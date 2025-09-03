Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шоколадный пирог
Шоколадный пирог
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:42

Секрет экономии в выпечке — этот рецепт торта обещает максимум вкуса за минимум времени и средств

Домашний торт Карамельная девочка готовят с карамельным кремом и шоколадной глазурью

Вы когда-нибудь пробовали торт, который одновременно легкий и насыщенный, нежный и яркий? "Карамельная девочка" — именно такой десерт, который станет звездой любого праздника и украсит любое чаепитие.

Ингредиенты для теста и крема

  • Вареная сгущенка — 380 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Пшеничная мука — 180 г (можно увеличить до 200 г для более плотных коржей)
  • Разрыхлитель — 15 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Сливки для взбивания (33-35%) — 400 мл
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Сахарная пудра — 2 ст. л.
  • Сахар — 150 г
  • Сливочное масло — 70 г
  • Жирные сливки — 150 мл

Как приготовить тесто: секреты и советы

Перед началом работы важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновке. Духовку разогрейте до 200 °C (если есть конвекция) или до 180 °C (без конвекции).

В глубокой миске взбейте яйца с вареной сгущенкой до однородности. Затем добавьте остывшее масло и снова перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем — это насытит тесто кислородом и сделает коржи пышнее.

Тесто должно получиться средней консистенции — не слишком густое, но и не жидкое. Если хотите более толстые коржи, добавьте немного больше муки.

Выпечка коржей: важные моменты

Форму диаметром 22 см обведите на бумаге для выпечки. Выложите 3 столовые ложки теста и равномерно распределите. Всего получится около 7 коржей.

Если духовка с конвекцией, можно выпекать сразу по два коржа примерно по 5 минут. В духовке без конвекции время увеличится, ориентируйтесь на упругость коржа — при нажатии он не должен оставлять вмятин.

Последний корж можно сделать тоньше и подсушить дольше до хрустящего состояния — из него получится отличная крошка для украшения.

Готовые коржи аккуратно снимайте с бумаги и остужайте отдельно, не складывая друг на друга. При необходимости подровняйте края.

Крем и карамель: как добиться идеального вкуса

Для крема холодные сливки взбейте с сахарной пудрой и ванильным сахаром, начиная с низких оборотов и постепенно увеличивая скорость миксера. Обычно процесс занимает от 2 до 6 минут.

Для карамели растопите сахар на среднем огне, аккуратно поворачивая кастрюлю, чтобы сахар равномерно карамелизовался. Когда он приобретет янтарный цвет, уменьшите огонь и добавьте горячие сливки частями, тщательно перемешивая. Затем снимите с огня, добавьте сливочное масло и снова размешайте.

Сборка торта: шаг за шагом

  • На первый корж нанесите немного карамели.
  • Сверху выложите 2-3 ложки крема и равномерно распределите.
  • Повторяйте слои, пока не соберете весь торт.
  • Верх и бока обмажьте кремом.
  • Измельчите последний корж в крошку и обсыпьте ей края торта.
  • Украсьте верх карамелью по желанию.

Торт "Карамельная девочка" — это сочетание мягкости и насыщенного карамельного вкуса. Он подойдет как для семейного чаепития, так и для торжественного события. Попробуйте приготовить этот десерт — и он обязательно станет вашим любимым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить рыбу с овощами на сковороде: рецепт от кулинарных экспертов сегодня в 6:56

Рыба с овощами на сковороде: парадокс, когда простота рождает шедевр, а не рутину

Узнайте, как быстро и просто приготовить сочную рыбу с овощами на сковороде — идеальное блюдо для праздничного стола и романтического ужина.

Читать полностью » Приготовьте слоёный салат с тунцом и грибами по рецепту кулинарного эксперта сегодня в 6:24

Салат с консервированным тунцом: лайфхак для тех, кто хочет выделиться без затрат

Захватывающий слоеный салат с тунцом, сыром и яйцами: сытный, быстрый рецепт с обжаренными грибами для праздника или ужина. Попробуйте!

Читать полностью » Новый рецепт крабового салата с сухариками без майонеза сегодня в 5:51

Салат, который готовится за полчаса и покоряет гостей с первого укуса

Откройте для себя новый способ приготовления крабового салата — с хрустящими сухариками! Быстрый и сытный рецепт для повседневного и праздничного стола.

Читать полностью » Рецепт запеченной радужной форели от шеф-повара сегодня в 5:18

Форель за 40 минут: быстрый путь к здоровому ужину, который все хотят повторить, но мало кто умеет

Представьте нежную форель, запеченную в духовке с лимоном и травами. Простой рецепт для гурманов и тех, кто следит за фигурой — море вкуса без лишних калорий!

Читать полностью » Добавьте ананасы в салат из капусты для улучшения вкуса сегодня в 4:45

Неожиданный союз: капуста и ананас – салат, где простота скрывает тропический бунт вкусов

Хрустящий салат Cole Slaw с ананасом: простой, сочный и пикантный. Открытие для любителей свежих вкусов — попробуйте этот тропический твист!

Читать полностью » Как приготовить курицу тушеную с картошкой в мультиварке: ингредиенты сегодня в 4:11

Экономия времени и сил: идеальный рецепт тушёной курицы с картофелем для занятых хозяек

Узнайте, как приготовить сочную курицу с картошкой в мультиварке с необычным секретным ингредиентом, который придаст блюду неповторимый аромат и вкус.

Читать полностью » Стейк из красной рыбы: как правильно готовить сегодня в 3:57

Стейк из красной рыбы за 25 минут: лайфхак, который сэкономит ваши нервы и время без лишних хлопот

Узнайте, как приготовить сочный и ароматный стейк из красной рыбы с золотистой корочкой — простой рецепт, который сделает ваш ужин незабываемым.

Читать полностью » Шеф Евгений Клопотенко назвал пропорции воды и крупы для идеального риса сегодня в 3:38

Секрет ресторанного басмати раскрыт: одна простая деталь меняет всё

Узнайте секреты, как из обычной крупы приготовить идеальный рис: рассыпчатый для гарниров или клейкий для суши — без лишних ошибок.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Восстала из мертвых: древняя Silene stenophylla раскрывает секреты долголетия растений
Культура и шоу-бизнес

Сергей Соседов заявил, что зрители насытились артистами 1990–2000-х годов
Дом

Эфирные масла для дома: правила выбора и применения
Красота и здоровье

В России с октября начнется подчищающая иммунизация против краснухи
Садоводство

Натуральный гербицид из кухни: уксус, соль и мыло против сорняков
Садоводство

Осенняя обработка теплицы: агрономы назвали ключевые этапы подготовки к зиме
Туризм

Подготовка к поездке на Камчатку: что важно знать
Авто и мото

Аналитики прогнозируют сокращение складских запасов авто к сентябрю, "АвтоВАЗ" ожидает избыток до конца 2025 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet