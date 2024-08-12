Во время визита главы минобороны ЦАР не будет обсуждаться строительство российской базы

Посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что во время визита министра обороны ЦАР Клода Рамо Биро в Россию обсуждение строительства российской военной базы не предусмотрено.
Ранее Бикантов упоминал, что вопрос о создании российской военной базы в ЦАР все еще остается на повестке дня переговоров между Москвой и Банги. Однако он уточнил, что на данный момент не планируется обсуждение вопросов, связанных со строительством базы и увеличением числа российских инструкторов.
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера ранее отмечал, что восточный регион страны может быть подходящим местом для размещения российской военной базы, что, по его мнению, могло бы способствовать укреплению безопасности границ и поддержке национальных сил.
Тем не менее, по словам Бикантова, хотя тема создания базы продолжает обсуждаться в рамках военного сотрудничества, она не находится в активной стадии. На данный момент нет конкретных переговоров о сроках, месте размещения и численности воинского контингента.
Что касается российских инструкторов, Бикантов также сообщил, что увеличения их числа в ЦАР не планируется. В настоящее время количество инструкторов составляет 1890 человек.
Фото: From Wikimedia Commons/ SSgt Ryan Crane
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