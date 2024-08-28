Критически важно для дальнейшей помощи: автоэксперт объяснил, зачем в автоаптечке будут нужны карандаш и блокнот

Автоэксперт Баканов: карандаш и блокнот в автоаптечке нужны для записи времени наложения жгута

Автоэксперт Петр Баканов объяснил, зачем в обновленной автоаптечке предусмотрены карандаш и блокнот. По его словам, эти предметы предназначены для фиксации времени наложения жгута. С 1 сентября вступает в силу приказ, согласно которому автомобильные аптечки должны содержать эти элементы, сообщает News.Ru.

Баканов подчеркнул, что правильно записанное время наложения жгута имеет критическое значение. В частности, по рекомендациям МЧС России, жгут нельзя оставлять на конечности дольше 60 минут в летний период и 30 минут в зимний. Запись этого времени на бумаге поможет медикам получить важную информацию для дальнейшего лечения пострадавшего.

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