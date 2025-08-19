Углеродные молекулы, которые могут сделать электронику эффективнее: узнайте, как
Учёные впервые стабилизировали хрупкую углеродную молекулу при комнатной температуре — всего второй подобный случай за последние 35 лет после открытия бакиболов. Это достижение может привести к революции в электронике и квантовых технологиях.
Почему циклические углероды так важны?
Циклические углероды — это кольца из атомов углерода, способные проводить ток необычным образом, подобно графену или углеродным нанотрубкам. Однако до сих пор их изучение было почти невозможным: молекулы либо распадались, либо взрывались до того, как их успевали исследовать.
"Циклические углероды — это интересные молекулы, и мы уже давно пытаемся их получить", — говорит Гарри Андерсон из Оксфордского университета.
Как удалось стабилизировать неуловимую молекулу?
Команда Андерсона модифицировала цикло[48]углерод (C₄₈), добавив к нему три защитных кольца. Эти "амортизаторы" предотвращали разрушение структуры, позволив учёным впервые детально изучить её свойства.
"Здесь нет никаких лишних украшений, — отмечает Макс фон Делиус из Ульмского университета.
Молекула оставалась стабильной около двух дней — рекордный срок для таких структур. Но самое удивительное: атомы вели себя так, будто были частью бесконечной цепи, что открывает перспективы для сверхэффективной передачи заряда.
Если гипотеза подтвердится, циклические углероды могут стать основой для:
- сверхбыстрых транзисторов,
- высокоэффективных солнечных элементов,
- квантовых устройств.
Но главное — этот метод может вдохновить учёных на создание других экзотических углеродных структур.
"Думаю, теперь, возможно, начнётся гонка. Представьте себе это длинное кольцо как ступеньку к созданию бесконечной цепи", — говорит фон Делиус.
