Стало известно, сколько россиян взяли кредиты на автомобили в июле

В июле 2024 года российские банки выдали 152,2 тыс. автокредитов на сумму 224,7 млрд рублей, что на 44,1% больше по сравнению с июлем прошлого года. По сравнению с июнем, количество кредитов выросло на 0,9%, а их общий объем — на 1,6%.
С марта 2024 года число выданных автокредитов стабильно держится на уровне 140-160 тыс. в месяц, благодаря акциям, скидкам и субсидированным ставкам. Несмотря на высокие процентные ставки, спрос остается высоким, но введение макропруденциальных ограничений с 1 июля может снизить количество наиболее закредитованных покупателей.
Рост числа автокредитов начался в феврале 2024 года, чему способствовало увеличение предложения китайских автомобилей и ожидания ужесточения контроля за импортом автомобилей из стран ЕАЭС.
Фото: commons.wikimedia.org/Kiwiev (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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