:

сверхбыстрых транзисторов,

высокоэффективных солнечных элементов,

квантовых устройств.

Но главное — этот метод может вдохновить учёных на создание других экзотических углеродных структур.