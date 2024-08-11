Как легко содержать салон автомобиля в чистоте: 10 гениальных лайфхаков

Чем активнее вы эксплуатируете машину, тем быстрее салон теряет первозданный красивый вид. В нём скапливаются грязь, мусор и крошки, а на поверхностях появляются пятна от еды, напитков и т. д. Не добавляют комфорта и разбросанные по автомобилю мелкие вещи. Собрали для вас 10 крутых лайфхаков по поддержанию салона авто в чистоте и порядке.

Грязные подстаканники

Каждый водитель знает, как сложно чистить подстаканники: в них скапливаются пыль, семечки и другой мусор. Чтобы упростить себе задачу, вставьте в подстаканники силиконовые или бумажные формочки для кексов. Когда они загрязнятся, их можно легко извлечь и помыть, а бумажные - просто выбросить.

Беспорядок в машине

Щётки, иснтрументы и другие нужные предметы, разбросанные по всему салону, очень раздражают и заставляют подолгу искать нужную вещь. "Приручить" их можно с помощью стильных и функциональных органайзеров. Самые компактные модели вешаются на спинку сиденья и не занимают много места.

Пыль в труднодоступных местах

Зубная щётка может сослужить хорошую службу не только зубам, но и вашему автомобилю. Используйте её для чистки труднодоступных мест, например, швов обивки или щелей. Это позволит легко удалить всю грязь.

Жирные и липкие пятна

Меламиновая губка даже без моющих средств легко справляется с липкими и жирными загрязнениями, против которых бессильна обычная поролоновая губка или тряпка.

Запотевшие стёкла

Удалить конденсат поможет специальная губка для классной доски или флипчарта. Также можно предотвратить появление конденсата: нанесите на внутреннюю часть стекла крем для бритья, а затем тщательно протрите салфеткой из микрофибры. Образовавшаяся на поверхности тонкая плёнка не даст стеклу запотеть.

Крошки от еды

Если пассажиры едят в машине, то не избежать пролитых напитков, крошек и следов от соусов и жирной пищи. Используйте пластиковый органайзер для ванной как подставку для еды, и навсегда забудьте о беспорядке в салоне.

Грязь на сиденьях

Защитные накидки на сиденья продлят жизнь обивке и позволят реже проводить химчистку салона. Самый практичный вариант - накидки из ПВХ: они легко моются и долго служат. Также есть специальные накидки на спинки передних сидений - чтобы дети и другие пассажиры сзади не пачкали их обувью.

Шерсть животных

Пылесос с ней не справляется. К счастью, есть более эффективный метод: сбрызните сиденье водой из пульверизатора и удалите намокшую шерсть водосгоном или щеткой с резиновым наконечником.

Застарелый запах от обивки

Если он появился, перед тем как пропылесосить сиденья, посыпьте их содой. Она отлично впитывает запахи.

Мусор в салоне

Можно сказать, что машина - это ваш второй дом. Так почему бы не использовать в ней те же правила? Поставьте в салоне маленький мусорный контейнер и бросайте туда фантики, обёртки от шоколадок и прочий мелкий хлам.

Фото: Freepik.