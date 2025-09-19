Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Медовик
Медовик
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:35

Крем из сметаны для медовика: взбейте до пышности — и торт заиграет новыми оттенками вкуса

Медовик с карамельным оттенком выпекается на тонких коржах

Медовик — торт, который ассоциируется с домашним уютом и праздником. Его любят и взрослые, и дети за неповторимый вкус, нежную текстуру и аромат мёда. Вариант с карамельным оттенком делает классический рецепт ещё более интересным: коржи получают глубокий цвет и насыщенный вкус благодаря особой технологии приготовления — завариванию мёда с содой и сахаром.

Этот торт нельзя назвать быстрым, ведь он требует терпения: замесить тесто, испечь коржи, дать им пропитаться кремом. Но результат стоит каждого потраченного часа. "Карамельный медовик" — это десерт, который станет звездой праздничного стола и приятно удивит гостей.

Ингредиенты для приготовления

Для коржей нужны сливочное масло, мёд, сахар, сода, яйца и пшеничная мука. Крем готовится на основе жирной сметаны, сахарной пудры и щепотки ванилина.

Сравнение кремов для медовика

Крем Вкус Консистенция Особенности
Сметанный Лёгкий, чуть кисловатый Воздушный, нежный Классика, отлично пропитывает коржи
Заварной Насыщенный, сладкий Плотный, густой Дольше готовится, держит форму
Сливочный (масло+сгущёнка) Сладкий, плотный Маслянистый Более калорийный, подходит для украшения
Сырный (сливочный сыр+сливки) Лёгкий, современный Кремовый Хорош для лёгких версий

Советы шаг за шагом

  1. В кастрюле растопите сливочное масло и мёд.

  2. Добавьте сахар и доведите массу до кипения.

  3. Введите соду, перемешайте и снимите с огня. Масса вспенится и увеличится в объёме.

  4. Остудите смесь до тёплого состояния.

  5. Вмешайте яйца и постепенно добавляйте просеянную муку.

  6. Замесите тесто, оберните его плёнкой и уберите в холодильник минимум на час.

  7. Разделите тесто на части, раскатайте тонкие коржи и выпекайте по 5 минут при 180°С.

  8. Полностью остудите коржи.

  9. Для крема соедините сметану с сахарной пудрой и ванилином, взбейте до пышности.

  10. Соберите торт, промазывая каждый корж кремом.

  11. Верх и бока обмажьте кремом, обсыпьте крошкой из обрезков.

  12. Уберите торт в холодильник минимум на 6 часов, лучше — на ночь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не остудить массу после заваривания.
    → Последствие: яйца свернутся.
    → Альтернатива: дождитесь, пока масса станет тёплой.

  • Ошибка: слишком толстые коржи.
    → Последствие: торт получится грубым и плохо пропитается.
    → Альтернатива: раскатывайте как можно тоньше.

  • Ошибка: использовать сметану низкой жирности.
    → Последствие: крем будет жидким.
    → Альтернатива: выбирайте сметану от 25%.

А что если…

  • Если заменить часть сахара тростниковым, вкус станет глубже.

  • Если добавить в крем немного сливочного сыра, он станет более плотным.

  • Если прослоить торт орехами или сухофруктами, получится необычная текстура.

Плюсы и минусы карамельного медовика

Плюсы Минусы
Богатый карамельно-медовый вкус Долгий процесс приготовления
Тонкие нежные коржи Нужно ждать пропитки
Простые ингредиенты Калорийный десерт
Универсальный крем Требует опыта в раскатке коржей
Подходит для праздника Хранить нужно в холодильнике

FAQ

Сколько хранится медовик?
До 4-5 дней в холодильнике, накрытым крышкой или плёнкой.

Можно ли заменить сметану сливками?
Да, но тогда крем получится более лёгким и менее кисловатым.

Почему тесто пенится при добавлении соды?
Это реакция с мёдом, благодаря которой коржи приобретают карамельный вкус и пористую структуру.

Можно ли сделать медовик без духовки?
Да, коржи можно выпекать на сковороде, но это требует аккуратности.

Мифы и правда

  • Миф: медовик сложно приготовить дома.
    Правда: рецепт требует времени, но техника проста.

  • Миф: торт можно есть сразу.
    Правда: ему обязательно нужно настояться, чтобы коржи пропитались кремом.

  • Миф: вкус зависит только от крема.
    Правда: карамельная основа теста играет не меньшую роль.

3 интересных факта

  1. Медовик считается одним из любимых тортов российских императоров XIX века.

  2. Существует более 50 вариаций рецепта: с орехами, шоколадом, фруктами.

  3. В Японии медовик относят к русской кухне и подают в чайных домах как экзотический десерт.

Исторический контекст

История медовика уходит в начало XIX века. По одной из легенд, впервые его приготовили при дворе Александра I, где царица Елизавета не любила мёд. Молодой кондитер, не зная этого, испёк торт на основе мёда. К удивлению всех, он настолько понравился императрице, что стал излюбленным десертом. С тех пор медовик занял прочное место в русской кухне.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Салат морепродукты со сливками получается нежным при добавлении креветок и кальмаров сегодня в 2:02

Креветки и кальмары в сливках — секрет идеального салата: простота, которая удивит даже гурманов

Лёгкий, нежный и полезный салат с морепродуктами и сливками: простой рецепт, который подойдёт и для праздника, и для повседневного ужина.

Читать полностью » Домашний майонез без уксуса блендером выходит густым и свежим сегодня в 1:57

Забудьте про магазинный майонез: как сделать натуральный соус без уксуса и лишних химикатов

Майонез без уксуса за 3 минуты: как приготовить густой и натуральный соус блендером из простых продуктов прямо на своей кухне.

Читать полностью » Кулинарные эксперты рассказали о классическом рецепте тарталеток с ветчиной и шампиньонами сегодня в 1:29

Ветчина и сыр в тарталетках — это бомба вкуса: одна порция изменит ваше представление

Хрустящие корзиночки, нежная начинка и золотистая корочка: тарталетки с ветчиной и сыром — закуска, которая украсит любой праздничный стол.

Читать полностью » Картошка по-деревенски в мультиварке сохраняет сочность картофеля сегодня в 0:51

25 минут до ужина: деревенская картошка в мультиварке — идеально для тех, кто ненавидит стоять у плиты

Картошка по-деревенски в мультиварке — простой способ получить ароматное и сытное блюдо за полчаса. Секреты выбора продуктов и удачного приготовления.

Читать полностью » Рецепт техасских брауни с орехами, крекерами и сгущёнкой набирает популярность сегодня в 0:27

Сладкое встречает солёное — и рождается хит, от которого не остаётся ни крошки

Десерт, который удивит даже тех, кто обычно равнодушен к сладкому: неожиданный вкус, простое приготовление и эффектный результат.

Читать полностью » Диетолог Эмили Поллард: вязкая растворимая клетчатка помогает и при запоре, и при диарее вчера в 23:54

Один вид клетчатки работает и при запорах, и при диарее: редкий эффект

Один и тот же вид клетчатки способен помочь и при диарее, и при запоре. Разбираемся, как это работает и в каких продуктах искать её больше всего.

Читать полностью » Диетолог Дезире Нильсен сравнила питательность бэйглов с творогом и классических вариантов вчера в 22:49

Домашний тренд: выпечка с творогом, которая меняет привычный вкус бэйгла

Вирусный рецепт «белковых» бэйглов из TikTok обещает больше пользы, чем классика. Мы сравнили состав и узнали, стоит ли менять привычку.

Читать полностью » Диетолог Дезире Нильсен: добавить клетчатку в рацион можно через смузи, овсянку и авокадо-тост вчера в 21:44

Бананы вместо яиц, фасоль вместо муки: завтраки, которые ломают правила

Эти пять завтраков с высоким содержанием клетчатки сделают утро вкусным и помогут надолго забыть о чувстве голода.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперты назвали оптимальный вес гири для домашних тренировок мужчин и женщин
Питомцы

Бельгийская овчарка малинуа: особенности породы и уход — рекомендации кинологов
Наука

NASA зафиксировало 6000 подтверждённых экзопланет в каталоге 2025 года
Садоводство

Народные средства в садоводстве: как зубная паста спасает урожай от вредителей
Спорт и фитнес

Эксперты: миф о невозможности набора массы эктоморфами опровергнут тренировками и рационом
Технологии

iPhone 17 Pro и Pro Max получили охлаждение с испарительной камерой — BigGeek
Туризм

Первый круизный лайнер для соло-туристов MS George Eliot выйдет на воду в 2027 году
Авто и мото

Kia представит новый хэтчбек K4 в Европе в 2026 году вместо Ceed
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet