Груши, запечённые с сыром и мёдом
Груши, запечённые с сыром и мёдом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:02

Груши и карамель: идеальное сочетание для быстрого и эффектного угощения

Как приготовить карамелизированные груши: пошаговая инструкция от шеф-повара

Хотите удивить гостей или побаловать себя изысканным десертом? Карамелизованные груши — блюдо, которое выглядит дорого, но готовится из простых ингредиентов! Главное — выбрать плотные плоды и не передержать карамель.

Секреты идеального блюда

  • Груши должны быть крепкими (например, сорт "Аббат"), иначе они разварятся.
  • Сахар растапливайте медленно — спешка приведёт к пригоранию.
  • Для аромата можно добавить корицу, ликёр или сироп — это сделает вкус богаче.

Как приготовить карамель

На сухую сковороду высыпьте 125 г сахара и растопите на медленном огне до золотистого оттенка (10-15 минут). Добавьте 50 г сливочного масла, перемешайте до однородности. Влейте 2 ст. л. ликёра и 180 мл горячей воды, уваривайте 5-7 минут до загустения.

Очищенные груши разрежьте пополам, удалите сердцевину. Обжаривайте в сиропе 10 минут, переворачивая. Подавайте с ягодами, мятой или карамельным соусом.

Совет: если хотите эффектную подачу — добавьте кружочки груш и полейте блюдо сиропом.

