Выбросы
Выбросы
© Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:22

Глобальное потепление ускорилось: планета задыхается от рекордных выбросов CO2

ВМО: уровень CO2 в атмосфере в 2024 году достиг исторического максимума

Количество углекислого газа в атмосфере Земли в 2024 году достигло исторического максимума. Ученые фиксируют ускорение глобального потепления и предупреждают: если тенденция сохранится, миру будет сложнее контролировать климат и экономику.

Новая тревожная отметка

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), уровень CO2 вырос на 3,5 части на миллион (ppm) по сравнению с 2023 годом — это самый резкий скачок с начала наблюдений в 1957 году. Такой рост стал результатом трёх факторов: массового сжигания ископаемого топлива, беспрецедентных лесных пожаров и ослабления естественных поглотителей углерода — лесов и океанов.

"Тепло, удерживаемое CO2 и другими парниковыми газами, усиливает наш климат и приводит к более экстремальным погодным явлениям", — заявил заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

По сути, человечество само усиливает эффект парниковой теплицы. В результате растёт не только температура воздуха, но и риск засух, наводнений, ураганов и потери урожая.

Что говорят цифры

По оценкам исследователей, средняя концентрация CO2 в атмосфере в 2024 году составила 423,9 ppm — на 152% выше доиндустриального уровня (около 1750 года). Рост превысил показатели прошлого десятилетия, где среднегодовой темп составлял 2,57 ppm.

К тому же, в 2024 году выросли и другие парниковые газы — метан (CH₄) и закись азота (N2O). Их уровень увеличился на 166% и 25% соответственно по сравнению с доиндустриальной эпохой.

По данным NOAA, именно углекислый газ остаётся главным "виновником" потепления — на его долю приходится около 80% общего воздействия всех парниковых газов.

Кто загрязняет больше всего

По итогам 2024 года наибольшие выбросы зафиксированы у трёх стран: Китая, США и Индии. Согласно Базе данных по выбросам для глобальных атмосферных исследований:

  • Китай ответственен за 29,2% всех антропогенных выбросов,

  • США — за 11,1%,

  • Индия — за 8,2%.

При этом Китай и Индия увеличили объёмы выбросов, а показатели США почти не изменились.

Сравнение крупнейших эмитентов

Страна Доля мировых выбросов Динамика 2024 года Политика в области климата
Китай 29,2% Рост Заявлены цели сокращения выбросов, но без ощутимого прогресса
США 11,1% Без изменений Выход из Парижского соглашения, ставка на добычу нефти и газа
Индия 8,2% Рост Увеличение промышленного потребления угля

По данным Climate Action Tracker, действия Китая оцениваются как "крайне недостаточные", а США — как "критически недостаточные". То есть ни одна из этих стран пока не следует климатическим обязательствам Парижского соглашения.

Ослабление природных щитов

Половину выбросов CO2 ежегодно поглощают океаны и наземные экосистемы. Однако с каждым годом их способность удерживать углерод снижается.

"Существует обеспокоенность тем, что наземные и океанические поглотители CO2 становятся менее эффективными, что увеличит количество CO2, задерживаемого в атмосфере, тем самым ускоряя глобальное потепление", — отметила старший научный сотрудник ВМО Оксана Тарасова.

Учёные предупреждают: чем теплее становятся океаны, тем хуже они удерживают углекислый газ. Это замкнутый круг — нагрев ускоряет процессы, усиливающие нагрев.

Что можно сделать уже сейчас

  1. Сократить использование ископаемого топлива. Замена угля и нефти на солнечные, ветровые и ядерные источники энергии способна снизить объёмы CO2.

  2. Поддерживать леса. Каждое дерево — природный фильтр, поглощающий до 22 кг CO2 в год.

  3. Инвестировать в технологии улавливания углерода. Современные установки способны возвращать чистый воздух в атмосферу.

  4. Развивать экологический транспорт. Электромобили и гибриды уже становятся массовыми.

  5. Снижать бытовое потребление энергии. Умные розетки, LED-освещение и энергосберегающая техника — простой вклад в общее дело.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать углеродный след промышленности.
    Последствие: повышение температуры и экономические убытки.
    Альтернатива: внедрение систем контроля выбросов и переход на возобновляемые источники энергии.

  • Ошибка: вырубка лесов ради сельского хозяйства.
    Последствие: потеря поглотителей углерода и рост концентрации CO2.
    Альтернатива: агролесоводство, использование биопестицидов и восстановление лесных территорий.

  • Ошибка: недостаточный мониторинг выбросов.
    Последствие: неточная картина климатических рисков.
    Альтернатива: использование спутниковых данных и открытых климатических платформ.

А что если процесс уже не остановить?

Если человечество не сократит выбросы в ближайшие десятилетия, средняя температура планеты может подняться выше безопасного порога в 1,5°C. Это приведёт к необратимым изменениям климата, массовым миграциям, исчезновению прибрежных городов и потерям сельхозугодий.

Однако эксперты подчёркивают: каждый градус, который удастся "отвоевать" у потепления, спасает миллионы жизней.

Плюсы и минусы климатических мер

Подход Плюсы Минусы
Сокращение выбросов Замедление потепления, устойчивое развитие Высокие экономические затраты
Лесовосстановление Укрепление биоразнообразия Долгий эффект
Улавливание CO2 Быстрый результат, технологичность Дорогие установки и обслуживание
Электромобили Снижение загрязнения воздуха Высокая цена и зависимость от аккумуляторов

FAQ

Сколько стоит внедрение технологий улавливания углерода?
Стоимость варьируется от 100 до 600 долларов за тонну CO2, но с ростом спроса цена постепенно снижается.

Почему CO2 считается главным парниковым газом?
Потому что он накапливается в атмосфере дольше других газов и оказывает около 80% влияния на потепление.

Можно ли остановить рост концентрации?
Да, если страны сократят использование ископаемого топлива и восстановят природные поглотители.

Мифы и правда

  • Миф: природные процессы сами стабилизируют климат.
    Правда: природные циклы уже не справляются без вмешательства человека.

  • Миф: выбросы одной страны не влияют на планету.
    Правда: CO2 распределяется по атмосфере глобально, и его эффект ощущается везде.

  • Миф: переход на возобновляемую энергию невыгоден.
    Правда: долгосрочные экономические выгоды превышают первоначальные затраты.

Три факта о CO2

  1. Каждый литр бензина при сгорании выделяет около 2,3 кг CO2.

  2. Один гектар леса поглощает до 5 тонн CO2 в год.

  3. За последние 50 лет средняя температура планеты выросла на 1,2°C.

Исторический контекст

Первые измерения содержания CO2 начались в 1957 году на обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях. Тогда уровень составлял 315 ppm. С тех пор кривая роста, известная как "кривая Килинга", стала символом климатических изменений. Сейчас она перевалила за отметку 420 ppm — и продолжает расти.

