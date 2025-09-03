Секрет экономии в выпечке — этот рецепт торта обещает максимум вкуса за минимум времени и средств
Вы когда-нибудь пробовали торт, который одновременно легкий и насыщенный, нежный и яркий? "Карамельная девочка" — именно такой десерт, который станет звездой любого праздника и украсит любое чаепитие.
Ингредиенты для теста и крема
- Вареная сгущенка — 380 г
- Яйца — 2 шт.
- Пшеничная мука — 180 г (можно увеличить до 200 г для более плотных коржей)
- Разрыхлитель — 15 г
- Сливочное масло — 100 г
- Сливки для взбивания (33-35%) — 400 мл
- Ванильный сахар — 10 г
- Сахарная пудра — 2 ст. л.
- Сахар — 150 г
- Сливочное масло — 70 г
- Жирные сливки — 150 мл
Как приготовить тесто: секреты и советы
Перед началом работы важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновке. Духовку разогрейте до 200 °C (если есть конвекция) или до 180 °C (без конвекции).
В глубокой миске взбейте яйца с вареной сгущенкой до однородности. Затем добавьте остывшее масло и снова перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем — это насытит тесто кислородом и сделает коржи пышнее.
Тесто должно получиться средней консистенции — не слишком густое, но и не жидкое. Если хотите более толстые коржи, добавьте немного больше муки.
Выпечка коржей: важные моменты
Форму диаметром 22 см обведите на бумаге для выпечки. Выложите 3 столовые ложки теста и равномерно распределите. Всего получится около 7 коржей.
Если духовка с конвекцией, можно выпекать сразу по два коржа примерно по 5 минут. В духовке без конвекции время увеличится, ориентируйтесь на упругость коржа — при нажатии он не должен оставлять вмятин.
Последний корж можно сделать тоньше и подсушить дольше до хрустящего состояния — из него получится отличная крошка для украшения.
Готовые коржи аккуратно снимайте с бумаги и остужайте отдельно, не складывая друг на друга. При необходимости подровняйте края.
Крем и карамель: как добиться идеального вкуса
Для крема холодные сливки взбейте с сахарной пудрой и ванильным сахаром, начиная с низких оборотов и постепенно увеличивая скорость миксера. Обычно процесс занимает от 2 до 6 минут.
Для карамели растопите сахар на среднем огне, аккуратно поворачивая кастрюлю, чтобы сахар равномерно карамелизовался. Когда он приобретет янтарный цвет, уменьшите огонь и добавьте горячие сливки частями, тщательно перемешивая. Затем снимите с огня, добавьте сливочное масло и снова размешайте.
Сборка торта: шаг за шагом
- На первый корж нанесите немного карамели.
- Сверху выложите 2-3 ложки крема и равномерно распределите.
- Повторяйте слои, пока не соберете весь торт.
- Верх и бока обмажьте кремом.
- Измельчите последний корж в крошку и обсыпьте ей края торта.
- Украсьте верх карамелью по желанию.
Торт "Карамельная девочка" — это сочетание мягкости и насыщенного карамельного вкуса. Он подойдет как для семейного чаепития, так и для торжественного события. Попробуйте приготовить этот десерт — и он обязательно станет вашим любимым.
