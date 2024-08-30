Почему быстро перегорают автомобильные лампы: объяснение эксперта

Автомобильные лампы быстро перегорают чаще всего из-за проблем с бортовой сетью машины или низкого качества самих изделий, рассказал директор по сервису "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.
По словам специалиста, наиболее распространенной причиной является перепад напряжения в бортовой сети. Это может быть вызвано неисправностью генератора или аккумулятора. Проблема также может возникнуть из-за неисправности электропроводки.
Кроме того, лампы низкого качества имеют ограниченный срок службы, подчеркнул Балашов. Если они не соответствуют параметрам бортовой сети автомобиля, их срок службы может значительно сократиться, и они будут перегорать быстрее.
Чтобы избежать этой проблемы, эксперт рекомендует покупать качественные изделия от известных брендов, которые соответствуют параметрам бортовой сети автомобиля. Также важно своевременно менять лампы и не дожидаться их перегорания.
Фото: commons.wikimedia.org/Ford Motor Company (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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