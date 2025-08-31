Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка в спорт зале
Тренировка в спорт зале
© Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:50

Секретный способ заставить тело сжигать углеводы быстрее обычного

Диетологи рассказали, какие упражнения быстрее расходуют углеводы

Углеводы играют ключевую роль в работе организма. Они содержатся в злаках, овощах, фруктах и молочных продуктах. После переваривания они превращаются в глюкозу — основной и самый удобный для организма источник энергии. Избыток глюкозы сохраняется в печени и мышцах в виде гликогена и используется позже, когда потребности в энергии возрастают.

Как организм использует углеводы во время тренировок

Во время физических нагрузок тело в первую очередь расходует доступную глюкозу. Когда её запасы исчерпываются, в ход идут резервные источники — гликоген. При правильном подборе питания и тренировок этот процесс можно ускорить и эффективнее расходовать накопленные углеводы.

Интервальные тренировки для быстрого расхода энергии

Высокоинтенсивные нагрузки помогают быстрее включить в работу запасы гликогена. Интервальный тренинг — один из самых результативных методов.
• Начните с лёгкой разминки — бег, велотренажёр или гребля.
• Затем выполняйте 30 секунд максимальной работы: бег в спринте, интенсивное педалирование или быстрый гребок.
• После этого — 2 минуты активного отдыха в умеренном темпе.
• Повторите цикл 8 раз.

Такой формат тренировки не только ускоряет сжигание углеводов, но и развивает выносливость. Вариантом могут быть групповые занятия — например, Zumba или велоклассы с упором на спринты и подъемы.

Силовые круговые тренировки

Анаэробные нагрузки, при которых мышцы работают без участия кислорода, также активно расходуют глюкозу. Круговые тренировки — отличный пример.
Составьте комплекс из упражнений на разные группы мышц: грудь, спину, плечи, руки и ноги. Выполняйте по 20 повторений каждого упражнения без паузы, переходя от одного движения к другому. После завершения круга отдохните 2 минуты и выполните ещё один-два подхода. Такой темп заставляет организм расходовать запасы энергии максимально быстро.

Что есть перед тренировкой

Во время нагрузок организм в первую очередь использует глюкозу, полученную из пищи. Если перед занятием съесть много углеводов или выпить спортивный напиток, тело будет расходовать именно их, а не запасы. Поэтому важно избегать переедания углеводов перед тренировкой.

При этом полностью тренироваться на голодный желудок — не лучший вариант: производительность падает, быстрее наступает усталость. Особенно осторожными стоит быть людям с диабетом или принимающим препараты, влияющие на уровень сахара. Оптимальным решением станет небольшой перекус, сочетающий сложные углеводы и белок, например яблоко с арахисовым маслом.

Зачем нужны углеводы

Несмотря на популярность низкоуглеводных диет, полностью исключать их нельзя. Глюкоза — это топливо не только для мышц, но и для мозга. Диетологи рекомендуют включать в рацион цельнозерновые продукты, овощи и фрукты.

При недостатке углеводов организм может перейти в состояние кетоза, когда энергия добывается из жиров и других источников. Это сопровождается обезвоживанием, проблемами с пищеварением и общим дискомфортом. Более того, при серьёзном дефиците организм начинает использовать белки из мышц, что снижает уровень мышечной массы. Это вредно, ведь именно мышцы ускоряют обмен веществ и помогают сжигать калории даже в покое.

Углеводы остаются главным источником энергии для организма. Чтобы эффективнее их расходовать, подходят интервальные и круговые тренировки, а также разумный подход к питанию перед занятиями. Но важно помнить: слишком сильное ограничение углеводов может нанести вред, так как организм нуждается в этом виде топлива для поддержания жизненно важных функций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Офтальмологи назвали безопасные способы плавания для людей с плохим зрением сегодня в 4:10

Очки уходят на дно быстрее, чем пловец — и как это остановить

Плавание в очках кажется невозможным? На самом деле есть простые и удобные способы решить проблему — от держателей до специальных оптических очков.

Читать полностью » Уровень нагрузки резинок для фитнеса по цветам: данные Cleveland Clinic и TheraBand сегодня в 1:50

Цвет фитнес-резинки раскрывает больше, чем кажется на первый взгляд

Эластичные ленты для тренировок отличаются не только упругостью, но и цветом. От него зависит нагрузка и результат — узнайте, как правильно выбрать.

Читать полностью » Лежачие тренировки с гантелями: упражнения для укрепления мышц груди и ягодиц сегодня в 1:30

Почему тренировки с гантелями на спине могут быть не менее эффективными, чем в зале

Узнайте, как можно эффективно тренироваться, даже если вы не хотите вставать с постели. Простые упражнения с гантелями подойдут всем.

Читать полностью » Опубликована схема круговой тренировки: гребля, запрыгивания и сегодня в 1:26

Фитнес-программа с тумбой и гантелями доводит до предела даже опытных — попробуйте 5 раундов

Интервальная тренировка: гребля, прыжки на тумбу и фермерская переноска гантелей. Узнайте, как правильно распределить силы и сохранить технику.

Читать полностью » Рами Хашиш назвал комплекс из пяти упражнений для укрепления кора у людей старше 50 лет сегодня в 1:10

Слабый кор как ловушка: почему именно он приводит к падениям и боли

Секрет активного долголетия скрыт не в сложных диетах, а в прочном "фундаменте" тела. Узнайте, как 20 минут в день могут изменить ваш возраст.

Читать полностью » Стив Стоунхаус из Body Fit Training рассказал о плюсах и минусах утяжелённых жилетов сегодня в 0:50

Когда нагрузка становится опасной: тёмная сторона бега с жилетом

Утяжелённый жилет может сделать ваши тренировки короче и эффективнее. Но скрытые риски заставляют задуматься: стоит ли игра свеч?

Читать полностью » Что происходит с телом при ежедневных выпадах: советы и риски от специалистов сегодня в 0:30

Что произойдёт, если делать выпады каждый день? Эффекты, которые могут вас удивить

Почему не стоит делать выпады каждый день, и как безопасно включить их в свою тренировочную программу.

Читать полностью » Меган-Мари Делегас: какие упражнения укрепляют ноги и улучшают баланс при ходьбе по лестнице сегодня в 0:10

Ступеньки раскрывают тайну силы организма: что говорит тело при подъёме

Как простые упражнения с собственным весом помогут без боли и усталости подниматься по лестнице — и почему это важно для здоровья всего тела.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Агрономы рекомендуют ограничить полив за 2–3 недели до сбора урожая для ускорения созревания томатов
Авто и мото

В Татарстане закупили 80 новых бизнес-седанов Lada Aura для служебного автопарка
Садоводство

Безопасен для урожая: зубная паста против тли, паутинного клеща и белокрылки
Спорт и фитнес

Секреты выбора сопротивления на эллиптическом тренажере для тренировки выносливости и силы — советы от тренера
Спорт и фитнес

Новый комплекс на 12 минут рекомендован спортсменам для подготовки к тяжёлым испытаниям
Авто и мото

В Москве за январь–июль 2025 года камеры зафиксировали 11,4 млн случаев превышения скорости
Наука и технологии

Профессор Университета Южной Флориды предложила новую шкалу оценки ураганов
Питомцы

Причины, по которым кошки воруют еду со стола: голод, охотничий инстинкт и избалованность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru