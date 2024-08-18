Секреты мойки самообслуживания: избегайте этих распространенных ошибок

В последнее время автомобилисты все чаще выбирают мойки самообслуживания, однако далеко не все знают, как правильно использовать "Керхер" для достижения наилучших результатов. Владелец одной из автомоек поделился с порталом njcar. ru советами о том, как эффективно и безопасно помыть автомобиль своими силами.
Некоторые водители считают, что процесс мойки нужно начинать с обильного полива кузова водой под высоким давлением, а затем наносить пену и смывать её вместе с грязью. Однако такая стратегия подходит только для сильно загрязнённых автомобилей, например, после поездок по бездорожью.
В большинстве случаев, особенно если автомобиль недавно прошёл кузовной ремонт, начинать с мощной струи воды может быть опасно для лакокрасочного покрытия (ЛКП). Давление в 110-180 бар на мойках самообслуживания может повредить даже недавно нанесённую краску.
Поэтому лучше сначала нанести активную пену, которая эффективно размягчит грязь, чем пытаться удалить её водой. К тому же, если сначала смочить автомобиль водой, эффективность пены значительно снижается, так как она быстро стекает с поверхности.
Правильная техника нанесения пены также имеет значение. Рекомендуется равномерно распылять пену плавными движениями снизу вверх, чтобы обеспечить покрытие большей части кузова и повысить концентрацию активных веществ. Оставьте пену на 2-3 минуты для того, чтобы она успела качественно очистить поверхность.
Для смывания пены следует использовать воду умеренной температуры, избегая как слишком холодной, так и слишком горячей, чтобы не повредить ЛКП. Начинать промывку лучше сверху, постепенно перемещаясь вниз: от крыши к боковым панелям и затем к нижним частям кузова.
На финальной стадии мойки рекомендуется использовать деминерализованную воду. Это ускорит процесс и избавит от необходимости протирать кузов тряпками или микрофиброй, что может оставить следы и разводы. Водосгон поможет удалить остатки воды. Эти шаги позволяют завершить мойку за 7-10 минут, обеспечив чистоту без разводов.
Фото: commons. wikimedia.org/Jacek Halicki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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