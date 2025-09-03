Секрет экономии в выпечке — этот рецепт торта обещает максимум вкуса за минимум времени и средств

Вы когда-нибудь пробовали торт, который одновременно легкий и насыщенный, нежный и яркий? "Карамельная девочка" — именно такой десерт, который станет звездой любого праздника и украсит любое чаепитие.

Ингредиенты для теста и крема

Вареная сгущенка — 380 г

Яйца — 2 шт.

Пшеничная мука — 180 г (можно увеличить до 200 г для более плотных коржей)

Разрыхлитель — 15 г

Сливочное масло — 100 г

Сливки для взбивания (33-35%) — 400 мл

Ванильный сахар — 10 г

Сахарная пудра — 2 ст. л.

Сахар — 150 г

Сливочное масло — 70 г

Жирные сливки — 150 мл

Как приготовить тесто: секреты и советы

Перед началом работы важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновке. Духовку разогрейте до 200 °C (если есть конвекция) или до 180 °C (без конвекции).

В глубокой миске взбейте яйца с вареной сгущенкой до однородности. Затем добавьте остывшее масло и снова перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем — это насытит тесто кислородом и сделает коржи пышнее.

Тесто должно получиться средней консистенции — не слишком густое, но и не жидкое. Если хотите более толстые коржи, добавьте немного больше муки.

Выпечка коржей: важные моменты

Форму диаметром 22 см обведите на бумаге для выпечки. Выложите 3 столовые ложки теста и равномерно распределите. Всего получится около 7 коржей.

Если духовка с конвекцией, можно выпекать сразу по два коржа примерно по 5 минут. В духовке без конвекции время увеличится, ориентируйтесь на упругость коржа — при нажатии он не должен оставлять вмятин.

Последний корж можно сделать тоньше и подсушить дольше до хрустящего состояния — из него получится отличная крошка для украшения.

Готовые коржи аккуратно снимайте с бумаги и остужайте отдельно, не складывая друг на друга. При необходимости подровняйте края.

Крем и карамель: как добиться идеального вкуса

Для крема холодные сливки взбейте с сахарной пудрой и ванильным сахаром, начиная с низких оборотов и постепенно увеличивая скорость миксера. Обычно процесс занимает от 2 до 6 минут.

Для карамели растопите сахар на среднем огне, аккуратно поворачивая кастрюлю, чтобы сахар равномерно карамелизовался. Когда он приобретет янтарный цвет, уменьшите огонь и добавьте горячие сливки частями, тщательно перемешивая. Затем снимите с огня, добавьте сливочное масло и снова размешайте.

Сборка торта: шаг за шагом

На первый корж нанесите немного карамели.

Сверху выложите 2-3 ложки крема и равномерно распределите.

Повторяйте слои, пока не соберете весь торт.

Верх и бока обмажьте кремом.

Измельчите последний корж в крошку и обсыпьте ей края торта.

Украсьте верх карамелью по желанию.

Торт "Карамельная девочка" — это сочетание мягкости и насыщенного карамельного вкуса. Он подойдет как для семейного чаепития, так и для торжественного события. Попробуйте приготовить этот десерт — и он обязательно станет вашим любимым.