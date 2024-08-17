40 единиц самого быстрого электрокара Nevera поступит на рынок

Электрический гиперкар от хорватского автопроизводителя Rimac является самым быстрым серийным электромобилем в мире! Мощность электрокара Nevera - 1914 л.с., а максимальная скорость составляет 412 км/ч, сообщает AutoBild.

Стоимость авто не менее 2,38 миллиона евро. Она рассчитана на дальние поездки - запас хода составляет 490 километров.

Однако инженеры решили улучшить мощность электрокара - версия Nevera R выдает 2136 л.с.

В планах производителя наладить выпуск 40 единиц Nevera R с более мощным аккумулятором, более совершенными тормозами и обновленным дизайном.

Фото: Скрин видео Rimac Group Ltd