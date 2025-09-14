Врач предупреждает: отказ от углеводов чреват серьезными последствиями – вот почему
Отказ от углеводов, несмотря на популярные мифы о "волшебных" безуглеводных диетах, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова, подчеркнув, что именно углеводы являются базовым источником энергии для организма и необходимы для поддержания нормальной работы всех систем.
Зачем нужны углеводы
"Углеводы — главный источник энергии для человека. Они превращаются в глюкозу, которая питает клетки и обеспечивает работу мозга, мышц и внутренних органов", — поделилась Джутова.
Недостаток глюкозы в крови сразу отражается на самочувствии: снижается концентрация внимания, появляется раздражительность, усталость и резкие перепады настроения. Длительный дефицит приводит к упадку сил, ухудшению работы мозга и даже проблемам с нервной системой.
Роль в пищеварении и психике
Углеводы важны не только как топливо, но и как регулятор пищеварительных процессов. Они влияют на состав кишечной микрофлоры, помогают нормализовать стул и поддерживают психоэмоциональное равновесие. Диетологи отмечают, что устойчивое настроение и жизненный тонус напрямую зависят от сбалансированного рациона, в котором углеводы занимают своё место.
Какие углеводы полезны
Специалист отметила, что полностью исключать эту группу продуктов не нужно — важно лишь правильно их выбирать.
Полезные углеводы содержатся в:
- Зелёных овощах.
- Фруктах и ягодах.
- Цельнозерновых крупах.
- Бобовых.
- Кисломолочных продуктах без добавок.
Такая пища обеспечивает организм клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Она дарит чувство насыщения надолго и помогает удерживать уровень сахара в крови в пределах нормы.
Почему стоит отказаться от безуглеводных диет
Популярные строгие диеты, исключающие углеводы, дают лишь кратковременный результат. Потеря веса обычно связана с выведением воды и истощением организма, а не с реальным снижением жировой массы. При этом в долгосрочной перспективе возможны сбои в обмене веществ, ухудшение работы сердечно-сосудистой системы и нервное истощение.
Диетологи советуют строить питание на балансе белков, жиров и углеводов, делая акцент на "правильных" продуктах, а не на их полном отказе. Такой подход позволяет контролировать вес и при этом сохранять здоровье.
Три интересных факта
- Мозг человека потребляет около 120 граммов глюкозы ежедневно — это почти половина всего расхода организма.
- Дефицит углеводов в рационе может вызвать кетоз — состояние, при котором организм начинает активно расщеплять жиры.
- Цельнозерновые продукты снижают риск диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
