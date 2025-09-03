Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мачу-Пикчу
Мачу-Пикчу
© commons.wikimedia.org by YoTuT is licensed under CC BY 2.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:31

Лягушки из прошлого: перуанская находка раскрывает уникальные ритуалы плодородия древней цивилизации

Символ надежды: археологи в Перу нашли артефакт, связанный с верованиями древних

Министерство культуры Перу объявило об уникальной археологической находке, вызвавшей интерес учёных во всём мире. В древнем городе Вичама, связанном с цивилизацией Караль, археологи обнаружили керамическую фигурку длиной около 12 сантиметров, изображающую двух лягушек, соединённых задними конечностями. По мнению специалистов, это первая подобная скульптура, найденная на землях, где когда-то процветала одна из древнейших цивилизаций Америки.

Символика амфибий в культуре Караль

Лягушка в традициях Анд имела особое значение. Эти животные ассоциировались с дождём, плодородием и обновлением. Изображение двух соединённых земноводных, как считают археологи, могло символизировать единство, надежду и стремление к выживанию в условиях суровой природы.

Главный археолог раскопок в Вичаме Татьяна Абад подчеркнула, что символизм земноводных был важной частью духовной жизни общества Караль. Их связывали с водой и циклами урожая, а значит, и с самой возможностью существования поселений в засушливых регионах.

Связь с фресками Вичамы

Находка перекликается с сюжетами, изображёнными на местных фресках. Они передавали истории о дефиците ресурсов, изменении климата и надежде на выживание.

"Эта находка подтверждает идеи, выраженные на фресках Вичамы. Они рассказывают о нехватке ресурсов и надежде в условиях климатических изменений, показывая, как древние общества приспосабливались к проблемам, актуальным и в наши дни", — утверждает директор археологической зоны Караль Рут Шейди.

Историческая ценность открытия

Караль — одна из древнейших цивилизаций Америки, существовавшая более 4500 лет назад. Она возникла задолго до инков и оставила богатое наследие в виде пирамид, поселений и керамики. Каждая новая находка помогает глубже понять мировоззрение её жителей и то, как они справлялись с вызовами природы.

Фигурка из Вичамы имеет не только археологическую, но и культурную ценность, ведь она позволяет проследить связь между мифологией, искусством и реальными условиями жизни в Андах.

Три интересных факта

  1. Цивилизация Караль считается старейшей в Америке — её возраст оценивают примерно в 2600-2000 годы до н. э.
  2. В Вичаме ранее находили фрески с изображениями человеческих фигур и сцен, связанных с засухой и ритуалами плодородия.
  3. Лягушки во многих культурах мира символизируют возрождение и циклы природы, что делает находку универсальным символом, понятным даже сегодня.

