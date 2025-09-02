Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:10

Всё это время делали неправильно: когда на самом деле нужны углеводы

Исследования: восстановление гликогена не зависит от "углеводного окна"

Термин "углеводное окно" вошёл в спортивную среду ещё в 1988 году, когда впервые было опубликовано исследование, показавшее: приём углеводов сразу после тренировки якобы удваивает скорость восполнения запасов гликогена в мышцах. Производители спортивного питания тут же подхватили идею, выпустив гейнеры и батончики, обещающие ускоренное восстановление. Но действительно ли всё работает так, как нам внушали десятилетиями?

Как работает "углеводное окно"?

Суть теории проста: в течение 30 минут после тренировки организм становится особенно восприимчив к питательным веществам. В этот период энергия должна идти прежде всего на восстановление мышц и рост мускулатуры. Так как основным источником топлива для мышц является гликоген, сторонники гипотезы настаивали на необходимости срочного восполнения углеводов.

Особенно актуально это выглядело для силовых тренировок с многоповторным режимом, где запасы гликогена действительно снижаются. Отсюда и рождался вывод: "успей накормить мышцы, пока не закрылось углеводное окно".

Почему теория трещит по швам?

Ключевая проблема — в условиях первых экспериментов. Испытуемые тренировались натощак, а это создавало идеальные условия для заметного эффекта. Но если человек ел углеводную пищу за 2-3 часа до зала, организму хватало времени на синтез гликогена и никакого "окна" уже не наблюдалось.

К тому же, позже исследования на профессиональных спортсменах полностью опровергли магический эффект углеводов сразу после тренировки. Более того, стало ясно: куда важнее общий баланс питания и количество углеводов в рационе в течение дня.

Нехватка углеводов: как распознать?

Частая ошибка новичков — одновременно ограничивать калории ради похудения и при этом пытаться набирать массу. В результате тренировки проходят на фоне низкого уровня глюкозы, что вызывает гипогликемию. Она проявляется:

  • головокружением,
  • снижением силы и выносливости,
  • проблемами с координацией.

Фактически тело просто не получает достаточного количества энергии для полноценной работы.

Тренировки натощак: кому это нужно?

Профессионалы иногда сознательно выбирают занятия с низким уровнем глюкозы, но исключительно для кардио или лёгких упражнений с большим числом повторений. Такой подход помогает активнее расходовать жировые запасы. Однако тяжёлые силовые тренировки в таком режиме неэффективны и даже вредны.

Современный взгляд: "метаболическое окно"

Сегодня специалисты предлагают иной термин — "метаболическое окно". Его суть в том, что питание играет ключевую роль ещё до тренировки. За 3-4 часа до занятий организму нужны:

  • минимум 25 г полноценного животного белка (мясо, яйца, молочные продукты),
  • достаточное количество углеводов для накопления гликогена.

Именно эта комбинация позволяет телу работать в анаболическом режиме и запускать рост мышечной массы.

Спортпит или обычная еда?

Научных подтверждений того, что спортивное питание значительно превосходит традиционные продукты, нет. Протеиновые коктейли и гейнеры удобны как быстрый перекус, но их эффект сопоставим с обычной сбалансированной диетой. Важнее не форма, а регулярность и состав питания.

