Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:15

Врач предупреждает: отказ от углеводов чреват серьезными последствиями – вот почему

Диетолог Марьяна Джутова бьет тревогу: отказ от углеводов приводит к катастрофическим последствиям

Отказ от углеводов, несмотря на популярные мифы о "волшебных" безуглеводных диетах, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова, подчеркнув, что именно углеводы являются базовым источником энергии для организма и необходимы для поддержания нормальной работы всех систем.

Зачем нужны углеводы

"Углеводы — главный источник энергии для человека. Они превращаются в глюкозу, которая питает клетки и обеспечивает работу мозга, мышц и внутренних органов", — поделилась Джутова.

Недостаток глюкозы в крови сразу отражается на самочувствии: снижается концентрация внимания, появляется раздражительность, усталость и резкие перепады настроения. Длительный дефицит приводит к упадку сил, ухудшению работы мозга и даже проблемам с нервной системой.

Роль в пищеварении и психике

Углеводы важны не только как топливо, но и как регулятор пищеварительных процессов. Они влияют на состав кишечной микрофлоры, помогают нормализовать стул и поддерживают психоэмоциональное равновесие. Диетологи отмечают, что устойчивое настроение и жизненный тонус напрямую зависят от сбалансированного рациона, в котором углеводы занимают своё место.

Какие углеводы полезны

Специалист отметила, что полностью исключать эту группу продуктов не нужно — важно лишь правильно их выбирать.

Полезные углеводы содержатся в:

  • Зелёных овощах.
  • Фруктах и ягодах.
  • Цельнозерновых крупах.
  • Бобовых.
  • Кисломолочных продуктах без добавок.

Такая пища обеспечивает организм клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Она дарит чувство насыщения надолго и помогает удерживать уровень сахара в крови в пределах нормы.

Почему стоит отказаться от безуглеводных диет

Популярные строгие диеты, исключающие углеводы, дают лишь кратковременный результат. Потеря веса обычно связана с выведением воды и истощением организма, а не с реальным снижением жировой массы. При этом в долгосрочной перспективе возможны сбои в обмене веществ, ухудшение работы сердечно-сосудистой системы и нервное истощение.

Диетологи советуют строить питание на балансе белков, жиров и углеводов, делая акцент на "правильных" продуктах, а не на их полном отказе. Такой подход позволяет контролировать вес и при этом сохранять здоровье.

Три интересных факта

  1. Мозг человека потребляет около 120 граммов глюкозы ежедневно — это почти половина всего расхода организма.
  2. Дефицит углеводов в рационе может вызвать кетоз — состояние, при котором организм начинает активно расщеплять жиры.
  3. Цельнозерновые продукты снижают риск диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

