40 единиц самого быстрого электрокара Nevera поступит на рынок

Электрический гиперкар от хорватского автопроизводителя Rimac является самым быстрым серийным электромобилем в мире! Мощность электрокара Nevera - 1914 л.с., а максимальная скорость составляет 412 км/ч, сообщает AutoBild.
Стоимость авто не менее 2,38 миллиона евро. Она рассчитана на дальние поездки - запас хода составляет 490 километров.
Однако инженеры решили улучшить мощность электрокара - версия Nevera R выдает 2136 л.с.
В планах производителя наладить выпуск 40 единиц Nevera R с более мощным аккумулятором, более совершенными тормозами и обновленным дизайном.
Фото: Скрин видео Rimac Group Ltd
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